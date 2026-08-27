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Η ελληνική ομάδα ολοκλήρωσε τις αναμετρήσεις με συνολικό σκορ 5-0 υπέρ της, επιδεικνύοντας αγωνιστική ανωτερότητα απέναντι στους γηπεδούχους.

Ο Νους άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό μετά από απόκρουση του τερματοφύλακα, ενώ ο Θεοδοσουλάκης διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 78ο λεπτό.

Παρά την πίεση που άσκησε η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο τερματοφύλακας Χριστογεώργος και η αμυντική γραμμή του ΟΦΗ διατήρησαν το μηδέν στην εστία τους.

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Ο ΟΦΗ κέρδισε και στην Βουλγαρία την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, γέμισε με περηφάνεια την Κρήτη και πανηγυρίζει την πρόκριση στην League Phase του Europa League με συνολικό σκορ (5-0).

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο με το Νους να σκοράρει από κοντά, ενώ ο Θεοδοσουλάκης έδωσε την «χαριστική βολή» στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο 78′, σφραγίζοντας την σπουδαία πρόκριση του ΟΦΗ στην League Phase της διοργάνωσης.

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Το παιχνίδι:

Η ΤΣΣΚΑ προσπάθησε να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό της, εκμεταλλευόμενη και την έδρα της, με τον ΟΦΗ να προσπαθεί να προσαρμοστεί στα πρώτα λεπτά στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν για πρώτη φορά μόλις στο 2’, όταν ο Ετό επιχείρησε μακρινό σουτ, με την μπάλα να περνάει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Χριστογεώργου. Επτά λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ από τη δεξιά πλευρά, βρίσκοντας τον Γκμπαμέν μέσα στην περιοχή, όμως η κεφαλιά του τελευταίου δεν ήταν καλή.

Η ΤΣΣΚΑ άγγιξε το γκολ στο 12’. Με δύο συνεχόμενες κεφαλιές στον χώρο της μεσαίας γραμμής, οι Βούλγαροι έβγαλαν τον Πίττα σε θέση τετ α τετ, αλλά ο Χριστογεώργος διάβασε σωστά τη φάση, βγήκε από την εστία του και έδιωξε με τα πόδια. Στη συνέχεια ο Νικολάου απομάκρυνε οριστικά τον κίνδυνο, παραχωρώντας κόρνερ.

Η πίεση της ΤΣΣΚΑ συνεχίστηκε και στο 16’, με τον Ιβάνοφ να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση στο δεύτερο δοκάρι μετά από σέντρα από τα δεξιά. Ωστόσο, δεν κατάφερε να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε και έτσι χάθηκε ακόμη μία καλή ευκαιρία.

Ο ΟΦΗ, πάντως, σταδιακά ανέβασε την απόδοσή του και μετά το πρώτο 20λεπτο άρχισε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Στο 23’ οι Κρητικοί κυκλοφόρησαν όμορφα την μπάλα από την αριστερή πλευρά, με τον Αθανασίου να γυρίζει προς το σημείο του πέναλτι. Ο Λαπούκοφ, όμως, πρόλαβε τον Νους και απομάκρυνε, πριν προλάβει να επωφεληθεί και ο Φούντας.

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Στο 28’ ο ΟΦΗ κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Αϊτόρ, το τέρμα όμως δεν κατακυρώθηκε. Στην προσπάθειά του να αποφύγει την μπάλα, εκείνη βρήκε στο χέρι του Ισπανού και ο διαιτητής υπέδειξε παράβαση, ακυρώνοντας το γκολ.

Η ομάδα του Ηρακλείου παρέμεινε επιθετική και στο 35’ δημιούργησε νέα σημαντική ευκαιρία. Ο Αϊτόρ έκανε το γύρισμα προς τα πίσω, ο Φούντας πήρε την εκτέλεση από το ύψος του πέναλτι, αλλά ο Λαπούκοφ επενέβη και έστειλε την μπάλα κόρνερ.

Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ με τον Νους

Το γκολ, πάντως, δεν άργησε να έρθει. Στο 37’ ο Φούντας σούταρε μέσα από την περιοχή, ο Λαπούκοφ απέκρουσε αρχικά, χωρίς όμως να απομακρύνει την μπάλα. Ο Νικολάου την επανέφερε προς την περιοχή και ο Νους, από κοντινή απόσταση, ολοκλήρωσε τη φάση και έγραψε το 1-0 για τον ΟΦΗ.

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Πριν από την ανάπαυλα, οι Κρητικοί είχαν ακόμη μία καλή στιγμή. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Φούντας επιχείρησε αριστερό σουτ έξω από την περιοχή, με τον Λαπούκοφ να μπλοκάρει σταθερά.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, η ΤΣΣΚΑ ανέβασε τις γραμμές της και προσπάθησε να πιέσει περισσότερο, αναζητώντας την ισοφάριση.

Πίεσε η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, «κλείδωσε» το διπλό ο Θεοδοσουλάκης

Στο 60’ οι γηπεδούχοι έφτασαν πολύ κοντά στο 1-1. Ο Νικολάου δεν απομάκρυνε σωστά, ο Εμπόνγκ πήρε την μπάλα και εκτέλεσε, όμως το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι του Χριστογεώργου.

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Ο ΟΦΗ όχι μόνο διατήρησε το προβάδισμά του, αλλά στο 69’ είχε μεγάλη ευκαιρία να «κλειδώσει» τη νίκη. Ο Φούντας βρέθηκε μόνος απέναντι από τον Λαπούκοφ, όμως ο γκολκίπερ της ΤΣΣΚΑ βγήκε νικητής στη μεταξύ τους μονομαχία.

Το δεύτερο γκολ των Κρητικών ήρθε τελικά λίγο αργότερα. Ο Αθανασίου κέρδισε τη μονομαχία με τον Ετό και τροφοδότησε τον Αποστολάκη, ο οποίος περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να κάνει το γύρισμα. Ο Θεοδοσουλάκης βρέθηκε στο σωστό σημείο και με κοντινή προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0.

Μάλιστα, μόλις τρία λεπτά μετά, ο ΟΦΗ βρέθηκε πολύ κοντά και σε τρίτο τέρμα. Ο Θεοδοσουλάκης επιχείρησε να νικήσει τον Λαπούκοφ με πλασέ από το όριο της περιοχής, όμως η μπάλα κατέληξε στη ρίζα του αριστερού δοκαριού, στερώντας από τους Κρητικούς ένα ακόμη γκολ. Φυσικά τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει στην συνέχεια, με τους Κρητικούς να γράφουν ιστορία, περνώντας για πρώτη φορά στην League Phase του Europa League.

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ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Λαπούκοφ, Μαρτίνο (84′ Ιορντάνοφ), Γκμπαμέν, Ιβάνοφ, Ετό, Πάστορ (46′ Σολέ), Τζορντάο (46′ Σβάρτς), Εμπόνγκ, Πίττας (73′ Περέιρα), Ίτου (56΄Παναγιότοφ), Γοδόι

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ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Σιέλης (84′ Κρίζμανιτς), Νικολάου, Ντίκμαν (84′ Μπόρχα Γκονζάλες), Αθανασίου, Μπουχαλάκης (77′ Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Αϊτόρ (71′ Αποστολάκης), Φούντας, Νους (77′ Θεοδοσουλάκης)