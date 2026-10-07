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Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο δίκτυο λαθρεμπορίας καπνικών κατάφεραν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, εντοπίζοντας και κατάσχοντας 7,4 εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Πρόκειται, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, για τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στο εσωτερικό της χώρας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Οι έλεγχοι οδήγησαν σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους, όπου αποκαλύφθηκε η οργανωμένη υποδομή του δικτύου.

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Κάσες σχεδιασμένες για να «κρύβουν» τα τσιγάρα

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αφορά τον τρόπο απόκρυψης του παράνομου φορτίου. Τα τσιγάρα βρίσκονταν μέσα σε ξύλινες κάσες, συσκευασμένα και έτοιμα προς διανομή. Οι κάσες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, με σκοπό, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, να μην ανιχνεύονται τα καπνικά προϊόντα από τα συστήματα X-ray.

Μαζί με τα τσιγάρα κατασχέθηκαν ένα φορτηγό βαρέου τύπου με παραποιημένα χαρακτηριστικά και πλαστές πινακίδες, ένα ΙΧ, ένα δίκυκλο και ένα κλαρκ.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, η χρήση μισθωμένων χώρων, οχημάτων με πλαστές πινακίδες και παραποιημένα στοιχεία αναγνώρισης, καθώς και διαφορετικών μεταφορικών μέσων, αποκαλύπτει μια μεθοδικά οργανωμένη δομή αποθήκευσης, μεταφοράς και διοχέτευσης των λαθραίων τσιγάρων στην αγορά.

Πάνω από 1,4 εκατ. ευρώ οι διαφυγόντες φόροι

Το οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν τα 1,4 εκατ. ευρώ, ενώ δείγματα των κατασχεμένων καπνικών αποστέλλονται στη Χημική Υπηρεσία και στις εταιρείες που εκπροσωπούν τα συγκεκριμένα εμπορικά σήματα, προκειμένου να ελεγχθεί η γνησιότητά τους.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, και σχηματίστηκε δικογραφία.