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Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, αν και το κίνητρο των δραστών παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο.

Το συμβάν σημειώνεται σε μια περίοδο έντονων διαδηλώσεων κατά των μεταναστών που λαμβάνουν χώρα στη χώρα το τελευταίο διάστημα.

Πολλά αφρικανικά κράτη προχωρούν σε επαναπατρισμό των πολιτών τους εξαιτίας της κλιμάκωσης της βίας και των επιθέσεων εναντίον αλλοδαπών.

Η κυβέρνηση καλεί σε ειρηνική διαχείριση της κατάστασης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στο μεταναστευτικό ζήτημα εν μέσω κοινωνικών εντάσεων.

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Ένας αλλοδαπός ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από πλήθος περίπου 50 ατόμων στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο άνδρας —τα στοιχεία του οποίου παραμένουν άγνωστα και ο οποίος εκτιμάται ότι ήταν στα τέλη της δεκαετίας των 30 ή στις αρχές της δεκαετίας των 40— πλησιάστηκε αρχικά από δύο άνδρες στην άκρη του δρόμου, προτού δεχθεί επίθεση από μια μεγαλύτερη ομάδα.

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Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τη δολοφονία, ενώ το κίνητρο παραμένει προς το παρόν άγνωστο.

Το περιστατικό αυτό έρχεται στον απόηχο ενός κύματος διαδηλώσεων κατά των μεταναστών στη Νότια Αφρική φέτος, ορισμένες εκ των οποίων έλαβαν βίαιο χαρακτήρα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, πυρπολήθηκαν καταστήματα και αυτοκίνητα στο Ντέρμπαν, καθώς και στο Σοβέτο, κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Ο εκπρόσωπος της επαρχιακής αστυνομίας, Ρόμπερτ Νετσιούντα, δήλωσε στο BBC ότι δεν είναι σε θέση να προβούν σε εικασίες σχετικά με το κίνητρο της δολοφονίας στο Ντέρμπαν και ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στη δημοσιότητα μόλις διασταυρωθούν.

Η κυβέρνηση προέτρεψε τους διαδηλωτές να ενεργήσουν ειρηνικά, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στο μεταναστευτικό ζήτημα. Αναφέρει ότι δεκάδες χιλιάδες αλλοδαποί έχουν απελαθεί ή επαναπατριστεί από τότε που ξεκίνησε μια επιχείρηση καταστολής, νωρίτερα φέτος.

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Μία από τις ομάδες που βρίσκονται πίσω από τις διαδηλώσεις, η «March and March», είχε θέσει αρχικά ως προθεσμία την 30ή Ιουνίου, προκειμένου όλοι οι μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα να εγκαταλείψουν τη Νότια Αφρική.

Πριν από την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, πραγματοποιήθηκαν αρκετές διαδηλώσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων αναφέρθηκαν επιθέσεις εναντίον ατόμων από άλλες αφρικανικές χώρες.

Τα γεγονότα αυτά ώθησαν διάφορα κράτη, μεταξύ των οποίων η Ζιμπάμπουε, η Νιγηρία και η Γκάνα, να λάβουν μέτρα για τον επαναπατρισμό των πολιτών τους, εν μέσω φόβων για περαιτέρω βία.

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Η Νιγηρία κατηγόρησε τις αρχές της Νότιας Αφρικής ότι φέρουν την ευθύνη για τον θάνατο δύο πολιτών της, κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου μήνα. Η Γκάνα επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο ενός πολίτη της, του Bashiru Isak –πατέρα τριών παιδιών–, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα στο Κέιπ Τάουν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που είχαν ως στόχο αλλοδαπούς.

Ο θάνατός του προκάλεσε διπλωματική αντιπαράθεση με τη Νότια Αφρική, η οποία υποστήριξε ότι η έκταση της βίας είχε υπερεκτιμηθεί. Μία από τις ηγέτιδες του κινήματος «March and March», η Jacinta Ngobese-Zuma, αρνήθηκε ότι τρέφει ξενοφοβικά αισθήματα.

«Δεν είναι δυνατόν να ζούμε με αυτούς τους ανθρώπους επί τόσα χρόνια και, τώρα που λέμε ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρια και φτάνει πια, να μας κατηγορούν για ξενοφοβία», δήλωσε στην εκπομπή «Focus on Africa» του BBC.

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Η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει το πρόβλημα των ξενοφοβικών επιθέσεων εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Το 2008, περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, κατά τη διάρκεια εκτεταμένων επιθέσεων εναντίον αλλοδαπών υπηκόων.

Οι πρόσφατες ταραχές εκδηλώνονται σε ένα περιβάλλον γενικευμένης φτώχειας, βαθιών ανισοτήτων και ανεργίας, η οποία πλήττει περίπου το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού.

Οι μετανάστες κατηγορούνται συχνά ότι καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας, συμβάλλουν στην εγκληματικότητα και ασκούν πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες, αν και οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τέτοιοι αφοριστικοί ισχυρισμοί δεν τεκμηριώνονται από στοιχεία. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, η Νότια Αφρική παραμένει ένας από τους βασικούς προορισμούς στην ήπειρο για μετανάστες που αναζητούν εργασία, ασφάλεια και καλύτερες ευκαιρίες.

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