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Ο Πούγγουρας άνοιξε το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου εκμεταλλευόμενος την αναστάτωση στην αντίπαλη περιοχή.

Ο Ταξιάρχης Φούντας διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο με ένα εντυπωσιακό φαλτσαριστό σουτ.

Με αυτή τη νίκη οι Κρητικοί έφτασαν τους έξι βαθμούς στη διοργάνωση και προετοιμάζονται για την επόμενη αναμέτρηση με την Άντερλεχτ.

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Ο ΟΦΗ έφτασε σε ένα τεράστιο διπλό στην Ρουμανία κόντρα στην πρωταθλήτρια Ισραήλ, Χάποελ Μπερ Σεβά, επικράτησε με 2-0 και επέστρεψε στις νίκες μετά τα παιχνίδια με την Ρεν και την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Europa League.

Ο Πούγγουρας έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Χρήστου Κόντη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ενώ το δεύτερο τέρμα του ΟΦΗ ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, με πρωταγωνιστή τον Ταξιάρχη Φούντα.

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Με αυτή τη νίκη, οι Κρητικοί έφτασαν τους έξι βαθμούς και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη αγωνιστική, όπου θα φιλοξενήσουν την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο.

Το παιχνίδι:

Ο ΟΦΗ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, επιλέγοντας να πιέσει ψηλά και να δυσκολέψει την κυκλοφορία της Μπερ Σεβά. Οι φιλοξενούμενοι κέρδιζαν τις δεύτερες μπάλες και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις. Σε μία από αυτές, ο Νους ζήτησε πέναλτι, χωρίς να πείσει τον διαιτητή, ενώ στο 26ο λεπτό ο Φούντας άγγιξε το γκολ, αλλά το εξαιρετικό σουτ του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Παρά την επιθετική διάθεση, οι Κρητικοί έφταναν εύκολα σε αρκετά αβίαστα λάθη στον χώρο της μεσαίας γραμμής, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν σωστά τις επιθέσεις τους. Από την άλλη, η Μπερ Σεβά δεν έδειχνε ιδιαίτερα απειλητική. Τελικά, λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο ΟΦΗ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Αθανασίου και αναστάτωση στην περιοχή των Ισραηλινών, ο Πούγγουρας με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 για την ομάδα του Χρήστου Κόντη.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης, η Μπερ Σεβά προσπάθησε να ανεβάσει τις γραμμές της και να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες στην επίθεση. Η επιλογή αυτή, ωστόσο, άφησε χώρους στα μετόπισθεν, τους οποίους αξιοποίησε ο ΟΦΗ. Ο Νους κέρδισε φάουλ κοντά στη γωνία της περιοχής, ο Αθανασίου έδωσε την πάσα στον Φούντα και εκείνος με ένα εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ πέτυχε το 2-0, διευρύνοντας το προβάδισμα των Κρητικών.

Το δεύτερο γκολ ήρθε σε μια χρονική στιγμή που η Μπερ Σεβά επιχειρούσε να αντιδράσει και να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να αναζητούν λύσεις κυρίως από τη δεξιά πλευρά της άμυνας του ΟΦΗ, όπου ο τραυματισμός του Φούντα οδήγησε στην αντικατάστασή του από τον Αϊτόρ.

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Με την πάροδο του χρόνου, ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε κινήσεις που ενίσχυσαν την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του. Η είσοδος του Καραχάλιου αντί του Κόντρο έδωσε μεγαλύτερη ισορροπία στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Νους μετακινήθηκε στην κορυφή της επίθεσης.

Ο ΟΦΗ σκόραρε και τρίτη φορά με τον Ανδρούτσο, ωστόσο το συγκεκριμένο γκολ δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ και έτσι παρέμεινε το τελικό 0-2, με το οποίο οι Κρητικοί φτάνουν τους έξι βαθμούς στην League Phase της διοργάνωσης.

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ραν Κοζούχ): Μαρτσιάνο, Μιζράχι, Ντιόπ, Ναχμιας, Μπαλτάσα (76’ Αμαντόρ), Φόρσον (68’ Κανάαν), Γεχοσούμπα, Αχμαντ, Άμπου (62’ Ζλατάνοβιτς), Ουγγαρίτζα (62’ Γκανάχ), Μαλέντε (76’ Ιστ)

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ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αθανασίου, Μπουχαλάκης (90′ Κανελλόπουλος), Ανδρούτσος (90΄Γκονζάλες), Φούντας (64’ Αϊτόρ), Νους (90′ Θεοδοσουλάκης), Κόντρο (80’ Καραχάλιος)