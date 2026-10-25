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Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, κάλεσε σε συνάντηση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Ο κ. Βρούτσης επικοινώνησε με τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και Πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή και ζήτησε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026, στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του, στο Υπουργείο Αθλητισμού.

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Θέμα της συνάντησης το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, έπειτα από τις σοβαρές και δυσάρεστες εξελίξεις, με τις καταγγελίες που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και οι οποίες αφορούν σε πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης,

Ένας και μόνο στόχος όλων πρέπει να είναι η ταχύτατη ανάκτηση της αξιοπιστίας και του κύρους του αθλήματος.