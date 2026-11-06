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Η ΚΑΕ Άρης αναλαμβάνει τη διαχείριση και την εμπορική αξιοποίηση των εγκαταστάσεων υπό όρους ανάλογους με άλλες αντίστοιχες αθλητικές συμφωνίες.

Η ομάδα υποχρεούται να επενδύσει τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα στην πρώτη δωδεκαετία για τη συντήρηση και αναβάθμιση του χώρου.

Παράλληλα, η ΚΑΕ θα καταβάλλει ετησίως στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης το 30% των καθαρών εσόδων από την εμπορική εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων.

Οι παραχωρούμενοι χώροι θα παραμείνουν διαθέσιμοι για τις ανάγκες των Εθνικών ομάδων καλαθοσφαίρισης, ενώ η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

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Οριστικοποιήθηκε η παραχώρηση του «Αλεξάνδρειου» στην ΚΑΕ Άρης, η οποία θα έχει τη δυνατότητα χρήσης, διαχείρισης και εμπορικής αξιοποίησής του για διάστημα 49 ετών. Η σχετική εξέλιξη γνωστοποιήθηκε μέσω ανακοίνωσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ενώ το θέμα βρίσκεται ήδη σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

Σύμφωνα με τη ΓΓΑ, η συμφωνία παραχώρησης του γηπέδου στον Άρη προβλέπει όρους ανάλογους με εκείνους που ισχύουν για το ΟΑΚΑ και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, το ΣΕΦ και την ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς και το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων και την ΚΑΕ ΑΕΚ.

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Βάσει της συμφωνίας, η ΚΑΕ Άρης αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη 12ετία. Παράλληλα, θα καταβάλλει κάθε χρόνο στα ΕΑΚΘ το 30% των καθαρών εσόδων που θα προέρχονται από την εμπορική αξιοποίηση των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και των υπαίθριων χώρων που της παραχωρούνται. Από τον συγκεκριμένο υπολογισμό εξαιρούνται ρητά τα έσοδα από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις.

Στο πλαίσιο της παραχώρησης περιλαμβάνονται το γήπεδο, οι βοηθητικές εγκαταστάσεις, οι εξωτερικοί χώροι, καθώς και οι χώροι στάθμευσης. Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι εγκαταστάσεις θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμες για τις ανάγκες των Εθνικών ομάδων καλαθοσφαίρισης.



Στο σχετικό Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επισημαίνεται:

«Εκ των σημαντικότερων άρθρων αφορά στην παραχώρηση, για 49 χρόνια, στην ΚΑΕ Άρης, της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του «Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μέλαθρου Θεσσαλονίκης», το οποίο ανήκει στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης (ΕΑΚΘ), με όρους αντίστοιχους εκείνων που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις περιπτώσεις του ΟΑΚΑ (ΚΑΕ Παναθηναϊκός), του ΣΕΦ (ΚΑΕ Ολυμπιακός) και του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων (ΚΑΕ ΑΕΚ).

Η ΚΑΕ Άρης υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 1,5 εκατ.€ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια και θα αποδίδει ετησίως στα ΕΑΚΘ ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων, που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, ρητά εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις.

Η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους στάθμευσης και, φυσικά, διατηρείται η δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων από τις Εθνικές ομάδες καλαθοσφαίρισης», αναφέρει.