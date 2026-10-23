Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα στον ανακριτή σχετικά με καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η υπόθεση αφορά γεγονότα του αγώνα Φάρου Λάρισας και Άρη το 2018, όπου ο ίδιος είχε αποβληθεί ως προπονητής με αμφιλεγόμενες τεχνικές ποινές.

Παράλληλα, τρεις διαιτητές κατέθεσαν ως μάρτυρες υπεράσπισης για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, παρέχοντας στοιχεία για το σύστημα αξιολόγησης και επιλογής της διαιτησίας.

Στο ανακριτικό γραφείο βρέθηκε σήμερα ο πρώτος από τους έξι κατηγορούμενους, ο οποίος καλείται να δικαιολογήσει την προέλευση ποσού 820.000 ευρώ που εντοπίστηκε στην οικία του.

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι τα χρήματα προέρχονται από τις νόμιμες απολαβές της πολυετούς επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στα ευρωπαϊκά και ελληνικά γήπεδα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος προτίθεται να δηλώσει και παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση των καταγγελιών για χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ. Την πρόθεσή του γνωστοποίησε νωρίτερα ο δικηγόρος του, Ανδρέας Μήτσαινας, ο οποίος επισκέφθηκε τον ανακριτή για να τον ενημερώσει σχετικά.

Η επικείμενη κατάθεση του πρώην διεθνούς καλαθοσφαιριστή συνδέεται με όσα περιγράφονται στη δικογραφία για τον αγώνα Φάρου Λάρισας – Άρη, στις 17 Μαρτίου 2018. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Γιαννάκης, που ήταν τότε προπονητής του Άρη, αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές.

Advertisement

Advertisement

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Παναγιώτη Γιαννάκη, Ανδρέας Μήτσαινας, ξεκαθάρισε ότι ο εντολέας του θέλει να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν, αφού προηγουμένως λάβει γνώση της δικογραφίας.

«Ο ίδιος επιθυμεί τη Δευτέρα να έρθει να καταθέσει και ενδεχομένως, αν χρειάζεται, να κάνει και δήλωση προς υποστήριξη κατηγορίας. Ο κ. Γιαννάκης θα έρθει τη Δευτέρα που θα έχουμε λάβει γνώση των πραγμάτων και θα τοποθετηθεί για τα εκδικητικά σφυρίγματα», δήλωσε.

Στο ανακριτικό γραφείο βρέθηκαν νωρίτερα και τρεις διαιτητές, οι οποίοι κατέθεσαν ως μάρτυρες υπεράσπισης του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, που πρόκειται να απολογηθεί την Κυριακή. Ανάμεσά τους ήταν ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, μέλος της ΚΕΔ και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ελλάδος.

Σχολιάζοντας τις καταθέσεις, ο συνήγορος του Βαγγέλη Λιόλιου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, ανέφερε ότι οι μάρτυρες παρουσίασαν στοιχεία για τον τρόπο επιλογής και αξιολόγησης των διαιτητών, καθώς και για τη λειτουργία του συστήματος διαιτησίας.

Ξεκινούν οι απολογίες

Ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί βρίσκεται σήμερα ο πρώτος από τους έξι κατηγορούμενους, πρόκειται για τον διαιτητή –ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση το περασμένο καλοκαίρι– και σε σπίτι του εντοπίστηκε το ποσό των 820.000 ευρώ

Καλείται πλέον να δώσει πειστικές απαντήσεις για την προέλευση αυτών των χρημάτων, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα οικονομικά παραστατικά και ότι το τεράστιο αυτό ποσό δικαιολογείται πλήρως από τις νόμιμες απολαβές του κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του στα παρκέ της Ελλάδας και της Ευρωλίγκας. Η σημερινή απολογία του θεωρείται βαρόμετρο και ο πρώτος μεγάλος κρίκος για την πορεία της ογκώδους δικογραφίας.