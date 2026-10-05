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Ο Γιώργος Λιανός μίλησε για το αφιέρωμα του «The Voice» στον Γιώργο Μαζωνάκη, που προβλήθηκε το περασμένο Σάββατο (3/10), υπογραμμίζοντας ότι το κλίμα ήταν συναισθηματικά φορτισμένο.

«Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Σου ομολογώ ότι όλοι πήγαμε μουδιασμένοι για να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Θεωρούσαμε ότι έχουμε χρέος να το κάνουμε. Εγώ δεν κατάφερα να δουλέψω με τον Γιώργο στο The Voice. Ήταν μια συνεύρεση, σε εισαγωγικά, η οποία ήταν πολύ όμορφη και είχε πολλά στοιχεία ανθρώπινα», είπε.

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«Σου ομολογώ ότι πολλά βίντεο που έπαιξαν δεν τα άντεξαν ούτε αυτοί που συνεργάστηκαν μαζί του, ούτε εγώ. Δηλαδή χρειάστηκε να κόψουμε το γύρισμα αρκετές φορές, γιατί ήταν πολύ ανθρώπινο και ήταν σαν να ήταν εκεί», εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιανός μίλησε για την Πάολα και για την σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά και για την συμμετοχή της στο «The Voice» ως κριτής του μουσικού διαγωνισμού.

«Ήταν πάρα πολύ κοντά και, όπως μας είπε και ο Φώτης, ο πρώην σύζυγός της και παντοτινός συνεργάτης, αν ήταν στο χέρι της Πάολα και του Γιώργου, θα δουλεύανε μόνο μαζί. Περνούσαν πάρα πολύ καλά και καταλάβαινε ο ένας τον άλλον».

Η Πάολα νομίζω ότι μπήκε κατευθείαν στο κλίμα. Είναι μια ξεχωριστή νότα. Νομίζω ότι είναι κατά κάποιο τρόπο και ο άνθρωπος που θα έπρεπε να καθίσει στη συγκεκριμένη καρέκλα», πρόσθεσε.

Ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκαν στην παρουσίαση, ενώ ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης, ανέβηκαν στη σκηνή ερμηνεύοντας μερικές από τις επιτυχίες του.

Παράλληλα, καλλιτέχνες όπως η Πίτσα Παπαδοπούλου και ο Στέλιος Διονυσίου έδωσαν το «παρών», ενώ η Πάολα, που αναλαμβάνει χρέη κριτή για φέτος, ερμήνευσε συγκινημένη τις επιτυχίες του.