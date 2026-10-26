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Η απόφαση αυτή αυξάνει σε τρεις τις προφυλακίσεις για την υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί η κράτηση του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις αποδιδόμενες πράξεις, ενώ ο Βαγγέλης Λιόλιος υποστήριξε ότι αποτελεί θύμα σκευωρίας με στόχο την απομάκρυνσή του από την ομοσπονδία.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος διενεργεί ελέγχους στα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων προσώπων, επεκτείνοντας την έρευνα και σε άλλα άτομα της δικογραφίας.

Ο υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα συναντηθεί με τη διοίκηση της ομοσπονδίας για να συζητήσει την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του αθλήματος.

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Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση των καταγγελλόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, γνωστή ως Basketgate. Μετά τις απολογίες τους, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκισή τους, παρά το γεγονός ότι και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Με τις δύο αυτές αποφάσεις, οι προφυλακίσεις για την υπόθεση ανέρχονται συνολικά σε τρεις. Είχε προηγηθεί, την περασμένη Παρασκευή, η προφυλάκιση του πρώην διεθνούς διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, ο οποίος απολογήθηκε επί εννέα ώρες.

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Σήμερα οι απολογίες των τριών διαιτητών

Σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Τάσος Πηλοΐδης.

Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί συνάντηση του υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00, στο γραφείο του υπουργού, έπειτα από επικοινωνία του με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή.

Βασικό αντικείμενο της συζήτησης θα είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση και το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, με στόχο να εξεταστούν τρόποι αποκατάστασης της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας του αθλήματος.

Οι ισχυρισμοί του Βαγγέλη Λιόλιου

Κατά την απολογία του, ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να επέμεινε ότι είναι θύμα σκευωρίας από πρόσωπα με τα οποία βρίσκεται σε αντιδικία και τα οποία, όπως υποστήριξε, έχει μηνύσει στο παρελθόν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε ακόμη ότι στόχος ήταν να απομακρυνθεί από την προεδρία της ΕΟΚ.

Κατά το κατηγορητήριο, στον κ. Λιόλιο αποδίδεται εμπλοκή στο στήσιμο 49 αγώνων μπάσκετ σε διάστημα δεκαετίας. Το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του φέρεται να τον χαρακτηρίζει επικίνδυνο για την τέλεση νέων αδικημάτων, λόγω της ενεργού παρουσίας του στον χώρο του μπάσκετ.

Στο πλαίσιο της υπεράσπισής του, προσκόμισε στον ανακριτή στοιχεία από φορολογικούς ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία δεκαετία. Ο τελευταίος έλεγχος έγινε το 2025 και αφορούσε τα έτη 2019-2020. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, εξετάστηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και θυρίδες του κατηγορουμένου, χωρίς να εντοπιστεί κάτι μεμπτό.

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Η απολογία Μαυραγάνη

Η απολογία του Γιώργου Μαυραγάνη διήρκεσε περίπου 40 λεπτά. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, μάρτυρες φέρονται να έχουν καταθέσει ότι ο ίδιος παρουσιαζόταν συχνά ως το «δεξί χέρι» και αντιπρόσωπος του Βαγγέλη Λιόλιου, ενώ φέρεται να ζητούσε το στήσιμο αγώνων.

Από την πλευρά του, ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος προφυλακίστηκε την Παρασκευή, επιχείρησε κατά την πολύωρη απολογία του να δικαιολογήσει το μεγάλο χρηματικό ποσό που εντοπίστηκε στο σπίτι του. Υποστήριξε ότι από το 2001 έως το 2026 είχε συνολικά εισοδήματα περίπου 1,5 εκατ. ευρώ από τη διαιτησία, την εργασία του στο δασαρχείο και οικογενειακά εισοδήματα.

«Ζω στην Κατερίνη σε ιδιόκτητο σπίτι, δεν έχω πολλά έξοδα και ήθελα ένα μέρος των χρημάτων αυτών να τα έχω στο σπίτι σε μετρητά», φέρεται να είπε. Παράλληλα, υποστήριξε ότι συγκέντρωσε τα χρήματα μέσω τραπεζικών αναλήψεων στη διάρκεια των ετών και ότι το ποσό «δικαιολογείται απολύτως».

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Έλεγχοι στα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος έχει ξεκινήσει ελέγχους στις δηλώσεις πόθεν έσχες και στα περιουσιακά στοιχεία των έξι συλληφθέντων, καθώς και άλλων 11 προσώπων που αναφέρονται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι έλεγχοι αναμένεται να επεκταθούν και σε πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται μέχρι στιγμής στη δικογραφία. Παράλληλα, σχεδιάζεται ευρύτερη έρευνα στον επαγγελματικό αθλητισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στο ποδόσφαιρο.

Βρούτσης: «Να κλείσουμε τις πληγές και να εξυγιάνουμε τον χώρο»

Ο υπουργός Αθλητισμού δήλωσε, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews, ότι αναμένει την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας και πως θα τοποθετηθεί την Τρίτη, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών.

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«Αυτό που έχουμε να κάνουμε ως πολιτεία είναι να κλείσουμε τις πληγές, να εξυγιάνουμε τον χώρο και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα», ανέφερε. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι δεν μπορεί να παρέμβει άμεσα, καθώς κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από το θεσμικό πλαίσιο και το αυτοδιοίκητο των αθλητικών ομοσπονδιών.

«Δεν μπορώ να επιβάλλω. Μπορώ να υποδείξω», σημείωσε, προσθέτοντας ότι επιδίωξή του είναι να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο άθλημα. «Κι αν το αμαυρώνει, αυτό σύντομα θα βγει στην επιφάνεια», κατέληξε.

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