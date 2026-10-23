Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση για το σκάνδαλο χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, με τους κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις για δωροδοκία.

Πρώην διαιτητής καλείται να δικαιολογήσει το ποσό των 820.000 ευρώ που εντοπίστηκε στην κατοχή του, ενώ οι δικαστικές αρχές εξετάζουν δεκάδες αναμετρήσεις από το 2018 έως το 2026.

Η δικογραφία περιλαμβάνει καταγγελίες για παράτυπες παρεμβάσεις, χρηματισμούς και απαιτήσεις για παροχή πολυτελών υπηρεσιών, βασιζόμενη σε καταθέσεις μαρτύρων και ψηφιακό υλικό.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, με τη διαδικασία των απολογιών να συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες υπό τον κίνδυνο προφυλακίσεων.

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Στην πιο αποφασιστική φάση της περνά σήμερα η υπόθεση των στημένων αγώνων και της συστηματικής χειραγώγησης αναμετρήσεων στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς είναι προγραμματισμένο πρώην διαιτητής Πέτρος να δώσει τις πρώτες εξηγήσεις ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή.

Το πρώτο «ραντεβού» στην Ευελπίδων είναι ορισμένο για τη μία το μεσημέρι, με τον κατηγορούμενο –ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση το περασμένο καλοκαίρι– να βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» μετά τον εντοπισμό 820.000 ευρώ κατά τις έρευνες στο σπίτι του.

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Ο ίδιος, όπως αναφέρει το dikastiko.gr καλείται να δώσει πειστικές απαντήσεις για την προέλευση αυτών των χρημάτων, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα οικονομικά παραστατικά και ότι το τεράστιο αυτό ποσό δικαιολογείται πλήρως από τις νόμιμες απολαβές του κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του στα παρκέ της Ελλάδας και της Ευρωλίγκας. Η σημερινή απολογία του θεωρείται βαρόμετρο και ο πρώτος μεγάλος κρίκος για την πορεία της ογκώδους δικογραφίας.φ

Κακουργηματικές διώξεις

Οι έξι συνολικά συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με βαριές κακουργηματικές διώξεις —που αφορούν ενεργητική και παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση βάσει του αθλητικού νόμου— οι οποίες επισύρουν ποινές κάθειρξης έως δέκα έτη. Ακριβώς επειδή έχει τελεστεί το αδίκημα κατ’ εξακολούθηση, μπορεί να αποφασιστεί και προφυλάκιση των κατηγορουμένων εάν κριθεί σκόπιμο από εισαγγελέα και ανακριτή, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας τους.

Στο «μικροσκόπιο» των δικαστικών αρχών βρίσκονται δεκάδες αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων παιχνίδια της Β’ κατηγορίας από το 2018 έως το 2026, αλλά και αγώνες ομάδων της πρώτης κατηγορίας.

Οι αποκαλύψεις της δικογραφίας

Η δικογραφία αποτυπώνει ένα βαθύ πλέγμα παράτυπων συνεννοήσεων και παρεμβάσεων μέσα από τα μηνύματα και τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν, βασιζόμενη μεταξύ άλλων στις καταθέσεις δύο βασικών μαρτύρων ενώπιον του αθλητικού εισαγγελέα: ενός εν ενεργεία διαιτητή μικρότερης κατηγορίας και ενός επιχειρηματία και πρώην προέδρου ομάδας Β’ κατηγορίας.

Ο πρώτος μάρτυρας, εν ενεργεία διαιτητής, κατέθεσε ότι συμμετείχε σε περίπου 30 στημένους αγώνες στη Β’ κατηγορία από το 2018 έως το 2026. Υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν χρηματιζόταν, αλλά λάμβανε εντολές και του εξασφάλιζε παιχνίδια κατηγορούμενος παράγοντας με αντάλλαγμα να σφυρίζει με συγκεκριμένο τρόπο. Στα μηνύματα που προσκόμισε, ο εμπλεκόμενος φέρεται να του έλεγε «πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η συγκεκριμένη ομάδα. Θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου». Ο ίδιος μάρτυρας κατέθεσε επιπλέον για έναν σχολικό αγώνα που έγινε τον περασμένο Μάρτιο στην Πάφο, ο οποίος κατά τον ίδιο ήταν στημένος.

Ο δεύτερος μάρτυρας, επιχειρηματίας και πρόεδρος ομάδας Β’ κατηγορίας, κατέθεσε για διαδικτυακή επικοινωνία του με κατηγορούμενη εν ενεργεία διαιτητή. Όπως ανέφερε, όταν ανέβασε ανάρτηση στα social media από το πολυτελές θέρετρο Κόστα Ναβαρίνο, η διαιτητής του έστειλε μήνυμα λέγοντας «με όλο το θάρρος μπορείς να κανονίσεις και για μένα να πάω εκεί;». Ο μάρτυρας απευθύνθηκε σε κατηγορούμενο παράγοντα, κανονίζοντας να μοιραστούν το κόστος της διαμονής της.

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Ο ίδιος μάρτυρας φέρεται να περιέγραψε ότι για αγώνα της ομάδας του με αντίπαλο μεγάλου συλλόγου, του ζητήθηκε να κερδίσει η αντίπαλη ομάδα με αντάλλαγμα 50.000 ευρώ, ενώ του υποσχέθηκαν ότι στον επόμενο αγώνα θα βοηθούσαν την ομάδα του με ορισμό συγκεκριμένων διαιτητών για να ανακτήσει τους βαθμούς. Σε εκείνον τον αγώνα, κληρώθηκε η ίδια διαιτητής, στην οποία –σύμφωνα πάντα με τον μάρτυρα– καταβλήθηκαν 5.000 ευρώ ως «ευχαριστώ» για την εξυπηρέτηση. Παράλληλα, κατέθεσε ότι το 2016 έλαβε 100.000 ευρώ μέσω τρίτου προκειμένου να παραιτηθεί από την προεδρία της ομάδας του, ώστε να εκπέσει και να ανέβει στην πρώτη κατηγορία ο αντίπαλος σύλλογος.

Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνεται κατάθεση πρώην διαιτητή για αγώνα εκτός Ελλάδας το 2021, όπου ξένος συνάδελφός του κατήγγειλε πρόταση χειραγώγησης έναντι 10.000 ευρώ.

Ξεχωρίζουν επίσης οι εντολές που ζητούσαν την αγωνιστική «διάλυση» συγκεκριμένων αντιπάλων, αλλά και οι απαιτήσεις για πολυτελείς διανυκτερεύσεις, όπως η κράτηση της διαιτητή το 2018 σε πολυτελές θέρετρο που επιβεβαιώθηκε ότι πραγματοποιήθηκε. Στο «κάδρο» βρίσκονται ακόμη καταγγελίες για χρηματικές συναλλαγές που έφταναν έως τις 100.000 ευρώ, την ώρα που η πολιτεία έχει ήδη προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή των κρατικών επιχορηγήσεων, σε έκτακτο δημοσιονομικό/διαχειριστικό έλεγχο και σε έλεγχο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

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Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ημερών

Οι εξελίξεις τρέχουν με καταιγιστικούς ρυθμούς, με τη διαδικασία να συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, οι οποίοι έλαβαν προθεσμία από τον ανακριτή για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, παραμένοντας προσωρινά κρατούμενοι εν αναμονή του κανονικού κατηγορητηρίου (καθώς μέχρι στιγμής διαθέτουν μόνο το προσχέδιο εντάλματος σύλληψης).

Ειδικότερα, προθεσμία για την Κυριακή στις 10 το πρωί έλαβε ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, μαζί με στενό του συνεργάτη και επιχειρηματία. Ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας αρνείται κατηγορηματικά το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται —τις οποίες περιγράφει η δικογραφία σε 49 περιπτώσεις δωροδοκίας για 49 αγώνες, εκ των οποίων σε πέντε περιγράφονται συγκεκριμένα χρηματικά ποσά— κάνοντας λόγο για μια καθαρή σκευωρία. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε χρόνια δικαστική αντιδικία και έχει καταθέσει από το 2022 έως το 2026 πολλαπλές μηνύσεις σε βάρος παραγόντων του χώρου.

Ο κύκλος των απολογιών θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, οπότε και προθεσμία έλαβαν οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι: η μοναδική εν ενεργεία κατηγορούμενη διαιτητής, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας και το μέλος της ΚΕΔ.

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