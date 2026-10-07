Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Νέα στοιχεία διευρύνουν την έρευνα για κύκλωμα που προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στον e-ΕΦΚΑ μέσω σύστασης εικονικών εταιρειών με αχυρανθρώπους.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο πραγματικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιούσαν το δίκτυο αυτό για να αποφεύγουν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ελέγχει ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές και τη διαδρομή του χρήματος για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων προσώπων για την αποσαφήνιση των μεταξύ τους σχέσεων.

Η ΑΑΔΕ διερευνά παράλληλα το ενδεχόμενο εικονικών συναλλαγών και φοροδιαφυγής, με τη συνολική ζημία του Δημοσίου να εκτιμάται έως και πέντε εκατομμύρια ευρώ.

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Νέα στοιχεία διευρύνουν σημαντικά την εικόνα για το κύκλωμα που ερευνάται για απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς η έρευνα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις εταιρείες που άνοιγαν, συσσώρευαν ασφαλιστικές οφειλές και στη συνέχεια έκλειναν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής του κυκλώματος βρίσκονταν εδώ και αρκετούς μήνες στο μικροσκόπιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας έχουν εντοπιστεί σειρά συναλλαγών μέσω ελληνικών τραπεζών που αξιολογούνται ως ύποπτες.

Μετά την πληροφορία για την «καρφωτή» που, όπως αποκάλυψε η HuffPost, αποτέλεσε την αφετηρία για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης– ενεργοποιήθηκαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και άρχισε να χαρτογραφείται ένα πολύ ευρύτερο δίκτυο προσώπων, εταιρειών και οικονομικών συναλλαγών.

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Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αξιοποιηθεί και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να διερευνηθούν οι επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων και να αποσαφηνιστούν οι μεταξύ τους σχέσεις και ο ρόλος που φέρεται να είχε καθένας στον υπό διερεύνηση μηχανισμό.

Το «παράλληλο κύκλωμα» που ερευνάται

Το νέο και ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο της έρευνας αφορά τις εταιρείες που ήδη έχουν εντοπιστεί και λειτουργούν σε ένα παράλληλο δίκτυο, στο οποίο συμμετείχαν ή εξυπηρετούνταν και πραγματικές επιχειρήσεις.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο έως και για… 25 εταιρείες, οι οποίες εμφανίζονταν σε διαφορετικούς κλάδους – από διαφημιστικές και εστιατόρια μέχρι νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης. Φέρονται να δημιουργούνταν με «αχυρανθρώπους», να συσσωρεύουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και στη συνέχεια να κλείνουν, για να ακολουθήσουν νέα εταιρικά σχήματα.

Η «καρφωτή»

Εργαζόμενοι που στην πραγματικότητα απασχολούνταν σε κανονικές επιχειρήσεις εμφανίζονταν ασφαλιστικά ως προσωπικό εταιρειών που συνδέονταν με το κύκλωμα. Ήδη από καιρό εργαζόμενη σε επιχειρήσεις του ζευγαριού που φέρεται να κινούσε τα νήματα κατήγγειλε στις Αρχές ότι ενώ λάμβανε έναν ιδιαίτερα χαμηλό μισθό, διαπίστωσε ότι η φορολογική της δήλωση ήταν προσυμπληρωμένη με ένα πολλαπλάσιο εισόδημα που ποτέ δεν είχε εισπράξει και ότι ψάχνοντας διαπίστωσε πως σε άλλη επιχείρηση εργάζονταν και άλλος εμφανίζονταν ως εργοδότης της…

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Το κόλπο του «παράλληλου κυκλώματος» λειτουργούσε ως εξής: Ένας εργαζόμενος μπορούσε να εργάζεται κανονικά σε ένα εστιατόριο, ένα νυχτερινό κέντρο ή ένα εμπορικό κατάστημα, αλλά να εμφανίζεται ως εργαζόμενος άλλης εταιρείας. Η δεύτερη εταιρεία εμφανιζόταν ως εργοδότης και αναλάμβανε τις αντίστοιχες ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Οι εισφορές όμως δεν καταβάλλονταν, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται χρέη προς τον e-ΕΦΚΑ. Όταν οι οφειλές έφθαναν σε υψηλά επίπεδα, η εταιρεία έκλεινε και εξετάζεται εάν στη θέση της δημιουργούνταν νέο εταιρικό σχήμα και νέος ΑΦΜ. Εάν αποδειχθεί ο μηχανισμός της απάτης, και με άλλες καταγγελίες που ενδεχομένως ακολουθήσουν, η έρευνα αποκτά πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς δεν θα αφορά μόνο τις εταιρείες-«σφραγίδα», αλλά και όσους ενδεχομένως χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες τους για να αφήνουν απλήρωτες τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις…

Η Αρχή για το Ξέπλυμα ακολουθεί το χρήμα

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα βρίσκονται τραπεζικοί λογαριασμοί, μεταφορές κεφαλαίων και συναλλαγές μεταξύ εταιρειών και φυσικών προσώπων, ώστε να αποτυπωθεί η πραγματική διαδρομή του χρήματος και να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

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Η ΑΑΔΕ, από την πλευρά της, αναμένεται να ακολουθήσει τη διαδρομή των ΑΦΜ, των τιμολογίων, των εσόδων και των δαπανών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν εικονικές συναλλαγές ή άλλες φορολογικές παραβάσεις και, τελικά, να προσδιοριστεί το ύψος της ενδεχόμενης φοροδιαφυγής.

Η ζημία προς το ελληνικό Δημόσιο δεν έχει ακόμα υπολογιστεί, ετκιμάται ωστόσο ότι θα μπορούσε να φτάνει ακόμα και τα 5 εκ. ευρώ.

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