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Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Σαντιάγκο Έσε με κεφαλιά στο σαράντα δεύτερο λεπτό.

Η αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού και ο τερματοφύλακας Ορτέγκα διατήρησαν το προβάδισμα εξουδετερώνοντας τις επιθετικές προσπάθειες των γηπεδούχων.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος συνέβαλε καθοριστικά στην αμυντική λειτουργία της ομάδας αποτρέποντας κρίσιμες φάσεις για την ισοφάριση.

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Ο Ολυμπιακός πήρε άριστα στην τακτική και πανηγυρίζει μία μεγάλη νίκη στην Μασσαλία κόντρα στην Μαρσέιγ, χάρη στο ωραίο γκολ του Σαντιάγο Έσε από το πρώτο ημίχρονο.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τις στιγμές τους και στο δεύτερο ημίχρονο για να πετύχουν ακόμα ένα τέρμα, ωστόσο το γκολ του Αργεντίνου ήταν αρκετό για να φτάσουν σε μία σημαντική εκτός έδρας επικράτηση για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.



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Το παιχνίδι:

Οι δύο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με διάθεση να βρουν ρυθμό, με αποτέλεσμα το πρώτο 15λεπτο να κυλήσει χωρίς κάποια μεγάλη ευκαιρία. Η πρώτη απειλή ήρθε από τη Μαρσέιγ στο 9’, όταν ο Γουεά επιχείρησε επικίνδυνη σέντρα από τη δεξιά πλευρά, με τον Σάλιακα να επεμβαίνει έγκαιρα και να διώχνει σε κόρνερ.

Ο Ολυμπιακός κατέγραψε την πρώτη του τελική στο 17’. Ο Γιάρεμτσουκ έκλεψε την μπάλα και με τακουνάκι έδωσε στον Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος κινήθηκε προς τον άξονα από τα αριστερά και σούταρε, χωρίς να δυσκολέψει τον Ντε Λάνγκε. Η πιο απειλητική στιγμή για τους Γάλλους στο πρώτο μέρος καταγράφηκε στο 37ο λεπτό, όταν ο Γκόμες έκανε το κοντρόλ και μπήκε στην περιοχή, έτοιμος να εκτελέσει. Ωστόσο, ο Παναγιώτης Ρέτσος διάβασε σωστά τη φάση και με καθοριστική επέμβαση απομάκρυνε τον κίνδυνο, διώχνοντας μακριά.

Άνοιξε το σκορ ο Έσε

Παρότι η Μαρσέιγ είχε την πρωτοβουλία στα προηγούμενα λεπτά, ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο 42′ με τον Σαντιάγκο Έσε. Ο Τσικίνιο έστειλε την μπάλα στην περιοχή με εξαιρετική σέντρα και ο Αργεντινός μέσος, πηδώντας ψηλότερα από τους αντιπάλους του, πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Ντε Λάνγκε για το 0-1.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στο δεύτερο ημίχρονο με προτεραιότητα να προστατεύσουν το προβάδισμά τους, αναζητώντας παράλληλα ευκαιρίες στους χώρους που άφηνε η Μαρσέιγ καθώς πίεζε για την ισοφάριση.

Στο 47’ ο Ζότα Σίλβα δημιούργησε χώρο με ωραία ατομική προσπάθεια και έκανε το σουτ, όμως η μπάλα σταμάτησε πάνω σε αμυντικό της Μαρσέιγ. Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο 49’, με τον Ιγκόρ Παϊσάο να επιχειρεί σουτ και τον Ορτέγκα να μπλοκάρει σε δύο χρόνους.

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Ο Ολυμπιακός επιχείρησε να αξιοποιήσει τις αντεπιθέσεις του και στο 55’ έφτασε κοντά σε μια καλή επιθετική στιγμή. Ο Ορτέγκα έβγαλε μακρινή μπαλιά προς τον Ζέλσον Μαρτίνς, εκείνος πάσαρε στον Ζότα Σίλβα, αλλά το σουτ του τελευταίου ανακόπηκε από την αντίπαλη άμυνα.

Σημαντική ήταν και πάλι η συμβολή του Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος με μία εξαιρετική αμυντική ενέργεια απέτρεψε την ισοφάριση της Μαρσέιγ, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να αναδεικνύεται σε παίκτη παράγοντα στον δρόμο προς τη νίκη.

Στο 61’ η Μαρσέιγ κυκλοφόρησε καλά την μπάλα και κατάφερε να βρει τον Παϊσάο σε πλάγια θέση μέσα στην περιοχή. Ο παίκτης των γηπεδούχων επιχείρησε να απειλήσει, αλλά το σουτ του πέρασε εκτός εστίας.

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Τρία λεπτά αργότερα, ο Έσε δοκίμασε ένα δυνατό δεξί σουτ από απόσταση, με τον Ντε Λάνγκε να μπλοκάρει. Στο 65’ ήταν η σειρά του Τσικίνιο να αναζητήσει την τελική προσπάθεια, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η πίεση της Μαρσέιγ εντάθηκε στο 66’, όταν ο Ορτέγκα χρειάστηκε να επέμβει δύο φορές για να κρατήσει το 0-1. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απέκρουσε αρχικά το σουτ του Τιμ Γουεά και στη συνέχεια σταμάτησε και τη νέα προσπάθεια του Ιγκόρ Παϊσάο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του παρουσία κάτω από τα δοκάρια.

Στην συνέχεια, ο Αρμάντο Γκονσάλες, που είχε αντικαταστήσει λίγο νωρίτερα τον Γιάρεμτσουκ, βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή της Μαρσέιγ, ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει σωστά την προσπάθειά του.

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Στο 73ο λεπτό, ο Αρίτ εισέβαλε στην περιοχή από την αριστερή πλευρά και βρέθηκε απέναντι από τον γκολκίπερ των Πειραιωτών. Επιχείρησε να τον νικήσει με ψηλοκρεμαστό πλασέ, όμως ο Ορτέγκα αντέδρασε ξανά εξαιρετικά, αποτρέποντας την ισοφάριση.

Στα τελευταία λεπτά, ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε με σωστό τρόπο το προβάδισμά του. Η ομάδα του Αλγουαθίλ περιόρισε την επιθετική δραστηριότητα των Γάλλων και δεν τους επέτρεψε να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, κρατώντας μέχρι το τέλος το 1-0. Έτσι, οι Πειραιώτες πανηγύρισαν μια σημαντική νίκη απέναντι στη Μαρσέιγ, κάνοντας το 2/2 στο Europa League.

Μαρσέιγ (Ζενεσιό): Ντε Λάνγκε, Γουεά, Εμερσον (62′ Γκαρσία), Αγκέρ, Μεϊτέ, Ναντί (62′ Αρίτ), Γκόμες (75′ Πεμί), Αμπντέλι, Αμπτνάλα (80′ Κοντογκμπιά), Παϊσάο, Μοπέ (62′ Γκουϊρί)

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Ολυμπιακός (Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Μπρούνο (73′ Τικνιζιάν), Ρέτσος, Πιρόλα, Εσε, Πουέρτα (67′ Φρόιλερ), Τσικίνιο (82′ Σα), Ζότα Σίλβα (73′ Φορτούνης), Ζέλσον Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ (67′ Γκονζάλες)

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