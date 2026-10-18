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Ο Κουρμινόφσκι σημείωσε τρία τέρματα για την ομάδα της Καλαμάτας, δίνοντάς της αρχικά προβάδισμα δύο γκολ και αργότερα το 3-1.

Ο ΟΦΗ αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο ισοφαρίζοντας προσωρινά σε 3-3 με δύο κεφαλιές του Νους και μία του Κόντρο.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Σίγκουρτσον σκόραρε το καθοριστικό τέρμα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ υπέρ της Καλαμάτας.

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Μυθική έγινε ματσάρα στη Νεάπολη, με την Καλαμάτα να…. ξεραίνει τον ΟΦΗ στο τελευταίο δευτερόλεπτο και να νικά με 4-3!

Στο 3ο λεπτό το σουτ του Βάργκας κόντραρε και πέρασε μόλις έξω ενώ στο 11’ o Κωστούλας σέντραρε από δεξιά και ο Νους εκτέλεσε στο πίσω δοκάρι, αλλά ο Βασίλιεβιτς του είπε όχι.

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Και τελικά στο 14ο λεπτό, ο Καλουτσκίδης έβγαλε μαγική Κάθετη στον Κουρμινόφσκι, εκείνος έφυγε στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ, πρόλαβε και την έξοδο του Χριστογεώργου και τον πλάσαρε για το1-0.

Και πριν προλάβει να συνέλθει ο ΟΦΗ, στο 18ο λεπτό, η Καλαμάτα έφτασε και στο 2-0. Ο Καλουτσικίδης σέντραρε από δεξιά και ο Κουρμινόφσκι σκόραρε με προβολή στο πίσω δοκάρι, παρά την προσπάθεια του Χριστογεώργου.

Στο 45+1’ ο Κατόπης έδωσε αρχικά πέναλτι σε μαρκάρισμα του Καραχάλιου στον Χάμζα, αλλά κλήθηκε από το VAR και άλλαξε απόφαση.

Στο 50ο λεπτό το σουτ του Νους από αριστερά σταμάτησε σε σώματα και στο 55’ ο Λίλο έβγαλε μετά από γύρισμα από δεξιά, ενώ στο 58’ ο Γκονζάλες σέντραρε από δεξιά και ο Νους έγραψε το 2-1, με κεφαλιά. Ωστόσο σχεδόν με τη σέντρα, ο Πινέιρο σέντραρε από δεξιά και ο Κουρμινόφσκι έκανε το 3-1, με κεφαλιά ψαράκι.

Στο 62ο λεπτό ο Μορέιρα έκανε φοβερή ενέργεια και σουτ, με την μπάλα να περνά μόλις έξω ενώ στο 73’ ο Βάργκας πάτησε περιοχή από δεξιά, αλλά πλάσαρε άστοχα.

O ΟΦΗ ξαναμπήκε στο ματς στο 75ο λεπτό, καθώς μετά από κόρνερ ο Νους πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Κόντρο με μια ακόμη, έγραψε το 3-2. Και μάλιστα στο 85ο λεπτό ο Ντίκμαν σέντραρε από δεξιά και ο Νους με μια ακόμη κεφαλιά, έγραψε το 3-3.

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Κι όμως στο 90+4’ ο Μπονέτο πανέξυπνη πάσα άνοιξε στον Σίγκουρτσον και αυτός απέναντι στον Λίλο δεν λάθεψε για το 4-3 χαρίζοντας στην ομάδα του ένα εξωφρενικό τρίποντο.

SUPER LEAGUE-7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΟΦΗ: 4-3

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Γήπεδο: Νεάπολης

Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Στρούγγης, Ντιαρά (37’ Λιατσικούρας), Αλόνσο, Μέντες Μορέιρα (63’ Σίγκουρντσον), Καλουτσικίδης, Πινέιρο, Χάμζα (76’ Κατάλντι), Βασίλιεβιτς, Κουρμινόφσκι (63’ Μπολίβαρ), Βάργκας (76’ Μπονέτο)

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ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος (46’ Λίλο), Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Κωστούλας (64’ Ντίκμαν), Νικολάου (46’ Ανδρούτσος), Γκονζάλες, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος (46’ Πούγγουρας), Χατζηγιοβάνης (78’ Θεοδοσουλακης), Νους, Κόντρο

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