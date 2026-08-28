Ο ΟΦΗ έκανε το 2/2 στα playoffs του Europa League απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας και έγραψε ιστορία, καθώς θα βρεθεί για πρώτη φορά στην League Phase της διοργάνωσης.
Το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8, 14:00) οι δυο ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους στη διοργάνωση, καθώς πλέον είναι γνωστές και οι 36 ομάδες που προκρίθηκαν στο Europa League.
Ο Ολυμπιακός θα τοποθετηθεί στο α’ γκρουπ δυναμικότητας, την ώρα που οι Κρητικοί όπως είναι φυσιολογικό, λόγω χαμηλού συντελεστή στην βαθμολογία της UEFA, θα βρεθούν στο τέταρτο γκρουπ.
Οι ομάδες του Europa League και τα γκρουπ δυναμικότητας:
Pot 1:
Λεβερκούζεν
Μπενφίκα
Γιουβέντους
Μίλαν
Λιόν
Άλκμααρ
Ολυμπιακός
Ρεάλ Σοσιεδάδ
Μαρσέιγ
Pot 2:
Φερεντσβάρος
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Ερυθρός Αστέρας
Ντινάμο Ζάγκρεμπ
Σάλτσμπουργκ
Σέλτικ
Σπάρτα Πράγας
Ρεν
Άντερλεχτ
Pot 3:
Στουρμ Γκρατς
Λεχ Πόζναν
Κρίσταλ Πάλας
Μπόρνμουθ
Σάντερλαντ
Τσέλιε
Γιαγκελόνια
Θέλτα
Χόφενχαϊμ
Pot 4:
Μπεσίκτας
Τορεένσε
Χάποελ Μπερ Σεβά
Ναϊμέγκεν
Ομόνοια
Αραράτ
ΟΦΗ
Λίλεστρομ
Λέφσκι Σόφιας