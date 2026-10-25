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Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για υπόθεση φορολογικής απάτης εκατομμυρίων ευρώ, με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ που συμμετέχουν στην επιχείρηση έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της αλυσίδας, Άγγελου Γιαννακόπουλου.

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Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται και ένας λογιστής, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε κομβικό ρόλο στη δομή της οργάνωσης. Παράλληλα, αναμένονται και νέες συλλήψεις για την υπόθεση το επόμενο διάστημα.



Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η έρευνα επεκτείνεται στο σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει συλληφθεί, και όχι μόνο στους φούρνους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και να έχει συμμετοχή σε καταστήματα στην παραλιακή. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται, μεταξύ άλλων, και η αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».

Να σημειωθεί ότι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε συλληφθεί το 2008 ως «εγκέφαλος» κυκλώματος τράφικιγκ με συνέπεια το 2015 να καταδικαστεί πρωτόδικα σε κάθειρξη δέκα ετών.

Όπως ανέφερε το παραπεμπτικό βούλευμα, επρόκειτο για ένα κύκλωμα που ξέπλενε τα χρήματα από τις παράνομες δραστηριότητες μέσω επενδύσεων στην αλυσίδα φούρνων Χωριάτικο.