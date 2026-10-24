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Με εντολή του προέδρου της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία και οι δηλώσεις πόθεν έσχες αφενός των κατηγορουμένων στην υπόθεση του σκανδάλου στο μπάσκετ, αφετέρου και άλλων παραγόντων, τα ονόματα των οποίων δεν περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία που έχει σχηματιστεί.

Ακόμη, η Αρχή έχει ξεκινήσει και ευρύτερους ελέγχους στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, με έμφαση στο ποδόσφαιρο, όπου, έχουν καταγραφεί ειδοποιήσεις από τον αλγόριθμο που χρησιμοποιεί για τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών συναλλαγών.

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Στο μικροσκόπιο άλλα 11 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων διαιτητές και παράγοντες του μπάσκετ

Άλλα 11 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων διαιτητές και παράγοντες του μπάσκετ, βρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων. Τα ονόματά τους προκύπτουν από τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί μέχρι στιγμής και αφορά υπόθεση με βασικό εμπλεκόμενο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Για τα 11 αυτά πρόσωπα δεν αναμένεται να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με εκείνη των έξι βασικών κατηγορουμένων, για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Πρόκειται για τους Βαγγέλη Λιόλιο, Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρο Παπαπέτρου, Τάσο Πηλοΐδη, Ηλία Κορομηλά και τον επιχειρηματία Γιώργο Μαυραγάνη.

Οι νέοι εμπλεκόμενοι αναμένεται να κληθούν από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για όσα τους αποδίδονται στις μαρτυρικές καταθέσεις. Μετά τις απολογίες τους, οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν για την περαιτέρω μεταχείρισή τους, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου σύλληψης.

Η διαδικασία των κλήσεων εκτιμάται ότι θα αρχίσει από τη Δευτέρα, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των έξι βασικών κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι διαδικασίες αναμένεται να κινηθούν με γρήγορους ρυθμούς.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)