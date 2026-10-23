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Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι καταθέσεις του ανταποκρίνονται στην αλήθεια, τονίζοντας πως επιδιώκει την αποκατάσταση της εικόνας του και την ανάδειξη περιστατικών που αφορούν το άθλημα.

Τσάπας περιγράφει επαφές για χρηματισμό διαιτητών, παρεμβάσεις σε αποτελέσματα αγώνων και συζητήσεις σχετικά με την άνοδο ομάδων από το 2015 και μετά.

Οι ισχυρισμοί του περιλαμβάνουν αναφορές για τη σχέση του με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, και προσπάθειες συγκέντρωσης υποστήριξης ενόψει εκλογών.

Η αξιολόγηση των εν λόγω καταγγελιών παραμένει υπό τη δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

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Ο πρώην ιδιοκτήτης του Ιωνικού Νίκαιας, Βαγγέλης Τσάπας, αποκάλυψε ότι είναι ένας από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση των καταγγελλόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο ίδιος μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να καταθέσει στις Αρχές και αναφερόμενος σε όσα, όπως υποστηρίζει, γνωρίζει για πρόσωπα και περιστατικά στον χώρο του αθλήματος.

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Ο Τσάπας, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τη δημοσιότητα και λόγω της δραστηριότητάς του στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, δήλωσε ότι όσα κατέθεσε ανταποκρίνονται, κατά την άποψή του, στην αλήθεια. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν εξυπηρετεί κανένα συμφέρον και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα υποστηρίζει.

«Ήθελα να πω το κίνητρό μου»

Αναφερόμενος στην απόφασή του να μιλήσει δημόσια, ο Βαγγέλης Τσάπας είπε ότι αισθάνθηκε την ανάγκη να αντιδράσει σε όσα άκουγε και διάβαζε για την υπόθεση, κάνοντας ειδική αναφορά σε δημοσιεύματα που, όπως υποστήριξε, τον αδικούσαν.

«Ό,τι κατέθεσα, είναι πέρα για πέρα αληθινά κατά την άποψή μου», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε ότι γνώριζε πως η δημόσια τοποθέτησή του θα προκαλούσε εκ νέου αντιδράσεις.

Όπως είπε, στόχος του είναι να εξηγήσει γιατί αποφάσισε να καταθέσει και να αποκαταστήσει, όπως θεωρεί ο ίδιος, την εικόνα του. Υποστήριξε επίσης ότι η υπόθεση που αφορά παιδιά στον χώρο του μπάσκετ αποτέλεσε την αφορμή για να μιλήσει ανοιχτά.

Τι είπε για τη σχέση του με τον Βαγγέλη Λιόλιο

Ο πρώην παράγοντας του μπάσκετ αναφέρθηκε και στη σχέση που διατηρούσε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο, διευκρινίζοντας ότι η προσωπική τους επαφή ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021.

«Εγώ προσωπικά εναντίον του κυρίου Λιόλιου γιατί να έχω; Η προσωπική σχέση μας τελείωσε τον Σεπτέμβριο του 2021», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν αισθάνεται μίσος ή διάθεση εκδίκησης απέναντί του.

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Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υποστηρίζει πλέον κάποια συγκεκριμένη ομάδα, ενώ για τις εκλογές της ΕΟΚ ανέφερε ότι είχε συνταχθεί με την πλευρά του Παναγιώτη Φασούλα.

Οι καταγγελίες για συμφωνίες και χρηματικά ποσά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα φέρεται να έχει καταθέσει ο Τσάπας στον εισαγγελέα σχετικά με γεγονότα που τοποθετεί χρονικά από το 2015 και μετά.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της κατάθεσης που δημοσιοποιήθηκε, ο ίδιος περιέγραψε επαφές με τον Βαγγέλη Λιόλιο, οι οποίες, όπως ισχυρίζεται, ξεκίνησαν το 2015, όταν ο Λιόλιος ήταν πρόεδρος του Προμηθέα Πατρών και ο Τσάπας δραστηριοποιούνταν στον Φάρο Κερατσινίου.

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Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι στις συζητήσεις τους τέθηκε το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει η ομάδα του στην άνοδο κατηγορίας, ενώ περιέγραψε συμφωνία για την καταβολή 100.000 ευρώ, την οποία, όπως ισχυρίζεται, έλαβε τον Ιούνιο του 2016. Στην ίδια κατάθεση αναφέρεται ότι είχε συζητηθεί και διαφορετική πρόταση, την οποία ο ίδιος λέει ότι απέρριψε, καθώς δεν δεχόταν να ζητήσει από τους παίκτες του να χάσουν αγώνες.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος της κατάθεσης του μάρτυρα και δεν συνιστούν από μόνοι τους δικαστικά αποδεδειγμένα γεγονότα.

Οι αναφορές σε διαιτητές και αγώνες

Στην κατάθεσή του, ο Βαγγέλης Τσάπας αναφέρθηκε επίσης σε φερόμενες συνεννοήσεις για τη διαιτησία, υποστηρίζοντας ότι μέσω του παράγοντα Μαυραγάνη ήρθε σε επαφή με διαιτητές.

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Ειδικότερα, περιέγραψε περιστατικό του Μαρτίου του 2018, κατά το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, διαιτητής τού ζήτησε προκαταβολή 5.000 ευρώ προκειμένου να ευνοηθεί συγκεκριμένη ομάδα. Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι παρέδωσε το ποσό και συνέδεσε το περιστατικό με αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, μεταξύ των οποίων και η αποβολή του προπονητή Παναγιώτη Γιαννάκη.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης, ο Τσάπας υποστήριξε ότι συζητήθηκε η καταβολή χρημάτων σε δύο διαιτητές για συγκεκριμένο παιχνίδι, ενώ έκανε αναφορά και σε φιλοξενία διαιτητή σε πολυτελές ξενοδοχείο, την οποία, όπως ισχυρίζεται, κανόνισε κατόπιν σχετικής επικοινωνίας.

Παράλληλα, περιέγραψε συζητήσεις που, κατά την κατάθεσή του, αφορούσαν την προσπάθεια συγκέντρωσης υποστήριξης από σωματεία και διαιτητές ενόψει των εκλογών της ΕΟΚ το 2020. Ο ίδιος υποστήριξε ότι για τις σχετικές κινήσεις ενημερωνόταν ο Βαγγέλης Λιόλιος.

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Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς που αποδίδονται στον προστατευόμενο μάρτυρα. Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας τους και η διερεύνηση τυχόν ευθυνών ανήκουν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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Ποιος είναι ο Βαγγέλης Τσάπας

Ο Βαγγέλης Τσάπας είναι επιχειρηματίας και πρώην παράγοντας του ελληνικού μπάσκετ, με παρουσία στον Φάρο Κερατσινίου και στον Ιωνικό Νίκαιας.

Με τον Φάρο, η ομάδα έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 2016, ενώ αργότερα ο Τσάπας ανέλαβε σημαντικό διοικητικό και οικονομικό ρόλο στον Ιωνικό, ο οποίος επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ έπειτα από 32 χρόνια.

Παράλληλα, είχε δραστηριοποιηθεί στον χώρο των κρυπτονομισμάτων μέσω του Hellenic Coin (HNC), γεγονός που του είχε αποδώσει στον δημόσιο λόγο τον χαρακτηρισμό «Έλληνας crypto». Η δραστηριότητά του στον συγκεκριμένο χώρο είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα, όπως και οικονομικές αντιπαραθέσεις που συνδέθηκαν με την παρουσία του στο μπάσκετ.

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Πλέον, το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για τις καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων. Με τη δημόσια αποκάλυψη της ιδιότητάς του ως προστατευόμενου μάρτυρα, ο ίδιος επέλεξε να τοποθετηθεί ανοιχτά για την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι επιθυμεί να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Η έρευνα και η αξιολόγηση των καταγγελιών συνεχίζονται, ενώ οι αναφορές της κατάθεσης δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως απόδειξη ενοχής για τα πρόσωπα που κατονομάζονται.