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Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ονόματα διαιτητών που φέρονται να τελούσαν υπό τον έλεγχο του κυκλώματος, ενώ οι αρχές εξετάζουν τη δράση μιας ακόμα γυναίκας διαιτητή.

Βασικοί μάρτυρες κατέθεσαν για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις σε αγώνες και εκβιασμούς αθλητών προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, υπήρξαν συμφωνίες για την αλλοίωση αποτελεσμάτων με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά, με στόχο την ευνοϊκή πορεία συγκεκριμένων ομάδων.

Επιπλέον, οι μάρτυρες υποστήριξαν ότι υπήρξε σχέδιο προσέγγισης σωματείων και διαιτητών για την εξασφάλιση εκλογικής επικράτησης στις διαδικασίες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

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Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση με τους στημένους αγώνες μπάσκετ στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αναμένονται νέες συλλήψεις εμπλεκομένων προσώπων.

Πιο συγκεκριμένα, στην δικογραφία αναφέρονται ονόματα διαιτητών που μέχρι στιγμής δεν έχουν γνωστοποιηθεί.

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Οι βασικοί μάρτυρες της υπόθεσης Basketgate υποστήριξαν ότι οι κατηγορούμενοι έλεγχαν ολόκληρη την κεντρική επιτροπή διαιτησίας και ότι πριν από σημαντικούς αγώνες στις μεγάλες κατηγορίες, λάμβαναν χώρα συναντήσεις με διαιτητές.

Την ίδια στιγμή, στην δικογραφία εντοπίζονται τουλάχιστον οκτώ ονόματα διαιτητών, ενώ στο «μικροσκόπιο» των αρχών φαίνεται πως βρίσκεται μία ακόμα γυναίκα διαιτητής, η οποία συμμετείχε σε κάποιους από τους αγώνες που εξετάζονται.

Οι κρίσιμες καταθέσεις

Νέα δεδομένα για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε «στημένους» αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ φέρονται να προκύπτουν από τις καταθέσεις δύο μαρτύρων, οι οποίοι θεωρούνται κομβικοί για τη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο επιχειρηματίας που κατέθεσε στην εισαγγελική έρευνα αναφέρθηκε στην περίπτωση του Γιώργου Μπόγρη. Ο μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε ότι ο παίκτης οδηγήθηκε σε λύση του συμβολαίου του μόλις δύο μήνες μετά την υπογραφή του με τον Προμηθέα, κατόπιν επιθυμίας και εντολής του τότε προέδρου της ομάδας της Πάτρας, Βαγγέλη Λιόλιου.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, είχε προηγηθεί αναφορά από τον τότε σύμβουλο της ΕΟΚ σε θέματα διαιτησίας, ο οποίος είναι σήμερα κατηγορούμενος, ότι εάν δεν επιτυγχανόταν «χρυσή τομή» για τη συναινετική διακοπή της συνεργασίας, ο Μπόγρης θα αντιμετώπιζε τεχνικές ποινές από τους διαιτητές στους αγώνες του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κάτι τέτοιο συνέβη σε μία αναμέτρηση, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος επιβολής ιδιαίτερα υψηλού προστίμου στον παίκτη.

Ο ίδιος επιχειρηματίας φέρεται να υποστήριξε ότι το 2015 μεσολάβησε για να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Βαγγέλη Λιόλιου και του υπευθύνου του τμήματος μπάσκετ του Εθνικού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή του, ο τότε πρόεδρος του Προμηθέα ζήτησε από τον παράγοντα του Εθνικού να μην καταβάλει η ομάδα του τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια στην αναμέτρηση με τους Πατρινούς.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να υποσχέθηκε ότι θα στηρίξει τον παράγοντα του Εθνικού στο μέλλον, όταν εκείνος θα χρειαστεί τη βοήθειά του, προκειμένου να διευκολυνθεί η άνοδος του Προμηθέα στην Α1 ανδρών.

Ο επιχειρηματίας μάρτυρας φέρεται ακόμη να ισχυρίστηκε ότι ο παράγοντας του Εθνικού δεσμεύτηκε πως η ομάδα του δεν θα διεκδικούσε με όλες τις δυνάμεις της τη νίκη απέναντι στον Προμηθέα, ο οποίος τελικά επικράτησε στην αναμέτρηση.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο ίδιος είχε δεσμευτεί στον Βαγγέλη Λιόλιο ότι η ομάδα του θα παραιτούνταν από την άνοδο, σε περίπτωση που την εξασφάλιζε. Ως αντάλλαγμα, φέρεται να ζήτησε το ποσό των 100.000 ευρώ για την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων του συλλόγου, με τον μάρτυρα να υποστηρίζει ότι η συμφωνία υλοποιήθηκε.

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Στην κατάθεσή του, ο επιχειρηματίας φέρεται να αναφέρθηκε και σε κινήσεις που, όπως υποστήριξε, ξεκίνησαν το 2017 με στόχο την εκλογική επικράτηση του Βαγγέλη Λιόλιου στις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Κατά τους ισχυρισμούς του, το σχέδιο περιλάμβανε την προσέγγιση και στρατολόγηση σωματείων που θα τον ψήφιζαν, αλλά και την άτυπη εξασφάλιση υποστήριξης από διαιτητές.

Ο μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι εκείνη την περίοδο ο Βαγγέλης Λιόλιος τού σύστησε για πρώτη φορά τον επιχειρηματία συνεργάτη του, ο οποίος είναι πλέον συγκατηγορούμενός του, παρουσιάζοντάς τον ως πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του. Παράλληλα, φέρεται να τον έφερε σε επαφή και με άλλον διαιτητή που βρίσκεται μεταξύ των κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες συναντήσεις με διαιτητές στα γραφεία του επιχειρηματία που φέρεται να συνεργαζόταν με τον Βαγγέλη Λιόλιο.

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