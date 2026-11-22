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Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς σημείωσε χατ-τρικ, οδηγώντας την ομάδα του σε μια εμφατική νίκη.

Η Κηφισιά αγωνίστηκε από το δέκατο ένατο λεπτό με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Βαν Έιμα.

Με αυτό το αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ έφτασε τους είκοσι δύο βαθμούς, ενώ η Κηφισιά παρέμεινε στους δεκατέσσερις.

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Ο ΠΑΟΚ ήταν σαρωτικός απέναντι στην Κηφισιά που φιλοδώρησε με τέσσερα τέρματα επικρατώντας της ομάδας των βορείων προαστείων με 4-0, για την 11η στροφή της Super League, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να πετυχαίνει χατ-τρικ.

Ο ΠΑΟΚ έκανε πάρτι απέναντι στην Κηφισιά επικρατώντας με 4-0, στην βραδιά του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με τον αρχηγό του “Δικεφάλου του Βορρά” να σημειώνει χατ-τρικ, δείχνοντας σε εξαιρετική κατάσταση μετά την ανανέωση του συμβολαίου του. Οι “ασπρόμαυροι” επέστρεψαν έτσι εμφατικά στις νίκες φτάνοντας στους 22 βαθμούς βρισκόμενοι στην 4η θέση, ενώ η Κηφισιά παρέμεινε 7η με 14. Επόμενη αγωνιστική οι θεσσαλονικείς ταξιδεύουν στη Νέα Φιλαδέλφεια για το ντέρμπι “Δικεφάλων” απέναντι στην ΑΕΚ, ενώ η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο υποδέχεται την Καλαμάτα.

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Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο για τον ΠΑΟΚ, αφού μόλις στο 4′ ο Κένι βρήκε στην πλάτη της άμυνας τον Ζίβκοβιτς και αυτός με ψύχραιμο πλασέ έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του. Ο “Δικέφαλος του Βορρά” δεν κατέβασε το πόδι από το γκάζι πιέζοντας και για δεύτερο τέρμα. Στο 12′ η μπάλα μετά από κόρνερ προσγειώθηκε στον Χατζηδιάκο αυτός έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή αλλά οι αμυντικοί της Κηφισιάς πάνω στη γραμμή έδιωξαν τον κίνδυνο. Οι γηπεδούχοι έβρισκαν μόνιμα διαδρόμους στην άμυνα της ομάδας του Λέτο και στο 19′ πήραν και το αριθμητικό πλεονέκτημα, όταν Βαν Έιμα έκανε σκληρό μαρκάρισμα με τις τάπες πάνω στον Κένι, με τον διαιτητή μετά από εξέταση του VAR να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς. Η κόκκινη κάρτα έκανε το έργο του ΠΑΟΚ ακόμα ευκολότερο σε σχέση με πριν και στο 23΄ οι “ασπρόμαυροι” έχασαν νέα τεράστια ευκαιρία για το 2-0, με τον Ζίβκοβιτς να βρίσκει σε πλεονεκτική θέση τον Εντιαγέ αλλά η προσπάθεια του επιθετικού του ΠΑΟΚ πέρασε εκτός. Δύο λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι απείλησαν εκ νέου με τον Ζαφείρη να σουτάρει μέσα από την περιοχή αλλά ο Αναγνωστόπουλος αποσόβησε τον κίνδυνο. Μετά από αυτή τη φάση και έπειτα για το πρώτο μέρος ο ρυθμός έπεσε με την Κηφισιά να περιορίζει τις επιθέσεις των παικτών του “Δικεφάλου του Βορρά” και να απειλεί μάλιστα και για πρώτη φορά στο ματς στο 44′ με τον Κυριόπουλο να σουτάρει αλλά ο Τσιφτσής είχε απάντηση. Όπως απάντηση είχε και ο Αναγνωστόπουλος στο σουτ του Σανταμαρία στο 45+2′ που ήταν και η τελευταία φάση του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ βρήκε την αποτελεσματικότητα που του έλειπε στο πρώτο μέρος και με μπροστάρη τον Ζίβκοβιτς τελείωσε από νωρίς την υπόθεση “τρίποντο”. Στο 51′ ο Ζαφείρης πάσαρε στον Εντιαγέ με τον τελευταίο με ψύχραιμο πλασέ να κάνει το 2-0. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο σκόρερ έγινε δημιουργός με τον Σενεγαλέζο επιθετικό να τροφοδοτεί τον Ζίβκοβιτς και αυτός με άψογο σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην βραδιά. Το επιστέγασμα στην ηγετική εμφάνιση του Σέρβου αρχηγού του “Δικεφάλου του Βορρά” στο 73′ με τον Ζίβκοβιτς να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Χατζηδιάκος, Κόστα, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Ούγκρεσιτς, Ζίβκοβιτς, Ζαφείρης, Ντιαγέ, Μύθου

Κηφισιά: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Αμπάντα, Ζολιμπουά, φαν Άιμα, Κουσουλός, Γιάγκνε, Μαρτινς, Κυριόπουλος, Χριστόπουλος, Πόμπο