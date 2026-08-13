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Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία στα πλέι οφ του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μπραν για την πρόκριση.

Στην αναμέτρηση με τη βελγική ομάδα, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τον αγώνα με δύο παίκτες λιγότερους, λόγω των απευθείας κόκκινων καρτών που δέχθηκαν οι Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ.

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Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε το Europa League. Ο Δικέφαλος του Βορρά ηττήθηκε 3-2 από την Άντερλεχτ στο Βέλγιο και με συνολικό σκορ 4-2 αποκλείστηκε στον 3ο προκριματικό γύρο στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και θα συνεχίσει στα playoffs του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπραν, με στόχο να εξασφαλίσει παρουσία σε League Phase.

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης οι δύο ομάδες απώλεσαν ευκαιρίες για να βρουν δίχτυα. Η Άντερλεχτ στο 12′ άγγιξε το γκολ με τον Τσβέτκοβιτς να κάνει το γύρισμα από τα δεξιά για τον Σικάν αυτός βρήκε την μπάλα με προβολή αλλά ο Παβλένκα του είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο «όχι» διατηρώντας ανέπαφη την εστία του. Στιγμές αργότερα ήταν η σειρά του ΠΑΟΚ να απειλήσει με τον Ζίβκοβιτς να μπαίνει μέσα στην περιοχή αλλά το πλασέ με το αριστερό που επιχείρησε πέρασε ελάχιστα άουτ, σπαταλώντας μια μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του.

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Δύο λεπτά αργότερα οι “ασπρόμαυροι” απείλησαν εκ νέου μετά από εκτέλεση κόρνερ, την πρώτη κεφαλιά την πήρε ο Σανταμαρία την δεύτερη ο Ζαφείρης αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Ο ρυθμός παρέμενε υψηλός στην αναμέτρηση με τους Βέλγους να κάνουν εκ νέου την επίσκεψη τους στα καρέ του “Δικεφάλου του Βορρά” με τον Μααμάρ να φεύγει από τα δεξιά και αφού συνέκλινε έκανε το σουτ αλλά ο Παβλένκα ήταν ακόμα μια φορά εκεί για να αποσοβήσει τον κίνδυνο.

Μια στιγμή αδράνειας κόστισε στον ΠΑΟΚ

Στο 19′ όμως η Άντερλεχτ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά, ο Μπιανκόν πήρε την κεφαλιά ο Παβλένκα απέκρουσε χωρίς όμως να μπλοκάρει την μπάλα και ο Πετρό έπιασε κοιμώμενη την “ασπρόμαυρη” άμυνα, με πλασέ κάνοντας το 1-0 για την ομάδα του.

Το ισορρόπησε με Ζίβκοβιτς

Ο ΠΑΟΚ μετά το τέρμα που δέχθηκε ανέβασε τις γραμμές του και στο 30′ έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση, όταν ο Κωνσταντέλιας εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, ο Μύθου βρέθηκε αμαρκάριστος στην καρδιά της βέλγικης άμυνας, αλλά η κεφαλιά του νεαρού επιθετικού από πλεονεκτική θέση πέρασε ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Οι Θεσσαλονικείς όμως βρήκαν τον τρόπο για να κάνουν το 1-1. Ο Τάισον στο 34′ έκανε το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου βρίσκονταν ο Ζίβκοβιτς που με σκαστή κεφαλιά βρήκε δίχτυα φέρνοντας το ματς σε ισορροπία και το ζευγάρι στο 2-1 υπέρ των Βέλγων.

Στιγμές πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια η Άντερλεχτ έφτασε μια ανάσα από το δεύτερο γκολ, με τον Σικάν να εκτελεί φάουλ λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του Παβλένκα, με την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι. Στις καθυστερήσεις δεν άλλαξε κάτι με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες με 1-1 και την Άντερλεχτ να έχει βραχεία κεφαλή στο συνολικό σκορ, με 2-1.

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Ξεκίνημα με το αριστερό στο δεύτερο για τον ΠΑΟΚ

Το δεύτερο μέρος όμως ξεκίνησε με τους χειρότερους οιωνούς για τον ΠΑΟΚ, αφού μόλις στο 47′ ο Μπιανκόν πάσαρε στον Άμπρος και αυτός αφού διένυσε αρκετά μέτρα με την μπάλα πλάσαρε τον Παβλένκα κάνοντας το 2-1 στο ματς, και το 3-1 στο ζευγάρι. Σε αντίθεση με το πρώτο μέρος στο δεύτερο η ομάδα του Αλέσιο Λίσι δεν μπόρεσε να απαντήσει στο γρήγορο γκολ των Βέλγων που διεύρυναν το προβάδισμα τους στο στο 54′ με υπέροχο τρόπο. Ο Τσβέτκοβιτς κυνήγησε μια χαμένη μπαλιά έστρωσε στον Σικάν και αυτός με αριστουργηματικό πλασέ από τα αριστερά με το δεξί έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του Παβλένκα, δίνοντας έτσι προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του στο ματς και συνολικά στο σκορ έκανε το 4-1.

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Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Καμαρά, στο 74′ αλλά εν τέλει το γκολ δεν κατοχυρώθηκε, γιατί σύμφωνα με την διαιτητική ομάδα ο Γερεμέγεφ που ήταν εκτεθειμένος συμμετείχε στην φάση. To 3-2 ήρθε εν τέλει για τον ΠΑΟΚ στο 86′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γερεμέγεφ στο 87′ σε μια φάση που μετά από έναν διαπληκτισμό ο Ζίβκοβιτς πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Στα εναπομείναντα λεπτά της αναμέτρησης δεν άλλαξε κάτι με την Άντερλεχτ να παίρνει τη νίκη με 3-2 και με συνολικό σκορ 4-2 και την πρόκριση, ενώ ο “Δικέφαλος του Βορρά” ετοιμάζεται για μάχες με τη Μπραν χωρίς να έχει διαθέσιμους για το πρώτο ματς τους Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ που αποβλήθηκαν με απευθείας κόκκινη κάρτα.

ΓΚΟΛ: 19′ Πετρό, 47′ Άμπρος, 54΄ Σικάν / 34′ Ζίβκοβιτς, 86′ Γερεμέγεφ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 43′ Μπάμπα

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 87′ Ζίβκοβιτς, 93′ Γερεμέγεφ

ΔΟΚΑΡΙ: 44′ Σίκαν

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Άντερλεχτ: Κούσεμανς, Μάαμαρ, Πέτρο, Μπιανκόν, Εντιαγέ (78′ Σαλιμπά), Λανσάνα, Άμπρος, Κάνα, Τσβέτκοβιτς, Ένγκα (78′ Αουγκούστινσον), Σίκαν (78′ Ντεγκρέφ)

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (46′ Γιαννούλης), Ζαφείης, Σανταμαρία (67′ Τέιλορ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον (67′ Γερεμέγεφ), Μύθου (46′ Καμαρά)

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