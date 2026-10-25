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Ο Ταξιάρχης Φούντας άνοιξε το σκορ στο 38ο λεπτό εκμεταλλευόμενος την έξοδο του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.

Παρά την έντονη πίεση και τις πολυάριθμες ευκαιρίες που δημιούργησε ο ΠΑΟΚ καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο ΟΦΗ διατήρησε το προβάδισμα.

Η ήττα αυτή αφήνει τους Θεσσαλονικείς έξι βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος.

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Ο ΟΦΗ επικράτησε με 2-1 του ΠΑΟΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο, επιστρέφοντας στις νίκες μετά από τα μέσα του Σεπτεμβρίου, σε ένα ματς γεμάτο ένταση και πάθος, από το οποίοι οι Θεσσαλονικείς φεύγουν με -6 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και μόλις στο πρώτο λεπτό απείλησε με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος πραγματοποίησε διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή, αναγκάζοντας τον Λίλο να αποκρούσει με τα πόδια. Ο ΟΦΗ απάντησε στο 3′, όταν ο Νους πίεσε τον Τσιφτσή, με την μπάλα να περνά πάνω από την εστία έπειτα από την απομάκρυνση του τερματοφύλακα. Στο 7′, ο Μιχαηλίδης απείλησε μετά από στατική φάση, αλλά ο Λίλο πραγματοποίησε νέα επέμβαση. Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες και στο 15′ ο Σερίφ Εντιαγέ αστόχησε αρχικά με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ και στη συνέχεια με δεξί σουτ. Στο 19′ οι προσπάθειες των Ζίβκοβιτς και Εντιαγέ σταμάτησαν σε αμυντικούς, ενώ στο 21′ ο Ούγκρεσιτς δεν κατάφερε να βρει στόχο. Ο Γιάκιτς δοκίμασε το πόδι του στο 29′, χωρίς αποτέλεσμα, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί την επιθετική πρωτοβουλία.

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Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε στο 38′, όταν ο Αϊτόρ πραγματοποίησε εξαιρετική κάθετη μεταβίβαση προς τον Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τη λανθασμένη έξοδο του Τσιφτσή, πέρασε τον τερματοφύλακα και πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0. Μάλιστα, ένα λεπτό νωρίτερα ο Λίλο είχε σταματήσει προσπάθεια του Ούγκρεσιτς. Ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να αντιδράσει άμεσα, με τον Εντιαγέ να αστοχεί από πλεονεκτική θέση στο 40′, ενώ στο 43′ ο Τάισον πραγματοποίησε αριστερό σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ απέκρουσε. Οι Κρητικοί άγγιξαν το δεύτερο γκολ στο 44′, όταν ο Νους επιχείρησε κεφαλιά, όμως ο Τσιφτσής κράτησε το 1-0, με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε από τα αποδυτήρια αναζητώντας την ισοφάριση, με τον Ζαφείρη να αστοχεί στο 48′ και τον Ζίβκοβιτς να βλέπει την εκτέλεση φάουλ του να σταματά στα σώματα στο 51′. Ο ΟΦΗ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τους χώρους που άφηναν οι Θεσσαλονικείς, με τον Φούντα να απειλεί στο 56′, αλλά τον Τσιφτσή να αποκρούει. Στο 59′, ο Εντιαγέ έχασε νέα σημαντική ευκαιρία, στέλνοντας την μπάλα εκτός εστίας, ενώ στο 61′ ο Φούντας ανάγκασε ξανά τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να επέμβει. Ένα λεπτό αργότερα, ο Γιάκιτς επιχείρησε αριστερό σουτ, με τον Λίλο να απομακρύνει τον κίνδυνο, ενώ στο 64′ ο Αϊτόρ αστόχησε σε απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Η πίεση των φιλοξενούμενων εντάθηκε μετά το 65′, με τον Ζίβκοβιτς να βλέπει το σουτ του να μπλοκάρεται στο 66′ και τον Ζαφείρη να αστοχεί στην ίδια χρονική περίοδο. Στο 68′ ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, με τους Ελουστόντο, Τέιλορ και Μπάνζα να αντικαθιστούν τους Ντιέγκο Κόστα, Γιάκιτς και Ούγκρεσιτς αντίστοιχα, αναζητώντας περισσότερες επιθετικές λύσεις. Στο ίδιο λεπτό, ο Χατζηδιάκος πήρε κεφαλιά μετά από κόρνερ, στέλνοντας την μπάλα άουτ, ενώ στο 69′ η προσπάθεια του Τάισον σταμάτησε σε αμυντικό. Στο 70′, ο Ζίβκοβιτς επιχείρησε κεφαλιά που δεν βρήκε στόχο, με τον ΟΦΗ να διατηρεί το προβάδισμα του 1-0 παρά την πίεση των Θεσσαλονικέων.

Στο τελευταίο εικοσάλεπτο, ο ΟΦΗ προσπάθησε να διαχειριστεί το προβάδισμά του, με τον Χρήστο Κόντη να προχωρά σε τριπλή αλλαγή στο 72′, περνώντας τους Μπόρχα Γκονθάλεθ, Ζήση Καραχάλιο και Τάσο Χατζηγιοβάνη στις θέσεις των Αϊτόρ, Μπουχαλάκη και Ντίκμαν αντίστοιχα. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να αναζητά επιθετικές λύσεις, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων, ενώ στο 79′ ο Κενάν Κόντρο αντικατέστησε τον Τιάγκο Νους για τους Κρητικούς. Στο 78′ ο Αθανασίου αντίκρισε την κίτρινη κάρτα, ενώ στο 86′ ο Σόλα Σορετίρε πέρασε στη θέση του Τάισον για τους φιλοξενούμενους. Η πίεση του ΠΑΟΚ απέφερε καρπούς στο 89′, όταν ο Σιμόν Μπάνζα βρήκε δίχτυα έπειτα από ασίστ του Παντελή Χατζηδιάκου. Στο ίδιο λεπτό ο Γιάννης Αποστολάκης αντικατέστησε τον Ταξιάρχη Φούντα, με τις δύο ομάδες να δίνουν τη μάχη τους μέχρι τις καθυστερήσεις, αλλά το σκορ να μένει ως έχει.