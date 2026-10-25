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Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται μετά την προσωρινή κράτηση του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, ο οποίος κατηγορείται για χρηματισμό παρά την άρνηση των ισχυρισμών.

Τρεις μάρτυρες από τον χώρο της διαιτησίας κατέθεσαν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τους ορισμούς και την αξιολόγηση των διαιτητών στην Ομοσπονδία.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, καταγγέλλοντας εκδικητικές διαιτητικές αποφάσεις που επηρέασαν την καριέρα του στους πάγκους των ομάδων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες ελέγχει τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, επεκτείνοντας την έρευνα και σε άλλους παράγοντες του αθλητισμού.

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Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται σήμερα το ελληνικό μπάσκετ, καθώς συνεχίζεται η ανάκριση για την υπόθεση των στημένων αγώνων.

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν λίγα λεπτά πριν από τις 10 το πρωί ο τέως πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, μαζί με τον στενό του συνεργάτη και επιχειρηματία, Γιώργο Μαυραγάνη, που φέρεται να εμπλέκεται στις επίμαχες συνομιλίες πριν από τις αναμετρήσεις.

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Σήμερα έγινε γνωστό ότι Βαγγέλης Λιόλιος παραιτήθηκε από την Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Το Δ.Σ. της ΕΟΚ θα συνεδριάσει αύριο, προκειμένου να εκλέξει τον αντικαταστάτη του.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Εν αναμονή των άμεσων εξελίξεων κι έχοντας ολοκληρώσει πριν λίγη ώρα την έκτακτη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση προκειμένου να ενημερώσει το φίλαθλο κοινό, τα σωματεία, τους αθλητές και όλους τους φορείς του αθλήματος ότι από την πρώτη στιγμή των πρόσφατων δικαστικών εξελίξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με απόλυτη θεσμική προσήλωση, ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της ομαλότητας και την προστασία του ελληνικού μπάσκετ, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πλέον σε διαρκή βάση, δύο (2) φορές την ημέρα. Λαμβάνονται άμεσα όλες οι απαραίτητες αποφάσεις ώστε η καθημερινή δραστηριότητα της Ομοσπονδίας να συνεχιστεί απρόσκοπτα και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή όλων των πρωταθλημάτων και διοργανώσεων.

Βρισκόμαστε σε κατάσταση απόλυτης και συνεχούς εγρήγορσης, παρακολουθούμε στενά τη ροή των γεγονότων και, αναλόγως των εξελίξεων, το σώμα θα προχωρά άμεσα στις ανάλογες θεσμικές ενέργειες.

Στόχος όλων μας παραμένει η θωράκιση του αθλήματος, η πιστή τήρηση των κανονισμών και η διατήρηση της σταθερότητας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία».

Υπενθυμίζεται ότι ο κύκλος των απολογιών θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, οπότε και έλαβαν προθεσμία οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι: η μοναδική εν ενεργεία κατηγορούμενη διαιτητής, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας και το μέλος της ΚΕΔ.

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Κακουργηματικές διώξεις

Οι έξι συνολικά συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με βαριές κακουργηματικές διώξεις —που αφορούν ενεργητική και παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση βάσει του αθλητικού νόμου— οι οποίες επισύρουν ποινές κάθειρξης έως δέκα έτη.

Τι ισχυρίζεται ο Λιόλιος

Ο επικεφαλής της ΕΟΚ απορρίπτει κατηγορηματικά το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως οι καταγγελίες σε βάρος του δεν αποτελούν παρά προϊόν μιας ευρύτερης και οργανωμένης προσπάθειας συγκεκριμένης ομάδας προσώπων να διατηρήσουν τον έλεγχο της διαιτησίας στο ελληνικό μπάσκετ. Σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, πίσω από τις καταγγελίες κρύβεται μια μεθοδευμένη επιχείρηση ανατροπής των ισορροπιών στον χώρο της καλαθοσφαίρισης.

Στο πλαίσιο αυτό, η πλευρά του κ. Λιόλιου ζήτησε και κατέθεσαν ήδη τρεις μάρτυρες-«κλειδιά» από τον χώρο της διαιτησίας και της Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, μέλους της ΚΕΔ και του προέδρου της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας. Οι μάρτυρες κλήθηκαν να εξηγήσουν αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ορισμοί και η αξιολόγηση των διαιτητών, φωτίζοντας τον ρόλο των θεσμικών αλλά και των λεγόμενων «αφανών» παραγόντων.

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Στη φυλακή ο Παπαπέτρου

Η σημερινή απολογία του προέδρου της ΕΟΚ λαμβάνει χώρα λίγες μόλις ώρες μετά την προσωρινή κράτηση του πρώτου κατηγορούμενου που απολογήθηκε για την υπόθεση, του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, στο σπίτι του οποίου είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί 820.000 ευρώ σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας απολογίας του, ο πρώην διαιτητής αρνήθηκε τις κατηγορίες περί χρηματισμού, επιχειρώντας να τεκμηριώσει με έγγραφα τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων. Προσκόμισε στοιχεία που καταδεικνύουν ότι από το 2001 μέχρι και το 2026 τα συνολικά του εισοδήματα από την επαγγελματική του δραστηριότητα τη διαιτησία, το δασαρχείο και οικογενειακές πηγές αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Υποστήριξε μάλιστα ότι, ζώντας σε ιδιόκτητη κατοικία στην Κατερίνη με περιορισμένα έξοδα, επέλεγε να διατηρεί μέρος των αποταμιεύσεών του σε μετρητά στο σπίτι, ενώ χαρακτήρισε απολύτως αναξιόπιστο τον μάρτυρα που κατέθεσε ότι δωροδοκήθηκε τέσσερις φορές, προσκομίζοντας μάλιστα αποδείξεις ότι κατά τις κρίσιμες ημερομηνίες βρισκόταν σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Ωστόσο, καταθέσεις μαρτύρων, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κάνουν λόγο για κωδικές ονομασίες και αναφορές σε «γραμμάρια» που, κατά την ερμηνεία τους, παρέπεμπαν σε χρηματικά ποσά ύψους 500, 1.000 ή 1.500 ευρώ. Επιπλέον, μάρτυρας-κλειδί περιγράφει συναντήσεις σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, όπως στο City Link το 2019 μετά από αγώνα στην Καστοριά, όπου επιχειρηματίας που φέρεται να συνεργαζόταν με τον κ. Λιόλιο φέρεται να παρέδωσε φάκελο με 5.000 ευρώ σε διαιτητή, με τον τελευταίο να δηλώνει χαρακτηριστικά ότι δεν χρειάζεται προγραμματισμένη συνάντηση πριν από το παιχνίδι καθώς «θα γίνει ό,τι είναι να γίνει και θα τα πούμε μετά».

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Εντολή Βουρλιώτη για έρευνα

Την ίδια ώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες κάνει «φύλλο και φτερό» τα περιουσιακά στοιχεία και τα πόθεν έσχες των εμπλεκομένων στην υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ, με σχετική εντολή του προέδρου της, επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στους έξι κατηγορούμενους της δικογραφίας αλλά επεκτείνεται και σε άλλους παράγοντες του αθλήματος. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται ευρύτερος έλεγχος στον επαγγελματικό αθλητισμό με ιδιαίτερη έμφαση στο ποδόσφαιρο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει χτυπήσει «καμπανάκι» ύποπτων οικονομικών συναλλαγών στον σχετικό αλγόριθμο, δείχνοντας ότι ο συγκεκριμένος χώρος παρέμενε ανέλεγκτος για χρόνια.

Στο «κάδρο» άλλοι πέντε διαιτητές

Το επόμενο διάστημα, μάλιστα, αναμένεται να κληθούν στο πλαίσιο της ανάκρισης και άλλοι διαιτητές μπάσκετ τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στην δικογραφία από μάρτυρες. Όπως εκτιμάται, δε, ορισμένοι από αυτούς είναι πιθανό να καταστούν κατηγορούμενοι, αφού οι μαρτυρικές καταθέσεις τους αποδίδουν συγκεκριμένες, παράνομες, ενέργειες. Συνολικά, το κατώφλι της Ευελπίδων αρχικά για την παροχή εξηγήσεων αναμένεται να περάσουν πέντε άτομα.

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