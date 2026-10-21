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Ο δράστης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο θύμα, το οποίο είχε δεχθεί απειλές και στο παρελθόν λόγω προσωπικών διαφορών.

Η μητέρα του θύματος παρενέβη άμεσα στο περιστατικό, καθώς βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον γιο της την ώρα της επίθεσης.

Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη μαζί με τη μητέρα του, ωστόσο αμφότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

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Σοκ προκαλεί το βίντεο από την επίθεση που δέχθηκε ένας 17χρονος στην Καλαμάτα, όταν συνομήλικός του τον χτύπησε με τουλάχιστον 25 γροθιές και κλωτσιές στην πιλοτή πολυκατοικίας.

Ο ανήλικος κατευθυνόταν προς το σχολείο και συνομιλούσε τηλεφωνικά με τη μητέρα του λίγα δευτερόλεπτα προτού δεχθεί την επίθεση.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα φέρεται να είχε δεχθεί απειλές στο παρελθόν, ενώ οι δύο 17χρονοι είχαν προσωπικές διαφορές και υπήρξαν συμμαθητές.





«Θα μου σκότωνε το παιδί»



Την αγωνία και τον πανικό που έζησε περιέγραψε η μητέρα του 17χρονου, η οποία φαίνεται στο βίντεο να τρέχει πίσω από τον νεαρό που φέρεται να επιτέθηκε στον γιο της. Η ίδια βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του την ώρα του περιστατικού.

«Το παιδί θα μπορούσε να το αφήσει στον τόπο» ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πώς ο δράστης φέρεται να έστησε καρτέρι στον ανήλικο πριν φτάσει στο σχολείο.

«Το στρίμωξε σε μία γωνία και άρχισε να το χτυπάει με κλωτσιές στο κεφάλι. Δεν πρόλαβε να πάει το παιδί στο σχολείο. Το βρήκε. Του είχε στήσει καρτέρι πριν πάει στο σχολείο. Και τον πήρε στο κατόπι και όταν έφτασε κοντά στο σπίτι τον έσπρωξε και άρχισε να το χτυπάει. Αλλά εγώ μιλούσα με το παιδί μου εκείνη την ώρα και του φώναξα πού βρίσκεσαι; Μου είπε πού βρίσκεται και βγήκα σε έξαλλη κατάσταση, ξυπόλυτη, με την πιτζάμα. Δηλαδή, σε μία κατάσταση πανικού. Θα μου σκότωνε το παιδί».

Η μητέρα περιέγραψε επίσης την αντίδραση του νεαρού μετά την επίθεση, αλλά και τη σοβαρότητα των τραυμάτων που υπέστη ο γιος της.

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«Με είδε και έφυγε με μία απάθεια τρομερή. Εκεί τρελάθηκα, ότι έφυγε με απάθεια. Δηλαδή, σαν να έλεγε ότι δεν έγινε τίποτα. Κινήθηκα κατευθείαν, νοσοκομείο, αστυνομία. Το παιδί μου αυτήν τη στιγμή είναι καλά. Γιατί αν δεν επενέβαινα γρήγορα, γιατί ήταν έξω από το σπίτι μου, κοντά, δυστυχώς θα ήταν νεκρό. Του έσπασε το κεφάλι. Του έσπασε κάτω από το μάτι, το κόκαλο. Στο παρελθόν έκαναν και παρέα. Δηλαδή, και το παιδί, ούτε και εκείνο μπορεί να καταλάβει γιατί. Εν τω μεταξύ, το παιδί μιλάει πάντα μαζί μου στο τηλέφωνο, γιατί είχε φόβο. Τον είχε ενοχλήσει ξανά».

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, οι δύο ανήλικοι έκαναν παρέα στο παρελθόν, ενώ η μητέρα υποστήριξε ότι ο γιος της είχε αντιμετωπίσει και προηγούμενη ενόχληση από τον συνομήλικό του.

Ο 17χρονος που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση συνελήφθη μαζί με τη μητέρα του. Με εντολή εισαγγελέα, αμφότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι.

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