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Οι γηπεδούχοι αξιοποίησαν τις επιθετικές πρωτοβουλίες των παικτών τους και διατήρησαν το προβάδισμα απέναντι στην πίεση των φιλοξενούμενων.

Με αυτή τη νίκη, ο Άρης έθεσε τέλος στο αήττητο σερί που διατηρούσε ο Παναθηναϊκός στη φετινή διοργάνωση της GBL.

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Ο Άρης πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης στη μεγαλύτερη διάρκειά της και φτάνοντας σε μια εμφατική νίκη με 101-91. Οι «κιτρινόμαυροι» άντεξαν στην πίεση των «πράσινων», έβγαλαν πρωταγωνιστές στην επίθεση και έβαλαν τέλος στο αήττητο σερί του «τριφυλλιού» στη φετινή GBL.

Η αναμέτρηση στο Αλεξάνδρειο ξεκίνησε με υψηλό ρυθμό και τις δύο ομάδες να δείχνουν από νωρίς τις επιθετικές τους διαθέσεις. Ο Άρης βρήκε λύσεις κυρίως μέσα από τον Ρόμπινσον-Ερλ, ο οποίος έδωσε ώθηση στους γηπεδούχους για το αρχικό 10-5. Η αντίδραση του Παναθηναϊκού ήρθε με πρωταγωνιστή τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, που αποτέλεσε βασική επιθετική απειλή και βοήθησε την ομάδα του να επιστρέψει στο παιχνίδι, ισοφαρίζοντας σε 10-10.

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Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, δεν έχασαν τη συγκέντρωσή τους. Με τους Μοκόκα και Ντιμιτρίγιεβιτς να δίνουν σημαντικές λύσεις, ο Άρης ξέφυγε εκ νέου με 16-10, τρία λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου. Ο Παναθηναϊκός επιχείρησε να απαντήσει, αλλά οι Θεσσαλονικείς διατήρησαν το προβάδισμα, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 18-15.

Η δεύτερη περίοδος είχε ανάλογη εικόνα, με τον Άρη να διατηρεί τον έλεγχο και να βρίσκει λύσεις από διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Οι Τολιόπουλος και Μοκόκα ανέβασαν τη διαφορά στο +7 (22-15), αναγκάζοντας τον Παναθηναϊκό να αναζητήσει απαντήσεις. Η παρουσία του Μπαντιό στην άμυνα και η επιθετική συνεισφορά των Φρανσίσκο και Ναν βοήθησαν τους φιλοξενούμενους να επιστρέψουν, φτάνοντας μάλιστα στο 27-26 και παίρνοντας προσωρινά το προβάδισμα.

Ο Άρης, όμως, είχε τον τρόπο να αντιδράσει. Με τον Ντιμιτρίγιεβιτς να συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς και τους περιφερειακούς του να βρίσκουν στόχο, οι γηπεδούχοι ανέκτησαν τον έλεγχο και έφτασαν στο +6 (46-40). Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περιορίσει τη διαφορά πριν από την ανάπαυλα, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια με το σκορ στο 46-44.

Με την επιστροφή στο παρκέ, ο Άρης συνέχισε να επιβάλλει τον ρυθμό του, εκμεταλλευόμενος τα αμυντικά προβλήματα του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» δυσκολεύονταν να βρουν σταθερές λύσεις για να περιορίσουν την επιθετική λειτουργία των γηπεδούχων, οι οποίοι χτύπησαν με τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και τον Ματ Μόργκαν. Οι δύο παίκτες έδωσαν σημαντικές επιθετικές λύσεις, οδηγώντας τον Άρη σε διψήφια διαφορά και στο 59-51.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, διευρύνοντας το προβάδισμά τους και κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο 79-68, αποκτώντας σαφές προβάδισμα ενόψει του τελευταίου δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να επιστρέψει, όμως ο Άρης διαχειρίστηκε το προβάδισμά του και έφτασε μέχρι το τελικό 101-91, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη που έβαλε τέλος στο αήττητο του «τριφυλλιού» στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 46-44, 79-68, 101-91.