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Η ΑΕΚ θα βρει απέναντί της στα πλέι οφ του Champions League τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Λέφσκι Σόφιας και την Καϊράτ Αλμάτι.

Ο ΟΦΗ καλείται να αποκλείσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ή την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για να προκριθεί στη League Phase του Europa League.

Οι πρώτοι αγώνες των πλέι οφ του Europa League είναι προγραμματισμένοι για τις 20 Αυγούστου, ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 27 Αυγούστου.

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Ο ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας–Καϊράτ Αλμάτι στα πλέι οφ. Ο νικητής του ίδιου ζευγαριού θα συνεχίσει στα πλέι οφ του Champions League, όπου θα βρει απέναντί του την ΑΕΚ.

Η ομάδα που θα επικρατήσει ανάμεσα στη Λέφσκι και την Καϊράτ θα προκριθεί στα πλέι οφ του Champions League και θα αντιμετωπίσει την Ένωση. Αντίθετα, εκείνη που θα αποκλειστεί θα συνεχίσει στα πλέι οφ του Europa League, όπου θα περιμένει τον νικητή των αναμετρήσεων ΠΑΟΚ–Άντερλεχτ.

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Οι πρώτες αναμετρήσεις των playoffs του Europa League θα πραγματοποιηθούν στις 20 και 27 Αυγούστου, με την πρώτη να διεξάγεται στη Βουλγαρία ή το Καζακστάν, ενώ η ρεβάνς στην Τούμπα, εφόσον ο ΠΑΟΚ αφήσει έξω την Άντερλεχτ.

O Kυπελλούχος ΟΦΗ, απέφυγε μεγαθήρια όπως η Μπενφίκα και η Μπεσίκτας και για να εκπληρώσει το όνειρο των Κρητικών και μπει στη League Phase του Europa League, θα πρέπει να αποκλείσει μια εκ των Μακάμπι Τελ Αβίβ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο ΟΦΗ έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League αν αποκλειστεί από τα πλέι οφ του Europa League, όμως δεδομένα θα δώσει τη μάχη του για να παίξει στη δεύτερη καλύτερη διοργάνωση της UEFA.

Ο πρώτος αγώνας των Κρητικών θα γίνει στο Παγκρήτιο στις 20 Αυγούστου και η ρεβάνς θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα στις 27 Αυγούστου, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί οι ακριβείς ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων.

Αν προκριθεί η Μακάμπι, η αναμέτρηση ενδέχεται να διεξαχθεί στο Μπατούμι της Γεωργίας, την έδρα που χρησιμοποιούν προσωρινά οι Ισραηλινοί στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των play-offs του Europa League:

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Τράμπζονσπορ – Φερεντσβάρος / Γκόρνικ Ζάμπρε

Κουόπιο / Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα – Αραράτ / Τσέλιε

Σιντ Τρούιντεν – Ρεντ Ιμπς / Ομόνοια

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Χάποελ Μπερ Σεβά / Ερυθρός Αστέρας – Βικτόρια Πλζεν

Σάμροκ Ρόβερς / Εγκνάτια – Λίλεστρομ

Γιαγκελόνια / Ρέιντζερς – Λάρνε / Ιμπέρια

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Σλόβαν Μπρατισλάβας – Πάφος / Σάλτσμπουργκ

ΠΑΟΚ / Άντερλεχτ – Λέφσκι Σόφιας / Καϊράτ

Λεχ Πόζναν / Κλάκσβικ – Τουν / Βίκινγκουρ

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Χράντες Κράλοβε / Μπεσίκτας – Ντινάμο Ζάγκρεμπ / Ζαλγκίρις

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Μπενφίκα / Χαρτς – Άαρχους / Σάμπαχ

ΟΦΗ – Μακάμπι Τελ Αβίβ / ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

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