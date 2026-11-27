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Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο με γκολ των Μπενταλέμπ και Άσγκαρντ, εκμεταλλευόμενοι την κακή εικόνα των γηπεδούχων.

Στο δεύτερο μέρος ο Φούντας μείωσε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, δίνοντας προσωρινά ελπίδες για την ισοφάριση στον ΟΦΗ.

Η Άντερλετ διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και πέτυχε ένα τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις με τον Μπερτατσίνι, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

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Μακριά από τον καλό αγωνιστικό του εαυτό και πληρώνοντας ουσιαστικά την κακή εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο, ο ΟΦΗ ηττήθηκε με 1-3 από την Άντερλεχτ, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Το παιχνίδι:

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Ο ΟΦΗ μπήκε στην αναμέτρηση με προβλήματα στην ανάπτυξη. Οι Βέλγοι είχαν κλείσει αποτελεσματικά τους χώρους και στο 20ό λεπτό κατάφεραν να προηγηθούν με τον Μπενταλέμπ.

Οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να διατηρήσουν την κατοχή και να επιβάλουν τον ρυθμό τους στα επόμενα λεπτά, ωστόσο η κυκλοφορία της μπάλας περιοριζόταν κυρίως στο δικό τους μισό. Η πίεση της Άντερλεχτ, σε συνδυασμό με την περιορισμένη κινητικότητα των παικτών του ΟΦΗ στο επιθετικό τρίτο, δυσκόλευε αρκετά την ανάπτυξη.

Σαν να μην έφτανε αυτό, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν και δεύτερο γκολ πριν από την ανάπαυλα. Ο Άσγκαρντ βρήκε ελεύθερο χώρο έξω από την περιοχή, επιχείρησε το σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 0-2. Αυτό ήταν και το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια, σε ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν από τα χειρότερα του ΟΦΗ στην διοργάνωση.

Μείωσε ο ΟΦΗ με Φούντα

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους Κρητικούς. Ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι και ο Φούντας αυτή τη φορά ευστόχησε από την άσπρη βούλα, μειώνοντας σε 2-1 και δίνοντας ξανά ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν από εκείνο το σημείο να κρατήσουν περισσότερο την μπάλα και να αναπτύξουν το παιχνίδι τους, παρά την έντονη πίεση των Βέλγων. Μάλιστα, είχαν την ευκαιρία να φτάσουν στην ισοφάριση, όταν ο Νους σημάδεψε το δοκάρι, μετά από ωραία προσπάθεια.

Όσο περνούσε η ώρα, πάντως οι παίκτες της Άντερλεχτ εξακολουθούσαν να κερδίζουν τις προσωπικές μονομαχίες και να διαχειρίζονται με άνεση το προβάδισμα.

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Στα τελευταία λεπτά ο ΟΦΗ έδειχνε να έχει χάσει δυνάμεις, αλλά και την απαραίτητη συγκέντρωση, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν τον έλεγχο. Στις καθυστερήσεις, μάλιστα, ο Μπερτατσίνι πέτυχε και τρίτο γκολ για την Άντερλεχτ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας (85′ Καραχάλιος), Σιέλης, Νικολάου, Ντίκμαν (63’ Αποστολάκης), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (76’ Κανελλόπουλος), Αϊτόρ, Φούντας (85′ Θεοδοσουλάκης), Νους (85′ Σιτμαλίδης)

Άντερλεχτ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανς, Μάαμαρ (71’ Σαρντελά), Πέτροτ, Μπιανκόν, Ρέαμπσουκ, Βίνκλερ (85′ Όνια Σέκε), Στρόϊκενς, Άασγκαρντ, Άμπρος (90′ Άντμαν), Μπενταλέμπ (85′ Λανσάνα), Τσβέτκοβιτς (71’ Μπερτατσίνι)

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