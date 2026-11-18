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Φασούλας πρότεινε τη δημοσιοποίηση των αξιολογήσεων της διαιτησίας και τον διαχωρισμό των ρόλων των προπονητών στις εθνικές ομάδες και τους συλλόγους για την αποκατάσταση της αξιοκρατίας.

Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος ανέδειξε τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σωματεία, ζητώντας παράλληλα πλήρη διαφάνεια σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις και τις συμβάσεις της Ομοσπονδίας.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης υπογράμμισε την ανάγκη για αναδιοργάνωση του αθλήματος, τονίζοντας ότι η διοίκηση οφείλει να διασφαλίζει τη δικαιοσύνη, επιτρέποντας στους προπονητές και τους αθλητές να επιτελούν το έργο τους.

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Σφοδρή κριτική στη διοίκηση του Βαγγέλη Λιόλιου και στον τρόπο λειτουργίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) άσκησε ο Παναγιώτης Φασούλας, θέτοντας παράλληλα υπό αμφισβήτηση τις δύο προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες. Ο υποψήφιος πρόεδρος της Ομοσπονδίας παρουσίασε την Τετάρτη (18/11), σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, το δικό του σχέδιο για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, ενόψει των εκλογών της 20ής Δεκεμβρίου.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Τάσος Δελημπαλταδάκης, ενώ ο Λάζαρος Παπαδόπουλος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεών τους βρέθηκαν τα οικονομικά προβλήματα των σωματείων, η διαφάνεια στη λειτουργία της ΕΟΚ και οι μεταρρυθμίσεις που, κατά την άποψή τους, χρειάζεται το άθλημα.

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Ο Παναγιώτης Φασούλας άσκησε έντονη κριτική στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις της Ομοσπονδίας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος και η ομάδα του είχαν αδικηθεί. «Έγιναν δύο εκλογές στις οποίες θεωρώ ότι μας έκλεψαν», δήλωσε και πρόσθεσε: «Οι νικητές είναι στη φυλακή και οι χαμένοι είμαστε εδώ».

Ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας εξέφρασε επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονταν οι αποφάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, κάνοντας λόγο για έλλειμμα διαφάνειας.

«Τα πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων δεν δημοσιεύονται στο διαδίκτυο», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η κριτική του δεν στρέφεται προσωπικά εναντίον των μελών του Δ.Σ.

Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή, όπως είπε, δεν υπήρξε συνολική παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την ανάληψη της διοίκησης από νέα πρόσωπα. «Στο τέταρτο ή πέμπτο Διοικητικό Συμβούλιο κατάλαβα ότι μαζευόμασταν για να ακούμε τους δεκάρικους του κυρίου Λιόλιου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Φασούλας αποκάλυψε επίσης ότι είχε απευθυνθεί στον εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνομιλίες μεταξύ του Βαγγέλη Λιόλιου και του κ. Τσάπα. «Πήγα στον εισαγγελέα και ζήτησα να ανοίξουν οι διάλογοι του κυρίου Τσάπα με τον κύριο Λιόλιο», υποστήριξε.

Αναφερόμενος στη δική του υποψηφιότητα, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να εμπλακεί σε προσωπικές διαπραγματεύσεις και παρασκηνιακές συμφωνίες. «Είμαι ο Παναγιώτης Φασούλας, υποψήφιος πρόεδρος για την Ομοσπονδία», τόνισε, επισημαίνοντας πως η ανάληψη της προεδρίας δεν θα προσέφερε κάτι επιπλέον στην προσωπική διαδρομή όσων έχουν ήδη συνεισφέρει στο άθλημα.

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Όπως εξήγησε, βασικός στόχος του είναι να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του μπάσκετ και να λειτουργεί με αξιοκρατία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στον χώρο έχουν απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη.

Αιχμές για την οικονομική διαχείριση της ΕΟΚ

Ο υποψήφιος πρόεδρος αναφέρθηκε με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο και στα οικονομικά της Ομοσπονδίας, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε σαφής εικόνα για τα χρήματα που διαχειρίζεται. «Όσον αφορά τα οικονομικά, δεν καταλάβαμε ποτέ τι χρήματα διαχειρίζεται η Ομοσπονδία», ανέφερε.

Στη συνέχεια έκανε λόγο για προϋπολογισμό ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, συνδέοντάς τον με την προσωρινή κράτηση προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση η οποία απασχολεί το ελληνικό μπάσκετ. «Για ένα μπάτζετ 15 εκατομμυρίων, κάποιοι πήγαν φυλακή», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Εύχομαι ειλικρινά να αθωωθούν και τους παρακαλώ να μην έχουν ξανά σχέση με τον χώρο μας».

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Ειδική αναφορά έκανε και στην ΕΣΚΑΝΑ, περιγράφοντας προβλήματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορούσαν την καταβολή χρημάτων και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι απομακρύνθηκαν από τον χώρο άνθρωποι που είχαν προσφέρει σημαντικά στο ελληνικό μπάσκετ.

Απευθυνόμενος στον Νίκο Λινάρδο και τον Παναγιώτη Γιαννάκη, οι οποίοι βρίσκονταν στην αίθουσα, σημείωσε: «Ό,τι φτιάξαμε το κάναμε μέσα από το μπάσκετ».

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Στον αντίποδα, άφησε αιχμές για όσους, όπως υποστήριξε, ενεπλάκησαν στο άθλημα με αποκλειστικό κίνητρο το οικονομικό όφελος. «Άλλοι ασχολήθηκαν επειδή ήταν η κονόμα τους».

Οι προτάσεις Φασούλα για τη διαιτησία

Μεγάλο μέρος της τοποθέτησής του αφιέρωσε και στη διαιτησία, προτείνοντας να δημοσιοποιούνται οι αξιολογήσεις των διαιτητών, αλλά και οι αποφάσεις για την επιβολή ποινών.

Ο Φασούλας αναγνώρισε ότι δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν όλες οι αλλαγές που επιθυμεί μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι μπορούν να γίνουν ουσιαστικά βήματα προς έναν πιο διαφανή μηχανισμό ελέγχου. «Οι αξιολογήσεις πρέπει να είναι δημόσιες και φανερές το ίδιο βράδυ», ανέφερε και συμπλήρωσε: «Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις ποινές».

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Παράλληλα, έκανε λόγο για «ένα καθεστώς σιωπηρών τιμωριών», υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για τους λόγους που οδηγούν στην τιμωρία ή στον αποκλεισμό ενός διαιτητή.

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Κατά την πρότασή του, αντίστοιχες διαδικασίες διαφάνειας θα πρέπει να εφαρμόζονται και στους βιντεοπαρατηρητές, ενώ η βαθμολογία των διαιτητών θα πρέπει να καθορίζει και το αν θα παραμένουν στην κατηγορία τους.

Ο υποψήφιος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η GBL αντιπροσωπεύει μόλις το 5% της συνολικής δραστηριότητας του ελληνικού μπάσκετ, με το υπόλοιπο 95% να αφορά τις χαμηλότερες κατηγορίες.

Αναφέρθηκε επίσης στους 150 διαιτητές της Α1, σημειώνοντας ότι η εξέλιξή τους είναι διαρκώς ανοδική, σε αντίθεση με τους παίκτες και τους προπονητές, οι οποίοι αξιολογούνται συνεχώς με βάση την απόδοσή τους.

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Έθεσε, τέλος, το ζήτημα της παρουσίας των Ελλήνων διαιτητών σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, επισημαίνοντας ότι μόνο ο Πουρσανίδης έχει λάβει σχετική πρόσκληση. «Ο διαιτητής πρέπει να παίζει για τον εαυτό του, να προσπαθεί να πάρει καλό βαθμό ακόμη και από την ομάδα που χάνει», υπογράμμισε.

Τι αλλάζει στις Εθνικές Ομάδες

Στο πρόγραμμα που παρουσίασε περιλαμβάνεται και η αναθεώρηση του τρόπου απασχόλησης των προπονητών των Εθνικών Ομάδων.

Ο Φασούλας τάχθηκε υπέρ του διαχωρισμού των υποχρεώσεων σε συλλόγους και Εθνικές Ομάδες, θεωρώντας ότι ένας προπονητής δεν θα πρέπει να εργάζεται ταυτόχρονα και στους δύο χώρους, ακόμη και όταν πρόκειται για αναπτυξιακά συγκροτήματα. «Θέλουμε να τελειώσουμε με το καθεστώς στο οποίο ένας προπονητής εργάζεται ταυτόχρονα σε εθνικές ομάδες ή αναπτυξιακές εθνικές ομάδες και σε σύλλογο», δήλωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σχολικό πρωτάθλημα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για καταστάσεις που, όπως υποστήριξε, έχουν ως αποτέλεσμα να αδικούνται παιδιά.

Παπαδόπουλος: «Τα οικονομικά πνίγουν τα σωματεία»

Στα οικονομικά δεδομένα της Ομοσπονδίας και των συλλόγων εστίασε ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, θέτοντας ερωτήματα για τις υποχρεώσεις που θα κληθεί να διαχειριστεί η επόμενη διοίκηση της ΕΟΚ.

Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας ζήτησε να δοθούν στη δημοσιότητα οι συμβάσεις της Ομοσπονδίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες που έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια, καθώς και αναλυτικά στοιχεία για τις οικονομικές εκκρεμότητές της.

«Υπάρχει καμένη γη; Τι υπάρχει;», διερωτήθηκε. Όπως ανέφερε, είχε ζητήσει εγγράφως να λάβει τα οικονομικά στοιχεία, το οργανόγραμμα και πληροφορίες για το προσωπικό της ΕΟΚ, απευθυνόμενος με επιστολές ακόμη και στο αρμόδιο υπουργείο. «Δεν πήρα καμία απάντηση», δήλωσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση «έως και ύποπτη», διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν προτίθεται να αποδώσει ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι θα ήταν προτιμότερο να αναλάβει νέα διοίκηση πριν από τις εκλογές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στα οικονομικά αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν τα σωματεία. Όπως είπε, από τις επαφές που έχει πραγματοποιήσει με εκπροσώπους τους προκύπτει ότι η έλλειψη χρημάτων αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για την καθημερινή λειτουργία τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 90% των συλλόγων με τους οποίους έχει συζητήσει θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την οικονομική δυσκολία. «Δεν έχουμε χρήματα, δεν μπορούμε να καλύψουμε τις μετακινήσεις και δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους διαιτητές», είναι το βασικό μήνυμα που, όπως είπε, λαμβάνει από τα σωματεία.

Αμέσως μετά ακολουθούν οι ελλείψεις σε γηπεδικές εγκαταστάσεις, ενώ υπάρχουν σύλλογοι που εκφράζουν παράπονα για τη διαιτησία ή τα αναπτυξιακά προγράμματα.

Ο Παπαδόπουλος μετέφερε ακόμη προβληματισμούς σχετικά με το επίπεδο των προπονητών στα κλιμάκια και τη διαδικασία επιλογής νεαρών αθλητών. Έθεσε το ενδεχόμενο οι επιλογές να επηρεάζονται από τις εκλογικές σχέσεις της Ομοσπονδίας με τα σωματεία, ζητώντας να υπάρχουν σαφή αξιοκρατικά κριτήρια.

Τοποθέτηση στη συνέντευξη Τύπου έκανε και ο Τάσος Δελημπαλταδάκης, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στις εκλογές της ΕΟΚ.

Όπως ανέφερε, εξετάζει δύο διαφορετικές επιλογές: είτε να διεκδικήσει την προεδρία είτε να θέσει υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η οριστική απόφασή του αναμένεται μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Παναγιώτης Γιαννάκης: «Η διοίκηση να διοικεί»

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Γιαννάκης υπογράμμισε ότι το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται μια νέα προσπάθεια αναδιοργάνωσης, επισημαίνοντας πως η δύσκολη συγκυρία μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για αλλαγές.

«Όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι το μπάσκετ περνάει μια δύσκολη περίοδο», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για τις δυνατότητες και το ταλέντο που εξακολουθεί να υπάρχει στον χώρο.

Ο «Δράκος» του ελληνικού μπάσκετ υποστήριξε ότι η μεγάλη απήχηση και οι διακρίσεις του αθλήματος δημιούργησαν ένα περιβάλλον στο οποίο, ελλείψει αυστηρών κανόνων, βρήκαν χώρο να δραστηριοποιηθούν πρόσωπα με αθέμιτες επιδιώξεις.

Όπως σημείωσε, προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός σαφούς πλαισίου λειτουργίας, που θα αποτρέπει παραβατικές συμπεριφορές και θα εμποδίζει την εκμετάλλευση του μπάσκετ για προσωπικό όφελος ή προβολή. Παράλληλα, τόνισε ότι όσοι συμμετέχουν στην αγωνιστική διαδικασία χρειάζονται δικαιοσύνη και εγγυήσεις για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

«Οι αθλητές και οι προπονητές, που είναι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν μέσα στις τέσσερις γραμμές, αυτό που επιζητούν είναι δικαιοσύνη και ανθρώπους που θα προφυλάσσουν το αγωνιστικό αποτέλεσμα», τόνισε.

Ο Γιαννάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η επόμενη ημέρα του αθλήματος απαιτεί συλλογική προσπάθεια και σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων, χωρίς να συγκεντρώνονται όλες οι ευθύνες σε ένα πρόσωπο ή όργανο.

Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε κριτική στο μοντέλο λειτουργίας της προηγούμενης διοίκησης, θεωρώντας ότι επιχειρούσε να ελέγχει κάθε πτυχή του αθλήματος. «Η διοίκηση να διοικεί, οι προπονητές να προπονούν και οι παίκτες να παίζουν», ήταν η χαρακτηριστική του τοποθέτηση.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, εξέφρασε την ελπίδα ότι μέσα από συζητήσεις και συνεργασίες θα διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικότερο μοντέλο διοίκησης, που θα επιτρέψει στο ελληνικό μπάσκετ να επιστρέψει σε μια πορεία επιτυχιών.