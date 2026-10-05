Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το οικονομικό επιτελείο καταθέτει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2027, ενσωματώνοντας αυξημένες προβλέψεις για τον πληθωρισμό λόγω της ενεργειακής κρίσης και των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Η κυβέρνηση διατηρεί τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη και το πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ προβλέπει παράλληλα σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Ένα νέο πακέτο μόνιμων παρεμβάσεων ύψους 2,27 δισ. ευρώ ενεργοποιείται το 2027, περιλαμβάνοντας μειώσεις φόρων και εισφορών για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Επιπλέον, η αγορά θα λάβει τον Νοέμβριο ενίσχυση άνω του 1 δισ. ευρώ μέσω της καταβολής επιδομάτων σε συνταξιούχους και της επιστροφής ενοικίου.

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Με την ενεργειακή κρίση να ανεβάζει τον λογαριασμό για νοικοκυριά, επιχειρήσεις αλλά και κρατικό προϋπολογισμό, κατατίθεται το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2027. Η νέα άνοδος των διεθνών τιμών ενέργειας, υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οδηγεί το οικονομικό επιτελείο σε υψηλότερη εκτίμηση για τον πληθωρισμό, αλλά και στη δημιουργία πρόσθετης δημοσιονομικής άμυνας για το 2027.

Ο εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή εκτιμάται πλέον ότι θα διαμορφωθεί στο 3,8% το 2026, ενώ ο εναρμονισμένος στο 3,6%. Για το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,6% και 2,4% αντίστοιχα, υπό την κρίσιμη προϋπόθεση ότι θα υποχωρήσουν οι διεθνείς τιμές ενέργειας.

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Είναι χαρακτηριστικό ότι το Brent από 66,8 δολάρια τον Ιανουάριο εκτινάχθηκε στα 120,4 δολάρια τον Απρίλιο, ενώ στις αρχές Σεπτεμβρίου πέρασε ξανά πάνω από τα 100 δολάρια.





Παρά την αβεβαιότητα, η κυβέρνηση διατηρεί τον πήχη της ανάπτυξης στο 2% φέτος και 2,3% το 2027, με τις επενδύσεις να προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 7,9%. Ταυτόχρονα, στον προϋπολογισμό εγγράφεται ειδική πρόβλεψη 200 εκατ. ευρώ για νέες ανάγκες που ενδέχεται να προκαλέσει η ενεργειακή κρίση.

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,6% του ΑΕΠ φέτος και 3,3% το 2027, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει από 136,7% σε 128,8% του ΑΕΠ.

Την ίδια ώρα, το 2027 ενεργοποιείται πακέτο νέων μόνιμων παρεμβάσεων ύψους περίπου 2,27 δισ. ευρώ, με μειώσεις φόρων και εισφορών, εισοδηματικές ενισχύσεις και μέτρα για επιχειρήσεις, στέγαση και επενδύσεις.

Πιερρακάκης: «Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή»

Μετά την κατάθεση του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027 στη Βουλή, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε έμφαση στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. «Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή», ανέφερε χαρακτηριστικά, με φόντο τις γεωπολιτικές εντάσεις, την ενεργειακή κρίση και τις αναταράξεις στο διεθνές εμπόριο.

Πάνω από 1 δισ. ευρώ στην αγορά τον Νοέμβριο

Ισχυρή «ένεση» ρευστότητας, που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, αναμένεται να δεχθεί η αγορά τον Νοέμβριο, κυρίως μέσω δύο παρεμβάσεων που ενισχύουν απευθείας το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Περίπου 879 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ προς 2,2 εκατ. συνταξιούχους και άλλους δικαιούχους, ενώ άλλα 233 εκατ. ευρώ αφορούν την επιστροφή ενοικίου, η οποία με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια καλύπτει πλέον περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά. Συνολικά, μόνο από αυτές τις δύο παρεμβάσεις διοχετεύονται περισσότερα από 1,1 δισ. ευρώ, λίγο πριν από την έναρξη της εορταστικής περιόδου, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στην κατανάλωση σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.