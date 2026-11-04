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Ο Τσέντι Όσμαν έπαθε ρήξη μηνίσκου στο δεξί του πόδι και θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να επιστρέψει στη δράση με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται σε σοκ, μετά τα αποτελέσματα της μαγνητικής εξέτασης που έκανε το πρωί της Τετάρτης (04/11/26).

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκανε γνωστό το σοβαρό τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν που θα μείνει εκτός δράσης για το επόμενο διάστημα και μένει να φανεί πότε ακριβώς θα επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους για να βοηθήσει την ομάδα του, καθώς είναι ο ηγέτης της.

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Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Ο Cedi Osman υπέστη ρήξη μηνίσκου Σε μαγνητική τομογραφία υποβλήθηκε σήμερα το πρωί ο Cedi Osman, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχει ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Για την αποκατάσταση του τραυματισμού του θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες.

Σύσσωμη η ομάδα μας, βρίσκεται στο πλευρό του Cedi Osman, του εύχεται ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους».