Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 2-0 έναντι της Μίλαν στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του Europa League, χάρη σε αυτογκόλ του Μενιάν και τέρμα του Ζότα Σίλβα.

Μετά το σαρανταεννέα, οι ερυθρόλευκοι εμφάνισαν αμυντική κατάρρευση επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να ανατρέψουν το σκορ και να επικρατήσουν τελικά με 2-4.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού στη διοργάνωση, ο οποίος παραμένει στους δέκα βαθμούς, ενώ η Μίλαν έφτασε τους έξι πόντους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός αν και προηγήθηκε χάρη στο αυτογκόλ του Μενιάν και το εξαιρετικό τελείωμα του Ζότα Σίλβα, είδε την Μίλαν να επιστρέφει από το 2-0 και να κάνει μία απίστευτη ανατροπή στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Europa League.

Πιο συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα μέχρι και το 49′ όταν προηγήθηκαν με 2-0 με τον Ζότα Σίλβα. Ωστόσο, από εκεί και μετά, υπήρξε μία αδικαιολόγητη αμυντική κατάρρευση και η Μίλαν εκμεταλλεύτηκε τους χώρους που της δόθηκαν, φτάνοντας στην ανατροπή μέσα σε λίγη ώρα.

Advertisement

Advertisement

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό στην διοργάνωση και με αυτόν τον τρόπο μένει στους 10 βαθμούς, με την Μίλαν να φτάνει τους 6 πόντους στην League Phase του Europa League.

Το παιχνίδι:

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με επιθετική διάθεση στο παιχνίδι. Μάλιστα, η πρώτη απειλή ήρθε μόλις στο δεύτερο λεπτό, όταν ο Φρόιλερ επιχείρησε μακρινό σουτ που πέρασε άουτ.

Στα πρώτα λεπτά, οι γηπεδούχοι κατάφερναν να φτάνουν με συνέπεια κοντά στην περιοχή του Μενιάν. Τόσο ο Ζέλσον Μάρτινς όσο και ο Πέντερσεν βρέθηκαν σε θέση βολής, χωρίς όμως να καταφέρουν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 20ό λεπτό καταγράφηκε η μεγαλύτερη έως τότε ευκαιρία των «ερυθρόλευκων». Ο Ζέλσον Μάρτινς δοκίμασε ένα ισχυρό σουτ έξω από την περιοχή, με τον Μενιάν να αντιδρά εξαιρετικά και να απομακρύνει τον κίνδυνο.

Άνοιξε το σκορ ο Ολυμπιακός μετά την κεφαλιά του Πιρόλα

Η υπεροχή του Ολυμπιακού απέφερε καρπούς στο 30′, όταν ο Πιρόλα έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με εντυπωσιακή κεφαλιά. Έπειτα από την εκτέλεση κόρνερ του Σα, ο Ιταλός στόπερ πήδηξε ψηλότερα από τους αντιπάλους του και έστειλε την μπάλα προς την εστία. Αυτή χτύπησε πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια στην πλάτη του Γάλλου γκολκίπερ, με το γκολ να καταγράφεται ως αυτογκόλ.

Advertisement

Ο Πιρόλα συνέχισε να ξεχωρίζει και πέντε λεπτά αργότερα απομάκρυνε έναν μεγάλο κίνδυνο για την εστία της ομάδας του. Ο Σισέ βρέθηκε πίσω από την αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού, με τον Ορτέγκα να βγαίνει από την εστία του και να επιχειρεί να τον σταματήσει. Ο νεαρός επιθετικός της Μίλαν κατάφερε, λίγο πριν χάσει την ισορροπία του, να σουτάρει προς την ανυπεράσπιστη εστία.

Ο Ιταλός αμυντικός, ωστόσο, είχε ακολουθήσει τη φάση και με εντυπωσιακή ταχύτητα πρόλαβε την μπάλα, απομακρύνοντάς την σε κόρνερ πριν περάσει τη γραμμή. Κατά την προσπάθειά του χτύπησε στο κάθετο δοκάρι, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

Το πρώτο ημίχρονο είχε ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πιρόλα, ο οποίος λίγο έλειψε να πετύχει και δεύτερο τέρμα στις καθυστερήσεις. Η φάση ξεκίνησε από την ανάκτηση της μπάλας από τον Ζέλσον Μάρτινς, με τον Ολυμπιακό να αναπτύσσεται γρήγορα και να κυκλοφορεί εξαιρετικά την μπάλα. Ο Ζότα Σίλβα την άφησε στον Μπρούνο, ο οποίος επιχείρησε γύρισμα από την αριστερή πλευρά της περιοχής.

Advertisement

Ο Πιρόλα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και εκτέλεσε χωρίς πίεση, όμως το σουτ του πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μενιάν, στερώντας του την ευκαιρία να σημειώσει το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Η έναρξη του δεύτερου μέρους ήταν εξίσου ιδανική για τους Πειραιώτες, που διεύρυναν το προβάδισμά τους σε 2-0 με σκόρερ τον Ζότα Σίλβα. Ο Σα κέρδισε την μπάλα με το κεφάλι, ο Γκονζάλες την άφησε στον Φρόιλερ και εκείνος έβγαλε κάθετη πάσα στον Πορτογάλο, ο οποίος με δυνατό τελείωμα νίκησε τον Μενιάν.

Το γύρισε μέσα σε λίγα λεπτά

Η Μίλαν, πάντως, αντέδρασε και κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Στο 56ο λεπτό, ο Ομάρι Χάτσινσον πήρε την μπάλα στον χώρο του κέντρου, πέρασε τους αντιπάλους που βρήκε μπροστά του και μείωσε σε 2-1 για τους «ροσονέρι».

Advertisement

Η ομάδα του Αμορίμ δεν άργησε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, καθώς στο 63ο λεπτό έφτασε στο 2-2. Ο Χάτσινσον δημιούργησε τη φάση με σέντρα από τα πλάγια και ο Σισέ, έχοντας πάρει θέση μπροστά από τον Ρέτσο, νίκησε τον Ορτέγκα με δυνατή κεφαλιά από κοντινή απόσταση. Στη συγκεκριμένη φάση, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού δεν επιχείρησε να βγει από την εστία του.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 71′, όταν ο Χάτσινσον πέρασε ξανά ανάμεσα από τους αντιπάλους του και τροφοδότησε τον Πούλισιτς, ο οποίος εκτέλεσε με τη μία για το 2-3.

Οι Ιταλοί συνέχισαν να έχουν επιθετική διάθεση, αναζητώντας και ένα τέταρτο γκολ, το οποίο τελικά ήρθε στις καθυστερήσεις. Στο 94ο λεπτό, η μπάλα πέρασε από τον Χάτσινσον στον Πούλισιτς και στη συνέχεια στον Μορέιρα, που από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 2-4.

Advertisement

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Ρέτσος (82’ Τουφάκης), Μπρούνο (82’ Τικνιζάν), Πέντερσεν (67’ Σάλιακας), Φρόιλερ, Σα, Ζέλσον (72’ Φορτούνης), Ζότα και Γκονζάλες (67’ Γιάρεμτσουκ).

Advertisement

Μίλαν: Μενιάν, Εστουπινιάν (46’ Μούσα), Γκονζάλο Ράμος (46’ Πούλισιτς), Ντε Βίντερ (53’ Τομόρι), Ντιαβαρά (67’ Τερατσιάνο), Γκίλα, Χάτσινσον, Γιασάρι, Ραμπιό, Μορέϊρα και Σισέ (85’ Κομότο).