Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ το βράδυ της Πέμπτης (15.10.2026, 22:00) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, μια αναμέτρηση που θα γίνει χωρίς οπαδούς των Πειραιωτών.
Τα εισιτήρια που είχαν εξασφαλίσει οι ερυθρόλευκοι για τους οπαδούς τους ακυρώθηκαν. Στις συγκεκριμένες θύρες δεν θα μπουν οπαδοί της Μαρσέιγ και αυτό το κομμάτι της κερκίδας θα μείνει οριστικά κλειστό.
Η κατάσταση στη Μασσαλία πάντως φαίνεται πως είναι έκρυθμη, λίγες ώρες πριν το ματς. Συγκεκριμένα, οπαδοί της Μαρσέιγ εμφανίζονται να κυκλοφορούν στην πόλη κάνοντας «περιπολίες» και ψάχνοντας σε ξενοδοχεία για φίλους του Ολυμπιακού, που ίσως έχουν παραμείνει στην πόλη, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τις ακυρώσεις των εισιτηρίων τους.
Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρεται σε ένα από αυτά τα video, υπήρξαν και οπαδοί της ΑΕΚ με αυτούς της Μαρσέιγ, που «τσέκαραν» τα ξενοδοχεία.