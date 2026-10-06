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Οι Αρχές αποδίδουν στους συλληφθέντες αρχηγικό ρόλο σε οργάνωση που φέρεται να διέπραξε απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Η υπόθεση αφορά τη δημιουργία και εγκατάλειψη εταιρειών με σκοπό τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, προκαλώντας πιθανή ζημιά στο Δημόσιο που εκτιμάται έως και πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, εξετάζοντας μεταξύ άλλων τη σύνδεση τιμολογίων με το κόμμα του ΛΑΟΣ και τον ρόλο των εμπλεκόμενων προσώπων.

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Το όνομα του Φίλιππου Καμπούρη έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό πολύ πριν περάσει στην πολιτική. Για χρόνια ήταν ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης, ιδιαίτερα της εποχής κατά την οποία τα μικρότερα ιδιωτικά κανάλια επένδυαν στις ζωντανές, συχνά έντονα αντιπαραθετικές εκπομπές.

Ακολούθησε η αυτοδιοίκηση, η κομματική πολιτική και τελικά η προεδρία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.

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Τώρα ο Φίλιππος Καμπούρης βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εντελώς διαφορετικής δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ίδιος και η σύζυγός του περιλαμβάνονται μεταξύ των οκτώ συλληφθέντων σε μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων για υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγής. Οι Αρχές φέρονται να τους αποδίδουν αρχηγικό ρόλο στην ερευνώμενη οργάνωση. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι κατηγορίες που αποδίδονται στους εμπλεκομένους μένει να κριθούν από τη Δικαιοσύνη.

Ποιος είναι ο Φίλιππος Καμπούρης

Ο Φίλιππος Καμπούρης γεννήθηκε στον Πειραιά στις 26 Ιουνίου 1981. Είναι παρουσιαστής της Trash TV και έχει εργαστεί στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, καθώς και στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Η τηλεόραση ήταν εκείνη που τον έκανε ευρύτερα αναγνωρίσιμο. Στη διαδρομή του καταγράφονται εκπομπές όπως το «TV Hello» στο Alter, το «Made in Greece» στο Extra 3 και το «Δεν ήξερες, δεν ρώταγες», επίσης στο Extra 3.

Ήταν η περίοδος μιας διαφορετικής ελληνικής τηλεόρασης, με έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των ιδιωτικών καναλιών, ζωντανές εκπομπές, lifestyle, κοινωνικό ρεπορτάζ και θέματα που αρκετές φορές προκαλούσαν αντιδράσεις.

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Ο Καμπούρης διαμόρφωσε μέσα σε αυτό το τηλεοπτικό περιβάλλον ένα ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο δημόσιο προφίλ, προτού μεταφέρει σταδιακά το ενδιαφέρον του στην πολιτική.

Από την τηλεόραση στην πολιτική

Η πολιτική του δραστηριότητα δεν ξεκίνησε απευθείας από την κεντρική πολιτική σκηνή.

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Πέρασε αρχικά από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έχει διατελέσει δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Πειραιά και στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Το 2019 ήταν υποψήφιος δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Στη συνέχεια συνδέθηκε πολιτικά με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και ήταν υποψήφιος βουλευτής στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.

Η επόμενη σημαντική κίνηση ήρθε στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023. Ο Καμπούρης κατέβηκε ως υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, επικεφαλής της παράταξης «Μάχη για την Αττική». Ο συνδυασμός του συγκέντρωσε 3,18% και εξέλεξε δύο περιφερειακούς συμβούλους.

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Η ανάληψη της ηγεσίας του ΛΑΟΣ

Στις 17 Δεκεμβρίου 2023 ήρθε το σημαντικότερο μέχρι τότε βήμα στην κομματική του διαδρομή.

Ο Φίλιππος Καμπούρης εξελέγη πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στο συνέδριο του κόμματος στην Αθήνα.

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Ήταν μια προσπάθεια επανεκκίνησης ενός κόμματος που είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ελληνική πολιτική σκηνή την προηγούμενη δεκαετία υπό τον Γιώργο Καρατζαφέρη, αλλά είχε πλέον μείνει εκτός Βουλής.

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Κατά την ανάληψη της ηγεσίας, ο Καμπούρης προσδιόρισε το πολιτικό στίγμα του κόμματος γύρω από το τρίπτυχο «πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια». Τάχθηκε, μεταξύ άλλων, κατά του γάμου και της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια, υπέρ αυστηρότερης πολιτικής στο μεταναστευτικό και της λογικής «νόμος και τάξη», ενώ απηύθυνε κάλεσμα συσπείρωσης των αποκαλούμενων «πατριωτικών δυνάμεων».

Υπό την προεδρία του, το ΛΑΟΣ επιχείρησε να επανέλθει πιο ενεργά στην πολιτική επικαιρότητα και συμμετείχε στις ευρωεκλογές του 2024.

Η προσωπική περιπέτεια υγείας

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Σημαντικό γεγονός στην προσωπική του ζωή υπήρξε η σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε το 2020.

Ο Φίλιππος Καμπούρης είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και είχε νοσηλευθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Αργότερα είχε μιλήσει δημόσια για την περιπέτεια αυτή, συνδέοντας την ανάρρωσή του και με τη βαθιά θρησκευτική πίστη του.

Είναι παντρεμένος με την Άννα Συνούλη από το 2012. Η σύζυγός του βρίσκεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, επίσης μεταξύ των συλληφθέντων της υπόθεσης που ερευνά η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων.

Τι ερευνούν οι Αρχές για τον e-ΕΦΚΑ

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της Αττικής και μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί οκτώ συλλήψεις.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να βρίσκονται λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που, κατά τις Αρχές, χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».

Ο μηχανισμός που ερευνάται φέρεται να λειτουργούσε από το 2021. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δημιουργούνταν εταιρείες στο όνομα τρίτων προσώπων. Οι επιχειρήσεις φέρονται να δημιουργούσαν ασφαλιστικές και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, χωρίς να καταβάλλονται οι αντίστοιχες εισφορές, και στη συνέχεια έκλειναν ή εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω τους τα χρέη.

Οι ερευνητές εξετάζουν έτσι ένα σύστημα διαδοχικής δημιουργίας και εγκατάλειψης εταιρειών, με τις οφειλές να παραμένουν ουσιαστικά στο Δημόσιο.

Από 1,5 έως 5 εκατομμύρια ευρώ – τι δείχνουν οι πρώτες πληροφορίες

Οι πρώτες πληροφορίες ανεβάζουν τη ζημιά που αφορά ειδικά τον e-ΕΦΚΑ περίπου στο 1,5 εκατ. ευρώ.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι, εάν συνυπολογιστούν και οι υπόλοιπες φερόμενες φορολογικές και οικονομικές παραβάσεις, η συνολική ζημιά για το Δημόσιο μπορεί να προσεγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι τα δύο ποσά που εμφανίζονται στα πρώτα δημοσιεύματα δεν είναι κατ’ ανάγκην αντιφατικά: το πρώτο αφορά τη φερόμενη ζημιά στον ασφαλιστικό φορέα και το δεύτερο τη συνολικότερη οικονομική διάσταση που διερευνούν οι Αρχές.

Στο μικροσκόπιο και οι εταιρείες

Το κρίσιμο κομμάτι της έρευνας είναι πλέον η χαρτογράφηση των εταιρειών που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων εξετάζουν ποιοι εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, ποιοι ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι, ποιες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν, τι ποσά ασφαλιστικών εισφορών δεν αποδόθηκαν και εάν υπήρξαν εικονικές ή άλλες ύποπτες συναλλαγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται εταιρείες που εμφανίζονταν σε «αχυρανθρώπους», ενώ μεταξύ των δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων αναφέρονται και επιχειρήσεις εστίασης.

Το οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης είναι πιθανό να αποσαφηνιστεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την πλήρη αποτύπωση των εταιρικών και τραπεζικών κινήσεων.

Μια υπόθεση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος

Η υπόθεση αποκτά αναπόφευκτα και πολιτική διάσταση επειδή ο Φίλιππος Καμπούρης δεν είναι απλώς ένας τηλεοπτικός παρουσιαστής ή επιχειρηματίας.

Είναι εν ενεργεία πρόεδρος πολιτικού κόμματος και εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πληροφορία σύμφωνα με την οποία στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και τιμολόγια που συνδέονται με το ΛΑΟΣ. Η πληροφορία αυτή χρειάζεται να αντιμετωπιστεί ως αντικείμενο της συνεχιζόμενης έρευνας και όχι ως τετελεσμένο συμπέρασμα.

Η δικογραφία και κυρίως οι επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών αναμένεται να δείξουν το ακριβές εύρος της υπόθεσης, τον ρόλο που αποδίδεται σε κάθε συλληφθέντα και το τελικό ύψος της φερόμενης ζημιάς.

Για τον Φίλιππο Καμπούρη πρόκειται για την πιο σοβαρή υπόθεση στην οποία έχει βρεθεί το όνομά του μέχρι σήμερα: από τα τηλεοπτικά στούντιο και την αυτοδιοίκηση μέχρι την ηγεσία του ΛΑΟΣ και, πλέον, στο επίκεντρο μιας μεγάλης έρευνας για οικονομικό έγκλημα.