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Οι γηπεδούχοι επέβαλαν τον ρυθμό τους από την αρχή, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ταϊρί, Καλάθη και Φόστερ στην αναμέτρηση.

Η ομάδα του ΠΑΟΚ σημείωσε εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας στα τρίποντα, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με δεκαοκτώ εύστοχα σουτ έξω από τα 6,75 μέτρα.

Παρά τις προσπάθειες του Άρη να παραμείνει ανταγωνιστικός, τα διαδοχικά λάθη και η αστοχία των φιλοξενούμενων επέτρεψαν στους γηπεδούχους να διευρύνουν τη διαφορά.

Το τελικό 99-77 διαμόρφωσε την όγδοη συνεχή νίκη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παραμένει μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας.

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Ο ΠΑΟΚ με ρεσιτάλ πίσω από τα 6.75 ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Basket League, κέρδισε άνετα τον Άρη και παραμένει πρώτος και καλύτερος στην κορυφή της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και με πρωταγωνιστές τους Ταϊρί (19π.), Καλάθη (12 πόντοι, 8 ασίστ, 8 ριμπάουντ) και Φόστερ (18π.) έκαναν το 8/8 στο πρωτάθλημα.

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Το παιχνίδι:

Ο ΠΑΟΚ αρκετά καλά στην αναμέτρηση, καθώς οι Ταϊρί και Φόστερ ευστόχησαν σε τρία συνεχόμενα τρίποντα μέσα στα πρώτα δύο λεπτά. Αντίθετα, ο Άρης δυσκολευόταν να βρει λύσεις επιθετικά και να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό.

Το δεύτερο φάουλ του Μοκόκα, μόλις στο τέταρτο λεπτό, δημιούργησε τον πρώτο σημαντικό «πονοκέφαλο» για τους κιτρινόμαυρους. Στη συνέχεια, όμως, οι φιλοξενούμενοι αξιοποίησαν τις ευκαιρίες τους στον αιφνιδιασμό και πλησίασαν στο 10-8.

Ο Δικέφαλος ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο με 6/12 τρίποντα, διατηρώντας τον έλεγχο του αγώνα. Ο Ταϊρί, μάλιστα, ανέβασε την απόδοσή του, σημειώνοντας δύο διαδοχικά καλάθια παρά την ασφυκτική πίεση που δεχόταν από τον Μήτρου-Λονγκ.

Στις αρχές της δεύτερης περιόδου ο Άρης φορτώθηκε γρήγορα με φάουλ, με τον Σπανούλη να προχωρά σε συνεχείς αλλαγές για να διαχειριστεί την κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να μειώσουν σε 30-26 με τον Ρόμπινσον-Ερλ, ενώ ο Τολιόπουλος είχε προηγουμένως συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια της ομάδας του να παραμείνει κοντά στο σκορ.

Η αντίδραση του Άρη δεν άργησε να βρει απάντηση από τον ΠΑΟΚ. Ο Καλάθης έκλεψε την μπάλα και ολοκλήρωσε τη φάση με τρίποντο, διαμορφώνοντας το 33-28 (17′).

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Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Ναζ, ο οποίος έφτασε γρήγορα τους 11 πόντους, σκοράροντας τόσο κοντά όσο και μακριά από το καλάθι και κρατώντας την ομάδα του σε θέση οδηγού.

Στο +9 ο ΠΑΟΚ, άστοχος ο Άρης

Στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι ανέβασαν ξανά τη διαφορά στους εννέα πόντους (49-40), εκμεταλλευόμενοι το τρίλεπτο επιθετικό μπλακ άουτ του Άρη. Οι παίκτες του Σπανούλη έχασαν αρκετά ελεύθερα σουτ, με αποτέλεσμα να δυσκολευτούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό του Δικεφάλου.

Ο Ταϊρί συνέχισε να ανεβάζει στροφές, δίνοντας παράλληλα ανάσες στον Καλάθη και αναλαμβάνοντας περισσότερες οργανωτικές πρωτοβουλίες. Με καλάθι του Μουρ, ο ΠΑΟΚ απέκτησε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (51-40), την ώρα που τα λάθη των φιλοξενούμενων διαδέχονταν το ένα το άλλο. Το τρίποντο του Καλάθη στην εκπνοή της περιόδου έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στους γηπεδούχους ενόψει της τελευταίας περιόδου.

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Ο Άρης επιχείρησε να επιστρέψει στο παιχνίδι με δύο συνεχόμενα τρίποντα από τους Μόργκαν και Τολιόπουλο, μειώνοντας σε 68-58. Ενδιάμεσα, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ είχε ευστοχήσει στο τέταρτο προσωπικό του τρίποντο.

Το «καθάρισαν» οι γηπεδούχοι

Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, συνέχισε να κυριαρχεί στα επιθετικά ριμπάουντ, αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα στις δεύτερες επιθέσεις. Από την άλλη, ο Μόργκαν άργησε να προσφέρει ουσιαστικά στην ομάδα του, καθώς ο πρώτος σκόρερ του Άρη πέτυχε το πρώτο του καλάθι μόλις στο 31ο λεπτό, εξέλιξη που αποδείχθηκε καθοριστική για την ομάδα του Σπανούλη.

Στα τελευταία λεπτά ο Δικέφαλος πάτησε ακόμη περισσότερο το γκάζι, δείχνοντας να έχει περισσότερες δυνάμεις. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με το εντυπωσιακό 18/36 πίσω από τα 6,75 μ., ενώ ο Ταϊρί εκτόξευσε τη διαφορά στους 20 πόντους (97-77). Φυσικά τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει στην συνέχεια, με τους παίκτες του Τρινκιέρι να διατηρούν το απόλυτο στο πρωτάθλημα, φτάνοντας στην 8η νίκη τους στην Basket League.

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Τα δεκάλεπτα: 23-16, 40-35, 64-52, 99-77

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