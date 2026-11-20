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Ο Ιβάν Σαββίδης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας προσφέροντας στον Σέρβο ποδοσφαιριστή ετήσιες απολαβές ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός αγωνίζεται στον σύλλογο από το 2020 έχοντας καταγράψει συνολικά 292 συμμετοχές με 70 γκολ και 75 ασίστ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα, ο παίκτης έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας.

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Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο που του πρόσφερε ο ΠΑΟΚ και θα συνεχίσει να φορά την ασπρόμαυρη φανέλα μέχρι το 2031.

Ο Ιβάν Σαββίδης είχε σημαντικό ρόλο στην υπόθεση της επέκτασης της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, καθώς ασχολήθηκε προσωπικά και πρόσφερε συμβόλαιο αντάξιο της προσφοράς του Σέρβου στην ομάδα.



Ο Ζίβκοβιτς αναμένεται να παίρνει 1.7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τα επόμενα 4+1 χρόνια στο δικέφαλο του βορρά.

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Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ από το 2020 και μετά από έξι χρόνια παρουσίας στην Τούμπα έχει γίνει σήμα κατατεθέν της ομάδας. Έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο και σε 292 συμμετοχές έχει σκοράρει 70 γκολ και έχει μοιράσει 75 ασίστ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Αντρίγια Ζίβκοβιτς μέχρι τις 30 Ιουνίου 2031.

Ο Α. Ζίβκοβιτς γεννήθηκε στο Νις της Σερβίας στις 11 Ιουλίου του 1996. Εντάχθηκε στις ακαδημίες της τοπικής Νασιονάλ και με τις επιδόσεις του κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μεγάλους της χώρας. Η Παρτιζάν τον απέκτησε το 2009 κι έφτασε σε σημείο να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και να γίνει ο νεαρότερος captain στην ιστορία της ομάδας.

Τον Ιούλιο του 2016 η Μπενφίκα δεν έχασε την ευκαιρία και τον ενέταξε στο δυναμικό της, παραμένοντας στην Πορτογαλία για τέσσερα χρόνια μέχρι που βρήκε το… λιμάνι του στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Κάποιες ιστορίες δεν είναι απλώς ποδοσφαιρικές. Είναι ιστορίες δεσμού, αφοσίωσης και κοινής πορείας.

Το 2020, ο Zile βρήκε στον ΠΑΟΚ τον σταθμό που έψαχνε στην καριέρα του. Μια ευκαιρία που εξελίχθηκε σε μια ξεχωριστή σχέση, με τη Θεσσαλονίκη να γίνεται το σπίτι του και την Τούμπα το μέρος όπου έμελλε να γράψει τις δικές του σελίδες ιστορίας. Με συνέπεια, προσφορά και αδιάκοπη παρουσία στο γήπεδο, εξελίχθηκε σε αρχηγό του Δικεφάλου.

Μετράει ένα Πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο, 292 συμμετοχές, 70 γκολ και 75 ασίστ. Μια διαδρομή που αποτυπώνεται στους αριθμούς, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτούς.

Ο Zile θα παραμείνει εδώ! Θα συνεχίσει να είναι ένας από εμάς και να παλεύει με την φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι το 2031!»