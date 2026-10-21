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Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού αθλητικού Τύπου βρίσκονται οι καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, με δημοσιεύματα από τη Σερβία, την Ισπανία και την Ιταλία να μεταφέρουν τις πληροφορίες για την υπόθεση που αφορά παράγοντες της ΕΟΚ, τον πρόεδρο της Βαγγέλης Λιόλιο, και διαιτητές. Τα σχετικά ρεπορτάζ αναπαράγουν τις ειδήσεις που μεταδίδονται από την Αθήνα, κάνοντας λόγο για σοβαρές δικαστικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η υπόθεση αφορά τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο, καθώς και έξι Έλληνες διαιτητές και παράγοντες, για τους οποίους αναφέρονται συλλήψεις ή εντάλματα σύλληψης.

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Τα δημοσιεύματα των διεθνών αθλητικών μέσων

Η γνωστή ιστοσελίδα BasketNews αναφέρθηκε στην υπόθεση με τον τίτλο: «Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Πρόεδρος φέρεται να είναι μεταξύ των έξι ατόμων που αντιμετωπίζουν εντάλματα σύλληψης».

Στο ίδιο κλίμα, η Meridian Sport δημοσίευσε τον τίτλο: «Χάος στην Ελλάδα: Συνελήφθη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης», μεταφέροντας τις πληροφορίες για τις εξελίξεις στην ελληνική ομοσπονδία.

Ρεπορτάζ για την υπόθεση δημοσιεύονται επίσης σε μέσα της Σερβίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, καθώς οι εξελίξεις προσελκύουν το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής μπασκετικής κοινότητας.

Τι αναφέρει το σερβικό Sport Klub

Ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση έκανε η σερβική ιστοσελίδα Sport Klub, με τίτλο «Συνελήφθη ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της Ελλάδας».

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το δημοσίευμα, ο αθλητικός εισαγγελέας Απόστολος Γραμμένος προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης, έπειτα από τρίμηνη έρευνα για αδικήματα δωροδοκίας και δωροδοκίας στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας.

Οι εξελίξεις εξακολουθούν να απασχολούν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με τα δημοσιεύματα να εστιάζουν στις δικαστικές ενέργειες και στις πιθανές επιπτώσεις τους στο ελληνικό μπάσκετ.

Την είδηση μεταδίδει και το Eurohoops ως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.