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Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο εβδομηκοστό έκτο λεπτό με εντυπωσιακό σουτ του Μαχαμαντού Ναγκιντά μετά από συνεχή πίεση.

Η γαλλική ομάδα ολοκλήρωσε την ανατροπή στο ενενηκοστό λεπτό με τέρμα του Αΐτ Μπουντιάλ, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα υπέρ της.

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Ο ΟΦΗ προηγήθηκε από νωρίς με τον Ταξιάρχη Φούντα και μέχρι το 76′ ήταν ο οδηγός στην αναμέτρηση, ωστόσο η Ρεν αντέδρασε στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού, φτάνοντας στην ολική ανατροπή στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Το παιχνίδι:

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Ο ΟΦΗ ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι, καθώς ο Φούντας έβαλε μπροστά την ομάδα του μόλις στο 11ο λεπτό. Στην πρώτη ουσιαστική επιθετική του προσπάθεια, ο Νους άσκησε έντονη πίεση, ο Μπουχαλάκης κέρδισε την κατοχή και ο Κόντρο έδωσε την μπάλα στον Αθανασίου, προτού κινηθεί προς την περιοχή. Ο Έλληνας αμυντικός έκανε εξαιρετική σέντρα και ο Φούντας, με δυνατή και εύστοχη κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η Ρεν επιχείρησε να αντιδράσει, αξιοποιώντας την ποιότητα και την επιθετική της δυναμική. Ωστόσο, ο ΟΦΗ είχε σωστή αμυντική λειτουργία και περιόρισε σημαντικά τους διαθέσιμους χώρους για τους γηπεδούχους, οι οποίοι δυσκολεύονταν να απειλήσουν μέσα από την περιοχή και κατέφευγαν κυρίως σε προσπάθειες από μακριά.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία των Γάλλων στο πρώτο μέρος καταγράφηκε στο 16’, όταν ο Ναγκιντά επιχείρησε ένα πλασέ από το ημικύκλιο της περιοχής, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ρονζιέ δοκίμασε το πόδι του από απόσταση, χωρίς να βρει στόχο, ενώ στο 38’ ο Λεπόλ δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στην εστία με πλασέ από παρόμοια θέση.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα μετά την ανάπαυλα. Η Ρεν διατηρούσε την κατοχή και προσπαθούσε να διασπάσει την άμυνα του ΟΦΗ, με τον Μαχαμαντού Ναγκιντά, που αγωνιζόταν στην αριστερή πλευρά, να ξεχωρίζει με την παρουσία του.

Στο 55’, ο Ναγκιντά επιχείρησε δυνατό βολέ έξω από την περιοχή, αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε σταθερά. Στο 71’, ο Αΐτ Μπουντιάλ αστόχησε με κεφαλιά, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο ΟΦΗ έχασε σημαντική ευκαιρία να αποκτήσει προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Νους έβγαλε τον Αϊτόρ σε θέση για γκολ, όμως εκείνος καθυστέρησε να εκτελέσει και οι αμυντικοί της Ρεν πρόλαβαν να τον σταματήσουν.

Η πίεση των γηπεδούχων απέφερε τελικά αποτέλεσμα στο 76ο λεπτό. Ο Ναγκιντά έπιασε ένα εντυπωσιακό σουτ με το εξωτερικό του ποδιού, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για την ισοφάριση σε 1-1.

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Στο 89’, ο Χριστογεώργος πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε κοντινή κεφαλιά του Ντιά, κρατώντας προσωρινά όρθιο τον ΟΦΗ. Ωστόσο, η ανατροπή ολοκληρώθηκε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Στο 90’, ο Ναγκιντά δημιούργησε επικίνδυνη φάση με εξαιρετική ατομική ενέργεια και, παρότι ο Χριστογεώργος απέκρουσε το πλασέ του, ο Αΐτ Μπουντιάλ πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 υπέρ της Ρεν.

Ρεν (Φρανκ Χάισε): Σαμπά, Φρανκόφσκι, Κρέσγουελ, Αϊτ Μπουντλάλ, Ναγκίντα, Σιμάνσκι, Ρόνζιερ (67’ Ντιά), Καμαρά, Μπλας (67’ Μαγεντά), Αλ Τααμάρι, Λεπολ

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν (84’ Γκονζάλεθ), Αθανασίου, Μπουχαλάκης (68’ Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Φούντας (46’ Αποστολάκης), Νους, Κόντρο (68’ Αϊτόρ)

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