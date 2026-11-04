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Ο τερματοφύλακας Στεφάν Ορτέγκα πρωταγωνίστησε στην αναμέτρηση πραγματοποιώντας καθοριστικές επεμβάσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων του αγώνα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Πειραιά έφτασε τους δέκα βαθμούς και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογικής κατάταξης.

Οι δύο ομάδες δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες για γκολ, αλλά οι επιθετικές τους προσπάθειες δεν κατέληξαν στα δίχτυα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

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Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 στην Γαλλία κόντρα στην Ρεν, δίνοντας έμφαση στο τακτικό κομμάτι του παιχνιδιού και έχοντας πρωταγωνιστή τον Στεφάν Ορτέγκα, ο οποίος κράτησε το μηδέν στις καθυστερήσεις, μετά από μία ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση στην μεγάλη περιοχή των Πειραιωτών.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν αήττητοι μετά από τέσσερις αγωνιστικές στην League Phase του Europa League, περνώντας προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας, φτάνοντας τους δέκα βαθμούς.

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Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός μπήκε με επιθετική διάθεση στην αναμέτρηση και μόλις στο πρώτο λεπτό δημιούργησε την πρώτη του ευκαιρία. Ο Φορτούνης σέντραρε από την αριστερή πλευρά, ο Γκονσάλες πήρε την κεφαλιά, όμως δεν κατάφερε να βρει στόχο, με την μπάλα να καταλήγει άουτ.

Στο 9ο λεπτό οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ. Φορτούνης, Μπέιλι και Πουέρτα συνδυάστηκαν εξαιρετικά, με τον τελευταίο να επιχειρεί διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή. Ο Σαμπά ακούμπησε την μπάλα, η οποία προσέκρουσε στο δοκάρι και στη συνέχεια κατέληξε σε κόρνερ.

Ο Φορτούνης απείλησε ξανά στο 11’, επιχειρώντας σουτ έξω από την περιοχή, χωρίς όμως να βρει εστία, καθώς η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 17’ ο Μπέιλι δοκίμασε επίσης τα πόδια του, αλλά ο τερματοφύλακας της Ρεν δεν δυσκολεύτηκε να μπλοκάρει. Λίγο αργότερα, ο Πουέρτα επιχείρησε σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, με την προσπάθειά του να περνά ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι.

Πίεσε η Ρεν μετά το 20λεπτο

Η Ρεν απάντησε για πρώτη φορά στο 23’. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Σιμάνσκι, ο Κρέσγουελ πήρε την κεφαλιά, όμως ο Ορτέγκα αντέδρασε εξαιρετικά και μπλόκαρε την μπάλα με εντυπωσιακή επέμβαση.

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Η μεγαλύτερη απειλή από πλευράς Γάλλων καταγράφηκε στο 30ο λεπτό. Ο ιδιαίτερα κινητικός Αλ Τάμαρι μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά και εξαπέλυσε δυνατό σουτ, με τον γκολκίπερ του Ολυμπιακού να αποκρούει, πριν η μπάλα χτυπήσει και στο δοκάρι.

Στο 43’ η Ρεν έφτασε κοντά στο να πάρει το προβάδισμα, όταν ο Μπρούνο, μετά από γύρισμα του Ναγκιντά, έκανε λανθασμένη εκτίμηση και στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα πάνω από τον Ορτέγκα. Ωστόσο, το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο Αλ Τάμαρι, που ήταν ο αποδέκτης της πάσας, βρισκόταν σε θέση οφσάιντ. Έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Με την ψυχολογία από την καλή εικόνα του στο φινάλε του πρώτου μέρους, ο γαλλικός σύλλογος μπήκε πιο δυνατά στην επανάληψη και απείλησε στο 49’. Ο Ρέινολντς βρέθηκε σε διαγώνια θέση μέσα στην περιοχή και εκτέλεσε, όμως ο Ορτέγκα πραγματοποίησε δύσκολη απόκρουση.

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Δέκα λεπτά αργότερα, ο Σιμάνσκι έβγαλε κάθετη πάσα προς τον Αλ Τάμαρι, ο οποίος επιχείρησε να τελειώσει τη φάση από πολύ κλειστή γωνία, χωρίς επιτυχία.

Έμεινε όρθιος ο Ολυμπιακός

Η πρώτη αξιόλογη επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε στο 68’. Ο Φορτούνης έστειλε την μπάλα στην περιοχή από αριστερά και ο Μαρτίνς προσπάθησε να σκοράρει με κεφαλιά στην κίνηση, όμως η εκτέλεσή του δεν είχε την απαιτούμενη δύναμη, επιτρέποντας στον Σαμπά να μπλοκάρει.

Στο 70’ οι Πειραιώτες ξεδίπλωσαν εξαιρετικά την επίθεσή τους. Ο Έσε έκανε το γύρισμα από την αριστερή πλευρά προς τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

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Στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα στο 91’, ο Ορτέγκα χρειάστηκε να επέμβει ξανά, πραγματοποιώντας σπουδαία απόκρουση σε σουτ του Ρονζιέ και διατηρώντας τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι.

Ρεν: Σαμπά, Ρέινολντς, Νατζιντά, Ρουάλ, Κρέσγουελ, Γκονσάλο Ολιβέιρα, Σιμάνσκι (Ρονγκιέρ), Τόμασον (Μπλας 81’), Καμαρά, Αλ Τάμαρι (Σισέ 81’), Ντιά.

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Σάλιακας (Πέντερσεν 46’), Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο (Τικνιζάν 82’), Εσε, Πουέρτα, Μπέιλι (Μαρτίνς 59’), Φορτούνης, Σα (Τσικίνιο 79’), Γκονσάλες (Γιάρεμτσουκ 59’)

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