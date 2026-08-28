Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο ΟΦΗ έκανε το 2/2 στα playoffs του Europa League απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας και έγραψε ιστορία, καθώς θα βρεθεί για πρώτη φορά στην League Phase της διοργάνωσης.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8, 14:00) οι δυο ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους στη διοργάνωση, καθώς πλέον είναι γνωστές και οι 36 ομάδες που προκρίθηκαν στο Europa League.

Advertisement

Advertisement

Ο Ολυμπιακός θα τοποθετηθεί στο α’ γκρουπ δυναμικότητας, την ώρα που οι Κρητικοί όπως είναι φυσιολογικό, λόγω χαμηλού συντελεστή στην βαθμολογία της UEFA, θα βρεθούν στο τέταρτο γκρουπ.

Οι ομάδες του Europa League και τα γκρουπ δυναμικότητας:



Pot 1:

Λεβερκούζεν

Μπενφίκα

Γιουβέντους

Μίλαν

Λιόν

Άλκμααρ

Ολυμπιακός

Ρεάλ Σοσιεδάδ

Μαρσέιγ



Pot 2:

Φερεντσβάρος

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Ερυθρός Αστέρας

Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Σάλτσμπουργκ

Σέλτικ

Σπάρτα Πράγας

Ρεν

Άντερλεχτ



Advertisement

Pot 3:

Στουρμ Γκρατς

Λεχ Πόζναν

Κρίσταλ Πάλας

Μπόρνμουθ

Σάντερλαντ

Τσέλιε

Γιαγκελόνια

Θέλτα

Χόφενχαϊμ



Pot 4:

Advertisement

Μπεσίκτας

Τορεένσε

Χάποελ Μπερ Σεβά

Ναϊμέγκεν

Ομόνοια

Αραράτ

ΟΦΗ

Λίλεστρομ

Λέφσκι Σόφιας