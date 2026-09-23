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Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση ασκήθηκε σε βάρος του 38χρονου που πυροβόλησε την πρώην σύντροφό του το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 38χρονος φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στην 25χρονη πρώην σύντροφό του, κοντά στον χώρο όπου εργαζόταν. Όταν η νεαρή γυναίκα στάθμευσε το αυτοκίνητό της για να μεταβεί στην εργασία της, ο 38χρονος φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές προς το μέρος της, χωρίς ευτυχώς να την πετύχει ή να την τραυματίσει. Από θαύμα δεν τραυματίστηκε και κανείς διερχόμενος την ώρα εκείνη.

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Αμέσως μετά απομακρύνθηκε από το σημείο με το αυτοκίνητό του. Λίγο αργότερα ενεπλάκη σε τροχαίο με άλλο όχημα, εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Τελικά εντοπίστηκε να κρύβεται σε θαμνώδη περιοχή κοντά στο Πάρκο του ΟΣΕ και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Πυροβόλησε την πρώην σύντροφό του: Εντοπίστηκε το όπλο

Το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό εντοπίστηκε σε οικία συγγενικού προσώπου του 38χρονου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κυνηγετικό όπλο ανήκει νόμιμα στον πατέρα του, ο οποίος επίσης συνελήφθη για πλημμελή φύλαξή του.

Ο 38χρονος, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές, ούτε για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ούτε για άλλη υπόθεση. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών.