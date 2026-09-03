EUROKINISSI - Στιγμιότυπο από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν

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Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε τον Μπέιλι στην λίστα του Ολυμπιακού για το Europa League, αφήνοντας εκτός παίκτες που είχαν σταθερή παρουσία στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας την περασμένη σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού θα έχει κανονικά στην διάθεσή του το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Μπέιλι που υπέγραψε με τους «ερυθρόλευκους» το βράδυ της Τετάρτης (2/9).

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Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι και Γιάρεμτσουκ, που είχαν συμμετοχή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια των Πειραιωτών πέρυσι. Το ίδιο ισχύει και για τους Πόποβιτς, Ρόκα, που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι, ωστόσο έμειναν εκτός.

Αναλυτικά η λίστα του Ολυμπιακού:

Τερματοφύλακες: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Τσομπανίδης.

Αμυντικοί: Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Τικνιζάν, Κουτσογούλας, Πέντερσεν, Μπρούνο.

Μέσοι: Φρόιλερ, Έσε, Πουέρτα, Μαρτίνς, Μπέιλι, Φορτούνης, Σα, Φίλης, Μπακούλας, Τσικίνιο.

Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες.





Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase:



1η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια 16 Σεπτεμβρίου 2026 (22:00)

2η αγωνιστική: Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 15 Οκτωβρίου 2026 (22:00)

3η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 22 Οκτωβρίου 2026 (19:45)

4η αγωνιστική: Ρεν – Ολυμπιακός 5 Νοεμβρίου 2026 (22:00)

5η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Μίλαν 26 Νοεμβρίου 2026 (19:45)

6η αγωνιστική: Τσέλιε – Ολυμπιακός 10 Δεκεμβρίου 2026 (22:00)

7η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ 21 Ιανουαρίου 2027 (22:00)

8η αγωνιστική: Τορένσε – Ολυμπιακός 28 Ιανουαρίου 2027 (22:00)

