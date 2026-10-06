Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2027 περιλαμβάνει μια σειρά φορολογικών παρεμβάσεων και επιδομάτων με στοχευμένους αποδέκτες, όπως αγρότες, τρίτεκνους, ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς.

Προβλέπεται μηδενικός φορολογικός συντελεστής έως 20.000 ευρώ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τρίτεκνους, ενώ για τους συνεπείς επαγγελματίες προωθείται η αφαίρεση ορισμένων προσαυξήσεων στο τεκμαρτό εισόδημα.

Παράλληλα, οι ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα αναμένεται να μειωθούν από τον Απρίλιο του 2027, ενισχύοντας τη ρευστότητα των εργαζομένων.

Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα θα ξεκινήσει σταδιακά από την περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, με τις επιχειρήσεις της Αττικής να ακολουθούν μεταγενέστερα.

Τέλος, επιπλέον εισοδηματική ενίσχυση θα δοθεί στους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους μέσω συγκεκριμένων επιδομάτων.

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Άλλοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο εισοδήματος, άλλοι θα δουν χαμηλότερες κρατήσεις στον μισθό τους και άλλοι θα ενισχυθούν μέσω επιδομάτων. Πίσω από τους αριθμούς του προσχεδίου του Προϋπολογισμού για το 2027 διαμορφώνεται ένα πλέγμα παρεμβάσεων —άλλων ήδη θεσμοθετημένων και άλλων που παίρνουν τον δρόμο προς τη νομοθέτηση— με συγκεκριμένους αποδέκτες και άνισο όφελος…

Τρίτεκνοι, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται στο επίκεντρο, σε μια επιλογή που, πέρα από την οικονομική της διάσταση, προσφέρεται και για πολιτική ανάγνωση, καθώς αγγίζει κοινωνικές ομάδες με ιδιαίτερο εκλογικό βάρος. Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, είναι ποιοι θα δουν ουσιαστική ανακούφιση στην τσέπη τους και ποιοι θα παραμείνουν εκτός των νέων ελαφρύνσεων, αντιμετωπίζοντας την ίδια πίεση από την ακρίβεια και το κόστος ζωής.

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Αγρότες και τρίτεκνοι: Ποιοι έχουν πραγματικό όφελος

Προβλέπεται μηδενικός συντελεστής έως 20.000 ευρώ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τρίτεκνους. Η επίσημη εκτίμηση αφορά 47.000 από 246.000 αγρότες και 87.000 από 152.000 τρίτεκνους. Οι υπόλοιποι βρίσκονται ήδη κάτω από το αφορολόγητο.

Εδώ βρίσκεται το όριο της παρέμβασης: όσοι έχουν μικρότερο εισόδημα μπορεί να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά δεν έχουν πρόσθετο όφελος από μια μείωση φόρου που ήδη δεν καταβάλλουν. Η στήριξή τους χρειάζεται να αξιολογείται χωριστά.

Επαγγελματίες: Το τεκμαρτό παραμένει

Για συνεπείς επαγγελματίες προωθείται αφαίρεση των προσαυξήσεων του ελάχιστου εισοδήματος που συνδέονται με τζίρο και μισθοδοσία. Παραμένει η βάση που συνδέεται με τον κατώτατο μισθό και τις τριετίες.

Δεν πρόκειται, επομένως, για κατάργηση του τεκμαρτού συστήματος. Όσοι επιβαρύνονται μόνο από τη βασική ελάχιστη φορολόγηση δεν κερδίζουν από την αφαίρεση προσαυξήσεων που δεν τους αφορούν.

Η προκαταβολή φόρου μειώνεται από 55% σε 50% για το φορολογικό έτος 2027, με αποτύπωση στις δηλώσεις του 2028. Είναι ενίσχυση ρευστότητας, όχι μείωση του τελικού συντελεστή φόρου.

Μισθωτοί: Δεν υπάρχει ίδια νέα ελάφρυνση για όλους

Η ειδική φορολογική παρέμβαση υπέρ των τριτέκνων δεν αποτελεί πρόσθετη οριζόντια μείωση για άτεκνους ή οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ωφελούνται από άλλες ρυθμίσεις.

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Στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται μείωση εισφορών από τον Απρίλιο 2027. Η παρέμβαση αφορά τη μισθωτή εργασία και δεν δίνει αντίστοιχο άμεσο όφελος σε ανέργους.

Επιχειρήσεις: Η Αττική περιμένει

Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για νομικά πρόσωπα ξεκινά το 2027 από την περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική προβλέπεται μείωση 50% το 2028 και κατάργηση το 2029.

Έτσι, επιχειρήσεις με παρόμοια δραστηριότητα και οικονομική πίεση δεν θα λάβουν ταυτόχρονα την ίδια ελάφρυνση. Η γεωγραφική στόχευση στηρίζει την περιφέρεια, αλλά μεταθέτει το όφελος για τις επιχειρήσεις της Αττικής.

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Επιδόματα και φόροι είναι διαφορετικά πράγματα

Η ενίσχυση συνταξιούχων στα 400 ευρώ και το επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά στο Δημόσιο αποτελούν εισοδηματικές παρεμβάσεις. Τα 500 ευρώ δεν είναι το καθαρό ποσό που θα καταβληθεί.