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Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε εταιρείες-κελύφη και αχυρανθρώπους για να αποφεύγει φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, μεταθέτοντας την ευθύνη σε πρόσωπα χωρίς πραγματική δραστηριότητα.

Τέσσερις λογιστές φέρονται να κατείχαν κομβικό ρόλο στη διαχείριση των οικονομικών συναλλαγών και των φορολογικών διαδικασιών του παράνομου μηχανισμού.

Οι Αρχές συνέλαβαν συνολικά έντεκα άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

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Ένα πολυπλόκαμο δίκτυο 29 εταιρειών, «αχυρανθρώπων» και επαγγελματιών που φέρονται να λειτουργούσαν ως κρίκοι της ίδιας αλυσίδας βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας, με τη ζημία σε βάρος του Δημοσίου να υπολογίζεται σε περισσότερα από 5,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της πολύμηνης έρευνας, πίσω από εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις και εταιρείες ένδυσης φέρεται να είχε στηθεί ένας σύνθετος μηχανισμός, με τους πραγματικούς διαχειριστές να παραμένουν στο παρασκήνιο και τις οικονομικές υποχρεώσεις να καταλήγουν σε πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες.

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Εταιρείες-«βιτρίνα» και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εταιρείες που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «κέλυφος», καθώς και πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές. Σύμφωνα με πληροφορίες, από λογαριασμούς εταιρειών που ερευνώνται φέρεται να πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ.

Αρχικά, οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ίδιων των επιχειρηματιών. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις Αρχές, το σχήμα φέρεται να άλλαζε, με την είσοδο προσώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» και αναλάμβαναν τυπικά την ιδιοκτησία ή τη διαχείριση των εταιρειών.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις φέρονται να μην είχαν ουσιαστική παρουσία στην αγορά, καθώς εμφανίζονταν χωρίς πραγματική έδρα ή αξιόλογη οικονομική δραστηριότητα, λειτουργώντας ουσιαστικά ως εταιρείες-κελύφη.

Ο ρόλος των τεσσάρων λογιστών

Κομβικός φέρεται να ήταν ο ρόλος των τεσσάρων λογιστών που συνελήφθησαν.

Η επαγγελματική τους ιδιότητα φέρεται να τους έδινε τη δυνατότητα να χειρίζονται τις διαδικασίες που απαιτούνταν για τη δημιουργία και λειτουργία των εταιρειών, τις φορολογικές δηλώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα, την ασφάλιση εργαζομένων αλλά και άλλες συναλλαγές με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, ανάμεσά τους εργαζόμενοι στην εστίαση, στην ένδυση αλλά και τραγουδιστές, φέρονται επίσης να έδωσαν στοιχεία στις Αρχές για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.

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11 συλλήψεις -Οι κατηγορίες που αποδίδονται

Οι συλληφθέντες ανέρχονται σε 11, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας αλλοδαπός κατηγορούμενος, ο οποίος δεν συνελήφθη.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται, κατά περίπτωση, είναι: συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κακουργηματική απάτη σε βάρος του Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, φοροδιαφυγή και παράνομη οπλοκατοχή.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

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