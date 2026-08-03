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Ο Παναθηναϊκός για να προκριθεί στη League Phase του Conference League θα πρέπει να αποκλείσει στα playoffs θα παίξει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά (27) εκτός έδρας. Οι ακριβείς ώρες των αγώνων θα γίνουν γνωστές μέσα στις επόμενες ώρες.

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Yπενθυμίζεται πως οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν πρώτα την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ στις 5 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς στη Σόφια θα γίνει στις 11 Αυγούστου για τον γ’ προκριματικό γύρο.

Όσο για τον ΠΑΟΚ, εάν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, τότε θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν – Απόλλων Λεμεσού. Το πρώτο ματς θα είναι στην Τούμπα.