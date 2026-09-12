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Συνελήφθη αλλοδαπός στην Βοιωτία την Παρασκευή (11.09.2026), για υπόθεση εργασιακής εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων.

Συνελήφθη αλλοδαπός στη Βοιωτία για εμπορία ανθρώπων

Ο συλληφθείς εντοπίστηκε έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, χτες το μεσημέρι σε περιοχή της Βοιωτίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος φέρεται να κρατούσε σε σπίτι 8 άλλους αλλοδαπούς, τους οποίους εξανάγκαζε να εργάζονται ως εργάτες γης, υπό συνθήκες εργασιακής εκμετάλλευσης.

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Όπως προέκυψε, ο ίδιος, μαζί με άγνωστους συνεργούς του, τα στοιχεία των οποίων διερευνώνται, υποχρέωναν τα θύματα σε αδιάλειπτη εργασία, χωρίς να τους καταβάλλουν τα δεδουλευμένα και χωρίς να τους παρέχουν τα προβλεπόμενα ημερήσια διαλείμματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, παρακρατούσαν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα των θυμάτων να αποχωρήσουν από την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας – Παράλληλη Έδρα Θηβών.