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Σε συνέχεια των δυσάρεστων εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ, με αφορμή τις καταγγελίες που βρίσκονται υπό διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη και αφορούν πρόσωπα με θεσμικές θέσεις στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, προχώρησε σε δύο ενέργειες.

Αρχικά, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή των προβλεπόμενων από τον νόμο επιχορηγήσεων προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

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Παράλληλα, ζήτησε τη διενέργεια δύο ελέγχων:

Έκτακτου δημοσιονομικού και διαχειριστικού ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2024, 2025 και 2026 στην ΕΟΚ, από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

για τα οικονομικά έτη 2024, 2025 και 2026 στην ΕΟΚ, από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Υπενθυμίζεται ότι, σε περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων, εκτός από τις υπόλοιπες ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες, προβλέπονται και συγκεκριμένες οικονομικές κυρώσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση των αθλητικών φορέων. Οι κυρώσεις αυτές εφαρμόζονται μέσω της ετήσιας κατανομής, από το Υπουργείο Αθλητισμού, των κερδών που προέρχονται από τους παίκτες τυχερών παιγνίων.