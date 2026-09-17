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Ο Αϊτόρ άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο μετά από οργανωμένη αντεπίθεση των γηπεδούχων.

Στο δεύτερο μέρος, ο Κανελλόπουλος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ στα τελευταία λεπτά.

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη παρουσίασαν εξαιρετική αμυντική οργάνωση και κατάφεραν να περιορίσουν αποτελεσματικά την επιθετική πίεση της γερμανικής ομάδας.

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Ο ΟΦΗ κέρδισε την Χόφενχαϊμ, μία ομάδα Bundesliga 300 εκατομμυρίων, στην 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League και συνεχίζει να ζει το ευρωπαϊκό του όνειρο.

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη προηγήθηκαν από το πρώτο ημίχρονο με τον Αϊτόρ και ο Κανελλόπουλος με κεφαλιά λίγο πριν το φινάλε διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, εν μέσω αποθέωσης.

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Το παιχνίδι:

Ο ΟΦΗ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με ξεκάθαρη πρόθεση να αντιμετωπίσει τη Χόφενχαϊμ χωρίς φόβο. Οι Κρητικοί δεν έδειξαν σε κανένα σημείο διάθεση να τους παραχωρήσουν ψυχολογικό πλεονέκτημα. Η γερμανική ομάδα είχε από νωρίς την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της, ωστόσο δυσκολευόταν να βρει χώρο στην περιοχή του ΟΦΗ.

Οι Κρητικοί είχαν εξαιρετική αμυντική οργάνωση, με πολλούς παίκτες πίσω από την μπάλα, ενώ περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν με μακρινές μεταβιβάσεις στην πλάτη της γερμανικής άμυνας.

«Φωτιά» στο Παγκρήτιο μετά το γκολ του Αϊτόρ

Μία τέτοια φάση ήταν αρκετή για να έρθει και το προβάδισμα. Ο Χριστογεώργος έκανε το γέμισμα, ο Κόντρο κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας και γύρισε την μπάλα προς τον Αϊτόρ, ο οποίος με ψύχραιμο τελείωμα έκανε το 1-0, βάζοντας «φωτιά» στο Παγκρήτιο.

Ομάδα και κόσμος έγιναν ένα, με τους περίπου 15.000 φίλους του ΟΦΗ να μην σταματούν να τραγουδούν λεπτό για την αγαπημένη τους ομάδα, που απέκτησε με αυτόν τον τρόπο το πάνω χέρι.

Στην συνέχεια, ο ΟΦΗ έδωσε έμφαση στην ανασταλτική του λειτουργία και επιχείρησε να κατεβάσει τον ρυθμό, ώστε να διατηρήσει το προβάδισμά του μέχρι την ανάπαυλα. Το πλάνο του Κόντη και των ποδοσφαιριστών του λειτούργησε, με τους Κρητικούς να πηγαίνουν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ.

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Στο δεύτερο μέρος, οι Γερμανοί ανέβασαν αισθητά τις γραμμές τους και πίεσαν ψηλά, προσπαθώντας να περιορίσουν σημαντικά την κατοχή του ΟΦΗ. Ο Χλόζεκ ήταν πιο ενεργός και η Χόφενχαϊμ αναζητούσε με μεγαλύτερη ένταση την ισοφάριση.

Η επιθετική προσέγγιση των φιλοξενούμενων, ωστόσο, άφηνε χώρους στην πλάτη τους, τους οποίους ο ΟΦΗ επιχείρησε να αξιοποιήσει στις αντεπιθέσεις. Σε μία από αυτές, οι Κρητικοί έχασαν τεράστια ευκαιρία για το 2-0, όταν ο Αθανασίου έκανε το γύρισμα στον Φούντα και εκείνος εκτέλεσε στην κίνηση, με την μπάλα να περνάει για λίγο δίπλα από το δοκάρι.

Το τελείωσε ο Κανελλόπουλος

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η πίεση της Χόφενχαϊμ έγινε ακόμη πιο έντονη. Ο Κόντης προσπάθησε με τις κινήσεις του να δώσει ανάσες στην ομάδα του, ζητώντας παράλληλα συγκέντρωση και καθαρό μυαλό μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

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Και τελικά, η λύση ήρθε από μια στατική φάση. Ο ΟΦΗ κέρδισε κόρνερ και ο Κανελλόπουλος σηκώθηκε ψηλότερα από όλους, στέλνοντας με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα του Μπάουμαν, κάνοντας το 2-0. Έτσι, οι Κρητικοί «σφράγισαν» μια τεράστια νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίσμαντις, Ντίκμαν (80′ Γκονζάλες), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (69’ Κανελλόπουλος), Φούντας (60’ Νους), Αϊτόρ (70’ Αποστολάκης), Κόντρο (80′ Ισέκα)

Χόφενχαϊμ (Κρίστιαν Ίλζερ): Μπάουμαν, Κουφάλ, Καμπάκ, Χαϊνταρί (46’ Ματσίντα), Ροτς, Αβντουλάχου, Μπούργκερ, Ντε Κατ (60’ Κράμαριτς), Χλόζεκ (75’ Ασλάνι), Βίμερ (60’ Κόντε), Λέμπερλε (67’ Νταγκίμ)

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