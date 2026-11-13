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Ο σύλλογος επικαλείται την ιστορία, την εμπορικότητα και την οπαδική του βάση, ενώ παράλληλα εξετάζει τις προοπτικές συνεργασίας με το NBA Europe.

Η Πολιτεία παραχωρεί το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο στην ΚΑΕ Άρης για 49 χρόνια, με τη συμφωνία να αναμένεται προς ψήφιση εντός του Νοεμβρίου.

Η διοίκηση σχεδιάζει την εμπορική ονοματοδοσία του γηπέδου και προχωρά σε μελέτες για την επέκταση της χωρητικότητας στις 7.500 θέσεις.

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Ο Άρης θέλει να επιστρέψει στην μπασκετική elite, έχοντας σαν στόχο την παρουσία του στη Euroleague. Η διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάο κινείται σε αυτό τον άξονα και έχει καταθέσει και σχετικό φάκελο στη διοργανώτρια.

Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό «Metrospor», η πρόταση της ΚΑΕ Άρης στη Euroleague φτάνει τα 70 εκατομμύρια ευρώ και στις τάξεις της ομάδας επικρατεί αισιοδοξία, πως τη νέα σεζόν οι Θεσσαλονικείς θα αγωνίζονται στην κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης.

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Η συγκεκριμένη διαδικασία, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή, καθώς οι υποψήφιες ομάδες -για είσοδο στη Euroleague- είναι αρκετές. Πέρα από το συγκεκριμένο ποσό, στο φάκελο που έχουν καταθέσει οι ιθύνοντες των «κίτρινων» γίνεται αναφορά στην ιστορία του συλλόγου, την οπαδική βάση, την εμπορικότητα και το γήπεδο.

Παράλληλα, ο Άρης θα προσπαθήσει μέσω της κατάκτησης του Eurocup να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην Euroleague τη νέα σεζόν, όμως στις τάξεις της διοίκησης Σιάο επικρατεί αισιοδοξία, πως η πρόταση που έχουν καταθέσει θα γίνει αποδεκτή.

Επαφές και με το ΝΒΑ (Europe)

Την ίδια στιγμή, οι άνθρωποι του Άρη δεν περιορίζονται αποκλειστικά στις επαφές με τη Euroleague και διατηρούν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του NBA, παρακολουθώντας τις εξελίξεις γύρω από το NBA Europe και τις προοπτικές που μπορεί να δημιουργηθούν.

Η Euroleague είναι ο βασικός στόχος της ΚΑΕ Άρης, όμως οι Θεσσαλονικείς αξιολογούν όλες τις διαθέσιμες επιλογές για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Το Παλέ αποκτάει νέο όνομα και μεγαλώνει ακόμα περισσότερο

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Καθοριστικό ρόλο σε όλο αυτό το εγχείρημα διαδραματίζει το γηπεδικό, εκεί όπου η διοίκηση πέτυχε μέσα σε έναν μόλις χρόνο ό,τι δεν είχε καταστεί εφικτό επί δεκαετίες: την παραχώρηση του Αλεξανδρείου από την Πολιτεία στην ΚΑΕ Άρης για τα επόμενα 49 χρόνια.

Με την οριστικοποίηση και την ψήφιση της συμφωνίας στη Βουλή να αναμένεται έως τα τέλη του Νοεμβρίου, δρομολογούνται άμεσα οι επόμενες κινήσεις. Η πρώτη αφορά την εμπορική ονοματοδοσία του ιστορικού γηπέδου. Οι διοικούντες έχουν ήδη δώσει τα χέρια με μεγάλη εταιρεία σε ένα πολύ σημαντικό deal, που θα ενισχύσει σημαντικά τα ταμεία της ΚΑΕ και θα ανακοινωθεί μετά τις τελικές υπογραφές της οριστικής παραχώρησης του Αλεξανδρείου στον Άρη.

Παράλληλα, συνεχίζεται το πλάνο αναμόρφωσης του Παλέ. Μετά την προσθήκη της πτυσσόμενης κερκίδας, που αύξησε τη χωρητικότητα στις 6.400 θέσεις, έχουν προχωρήσει και μελέτες για περαιτέρω επέκταση. Ο στόχος, σε ορίζοντα διετίας, είναι η προσθήκη περίπου 1.000 επιπλέον θέσεων, ώστε το «σπίτι» του Άρη να μπορεί να χωρέσει έως και 7.500 φιλάθλους, ανταποκρινόμενο πλήρως και στις απαιτήσεις του κορυφαίου επιπέδου της Euroleague.

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