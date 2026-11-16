Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προγραμματίζει την ενεργοποίηση χρηματικού μπόνους για πολίτες που καταγγέλλουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής μέσω της εφαρμογής Appodixi έως το τέλος του 2026.

Η οικονομική επιβράβευση θα κυμαίνεται από εκατό έως τρεις χιλιάδες ευρώ, αντιστοιχώντας στο δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης για την οποία διαπιστώνεται φορολογική παράβαση.

Τα ποσά που θα καταβάλλονται στους δικαιούχους θα είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και δεν θα προσμετρώνται στα εισοδηματικά κριτήρια για τη λήψη κοινωνικών επιδομάτων.

Η επιβράβευση αφορά αποκλειστικά επώνυμες αναφορές που οδηγούν σε διαπίστωση παραβάσεων μετά από έλεγχο, ενώ η απλή υποβολή καταγγελίας δεν εξασφαλίζει αυτόματα το χρηματικό ποσό.

Η καθυστέρηση στην εφαρμογή του μέτρου οφείλεται στην ανάγκη διασφάλισης της εμπιστευτικότητας των προσωπικών στοιχείων των καταγγελλόντων και της δημιουργίας ασφαλούς διαδικασίας πληρωμών.

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Στην ενεργοποίηση του χρηματικού μπόνους για τους πολίτες που αποκαλύπτουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιχειρώντας να ενισχύσει τη συμμετοχή των καταναλωτών στην προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής.

Το μέτρο, που θεσμοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 αλλά παρέμεινε μέχρι σήμερα ανενεργό, αναμένεται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, να τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος του 2026.

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Πώς υπολογίζεται το μπόνους

Η χρηματική επιβράβευση θα αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης για την οποία διαπιστώνεται η προβλεπόμενη παράβαση, με κατώτατο ποσό τα 100 ευρώ και ανώτατο τα 3.000 ευρώ. Για παράδειγμα, εάν ένας πολίτης καταγγείλει απόδειξη αξίας 20 ευρώ και από τον έλεγχο προκύψει παράβαση που εμπίπτει στο μέτρο, θα μπορεί να εισπράξει 200 ευρώ. Για απόδειξη 100 ευρώ, η επιβράβευση φτάνει τα 1.000 ευρώ, ενώ για απόδειξη 300 ευρώ διαμορφώνεται στο ανώτατο ποσό των 3.000 ευρώ.

Τα ποσά που θα καταβάλλονται στους δικαιούχους θα είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα, δεν θα συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και δεν θα προσμετρώνται στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων.

Ποιες καταγγελίες επιβραβεύονται

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Appodixi, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να σαρώνουν τον κωδικό QR των αποδείξεων και να ελέγχουν εάν τα στοιχεία τους έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Ωστόσο, δεν θα αμείβεται κάθε καταγγελία. Η επιβράβευση αφορά επώνυμες αναφορές που οδηγούν, ύστερα από φορολογικό έλεγχο, στη διαπίστωση συγκεκριμένων παραβάσεων που προβλέπει η νομοθεσία, όπως η παραποίηση ή η επέμβαση σε φορολογικούς μηχανισμούς. Η απλή υποβολή μιας καταγγελίας δεν δημιουργεί αυτομάτως δικαίωμα είσπραξης του μπόνους.

Περισσότερες από 225.000 καταγγελίες χωρίς οικονομικό κίνητρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, παρά τη μη ενεργοποίηση της χρηματικής επιβράβευσης, οι πολίτες έχουν ήδη υποβάλει περισσότερες από 225.000 καταγγελίες μέσω του Appodixi.

Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι η ενεργοποίηση του μέτρου μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη συμμετοχή των καταναλωτών στον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων.

Γιατί καθυστέρησε τρία χρόνια

Η εφαρμογή του μέτρου καθυστέρησε κυρίως εξαιτίας ζητημάτων που αφορούν την προστασία της ταυτότητας των καταγγελλόντων και τη δημιουργία ασφαλούς διαδικασίας καταβολής των χρηματικών επιβραβεύσεων. Στόχος είναι να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων των πολιτών και να πραγματοποιείται η πληρωμή μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελεγκτικών διαδικασιών.

Πάντως, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την ακριβή ημερομηνία ενεργοποίησης του μηχανισμού πληρωμών, αλλά και το ενδεχόμενο αναδρομικής επιβράβευσης πολιτών που έχουν ήδη υποβάλει επώνυμες καταγγελίες.