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Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να καλέσουν τα νέα εμπλεκόμενα πρόσωπα για παροχή εξηγήσεων, αφού ολοκληρωθούν οι απολογίες των έξι βασικών κατηγορουμένων της υπόθεσης.

Ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου προφυλακίστηκε μετά την απολογία του, ενώ αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελεσμάτων.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, περιλαμβάνεται στους βασικούς κατηγορούμενους της δικογραφίας και αντιμετωπίζει συνολικά σαράντα εννέα κατηγορίες για την εμπλοκή του.

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Άλλα 11 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων διαιτητές και παράγοντες του μπάσκετ, βρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων. Τα ονόματά τους προκύπτουν από τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί μέχρι στιγμής και αφορά υπόθεση με βασικό εμπλεκόμενο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, για τα 11 αυτά πρόσωπα δεν αναμένεται να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με εκείνη των έξι βασικών κατηγορουμένων, για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Πρόκειται για τους Βαγγέλη Λιόλιο, Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρο Παπαπέτρου, Τάσο Πηλοΐδη, Ηλία Κορομηλά και τον επιχειρηματία Γιώργο Μαυραγάνη.

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Οι νέοι εμπλεκόμενοι αναμένεται να κληθούν από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για όσα τους αποδίδονται στις μαρτυρικές καταθέσεις. Μετά τις απολογίες τους, οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν για την περαιτέρω μεταχείρισή τους, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου σύλληψης.

Η διαδικασία των κλήσεων εκτιμάται ότι θα αρχίσει από τη Δευτέρα, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των έξι βασικών κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι διαδικασίες αναμένεται να κινηθούν με γρήγορους ρυθμούς.

Προφυλακιστέος ο Πέτρος Παπαπέτρου

Στη φυλακή οδηγείται ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του μετά την πολύωρη απολογία του την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Η υπόθεση αφορά φερόμενο δίκτυο παράνομου στοιχηματισμού και χειραγώγησης αθλητικών αναμετρήσεων, το οποίο, σύμφωνα με τις κατηγορίες, φέρεται να εκτείνεται από τα τοπικά πρωταθλήματα έως και την Α1.

Ο Παπαπέτρου, που αποχώρησε από την ενεργό διαιτησία το περασμένο καλοκαίρι, αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελεσμάτων αθλητικών διοργανώσεων. Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί το ποσό των 820.000 ευρώ σε μετρητά, το οποίο φέρεται να εντοπίστηκε από τις Αρχές κατά την έρευνα στην κατοικία του στην Πιερία.

Οι επόμενες απολογίες των κατηγορουμένων

Η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται με τις απολογίες των υπόλοιπων πέντε βασικών κατηγορουμένων. Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, για τον οποίο, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, έχει εκδοθεί πολυσέλιδο ένταλμα σύλληψης και αποδίδονται συνολικά 49 κατηγορίες.

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Καταθέσεις μαρτύρων που έχουν δημοσιοποιηθεί περιγράφουν φερόμενη συνεργασία του Λιόλιου με τον επιχειρηματία Γιώργο Μαυραγάνη και τον πρώην διαιτητή Ηλία Κορομηλά. Οι καταγγελίες αφορούν, μεταξύ άλλων, πιθανή παρέμβαση στη διεξαγωγή και την έκβαση αγώνων, καθώς και τον ρόλο της διαιτησίας στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών αναμένεται να καθορίσουν την πορεία της δικαστικής έρευνας, τόσο ως προς τους έξι βασικούς κατηγορουμένους όσο και ως προς τα 11 επιπλέον πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία.

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