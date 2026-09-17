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Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο εικοστό λεπτό με τον Σμιτ, εκμεταλλευόμενοι την πίεση που άσκησαν στους Πειραιώτες.

Ο Γκονζάλες ισοφάρισε για την ελληνική ομάδα λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πέτυχε το νικητήριο γκολ με κεφαλιά στο ογδοηκοστό τέταρτο λεπτό, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για τους γηπεδούχους.

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Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο Europa League με νίκη χάρη στην κεφαλιά του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο 84′, σε ένα παιχνίδι που οι «ερυθρόλευκοι» ήταν φανερά ανώτεροι από την Γιαγκελόνια και έφτασαν δίκαια στην επικράτηση.

Οι Πολωνοί μπορεί να προηγήθηκαν στο πρώτο 20λεπτο, ωστόσο ο Γκονζάλες λίγο πριν την ανάπαυλα και ο Γιάρεμτσουκ, που ήταν η «χρυσή» αλλαγή του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, χάρισαν μία σημαντική νίκη στους Πειραιώτες.

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Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε από νωρίς να επιβάλει τον ρυθμό του και στο 6ο λεπτό δημιούργησε την πρώτη του καλή προϋπόθεση. Οι «ερυθρόλευκοι» πίεσαν ψηλά, ο Γκονσάλες τροφοδότησε τον Φρόιλερ μέσα στην περιοχή και εκείνος προσπάθησε να αφήσει την μπάλα στον Τσικίνιο, όμως οι Πολωνοί πρόλαβαν να απομακρύνουν.

Στο 14′ ο Τσικίνιο ανέλαβε την εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά, με τον Ζότα να παίρνει την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, αλλά να μην βρίσκει στόχο. Ένα λεπτό αργότερα, ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε όμορφα την μπάλα, ο Τσικίνιο έδωσε στον Γκονσάλες και εκείνος άνοιξε δεξιά στον Σάλιακα. Ο τελευταίος μπήκε στην περιοχή και επιχείρησε το σουτ με το δεξί, στέλνοντας όμως την μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι της Γιαγκελόνια.

Η πρώτη μεγάλη απειλή από τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 19′. Ο Πρέλετς κέρδισε τη μονομαχία με τον Ρέτσο, μπήκε στην περιοχή από τη δεξιά πλευρά και εξαπέλυσε δυνατό πλασέ, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Ορτέγκα χρειάστηκε να επέμβει σωτήρια σε σουτ του Κονσεϊσάο.

Η Γιαγκελόνια, πάντως, δεν χρειάστηκε να περιμένει πολύ για να μετουσιώσει την πίεσή της σε γκολ. Στο 20′ ο Σμιτ βρέθηκε αμαρκάριστος στα αριστερά της περιοχής του Ολυμπιακού και με δυνατό αριστερό πλασέ νίκησε τον Ορτέγκα για το 1-0.

Η φάση ξεκίνησε από γέμισμα του Ορτέγκα, με τον Μπρούνο να χάνει την κατοχή στα αριστερά. Ο Κονσεϊσάο βρήκε τον Πρέλετς μέσα στην περιοχή και εκείνος έδωσε στον Σμιτ, ο οποίος εκτέλεσε ιδανικά για το προβάδισμα των Πολωνών.

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Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει και στο 31′ πλησίασε στην ισοφάριση. Ο Τσικίνιο εκτέλεσε ξανά κόρνερ από αριστερά, ο Ζότα πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, αλλά αυτή τη φορά ο Αμπράμοβιτς δήλωσε «παρών» και απέκρουσε.

Λίγο αργότερα, ο Ζότα κινήθηκε από την αριστερή πλευρά της περιοχής και γύρισε την μπάλα προς το κέντρο, όμως ο Τσικίνιο δεν μπόρεσε να εκτελέσει όπως θα ήθελε, με αποτέλεσμα η προσπάθειά του να φύγει άουτ.

Η πίεση του Ολυμπιακού συνεχίστηκε και στο 42′ καταγράφηκε ακόμη μία σημαντική ευκαιρία. Ο Ζέλσον έκλεψε την μπάλα στα αριστερά της περιοχής και πάσαρε στον Γκονσάλες, ο οποίος πλάσαρε, αλλά ο Αμπράμοβιτς απέκρουσε και έστειλε την μπάλα κόρνερ.

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Η ισοφάριση ήρθε τελικά ένα λεπτό αργότερα. Από την εκτέλεση του κόρνερ από αριστερά, ο Ζότα πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Ρέτσος τη δεύτερη και ο Αρμάντο βρέθηκε στην κατάλληλη θέση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση, μετά την ασταθή επέμβαση του Αμπράμοβιτς για το 1-1 στο 43′.

Στο δεύτερο ημίχρονο και πιο συγκεκριμένα στο 51′ ο Φρόιλερ βρήκε κάθετα τον Ζότα, ο οποίος επιχείρησε να τελειώσει τη φάση από δύσκολη γωνία, όμως ο Αμπράμοβιτς απέκρουσε σε κόρνερ. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 73′ έφτασαν κοντά στο γκολ, όταν η έντονη πίεσή τους ανάγκασε την άμυνα της Γιαγκελόνια σε λάθος. Ο Τσικίνιο βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά δεν κατάφερε να εκτελέσει σωστά από κοντά.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ προχώρησε παράλληλα σε αλλαγές, ρίχνοντας στο παιχνίδι τους Μπέιλι και Πουέρτα, με τον Ζότα να μετακινείται πιο κοντά στον Γιάρεμτσουκ.

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Στο 81′ ο Φρόιλερ έκανε εξαιρετικό κοντρόλ μέσα στην περιοχή και έδωσε στον Ζότα, ο οποίος πλάσαρε, αλλά η προσπάθειά του βρήκε πάνω στα σώματα των αμυντικών της Γιαγκελόνια.

Η ανωτερότητα του Ολυμπιακού καρποφόρησε τελικά στο 84′. Ο Φρόιλερ σήκωσε με ακρίβεια την μπάλα από τη δεξιά γωνία της περιοχής και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, με εξαιρετική γυριστή κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αμπράμοβιτς, ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

Μάλιστα, στις καθυστερήσεις οι Πειραιώτες έφτασαν πολύ κοντά και σε τρίτο γκολ, όταν ο Ζέλσον πλαγιοκόπησε από αριστερά και έδωσε στον Ρέτσο, ο οποίος επιχείρησε το πλασέ, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι.

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Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Μπρούνο (46′ Τικνιζιάν), Πιρόλα, Ρέτσος, Σάλιακας (82′ Πέντερσεν), Φρόιλερ, Έσε (77′ Πουέρτα), Τσικίνιο (77′ Μπέιλι), Μαρτίνς, Ζότα, Γκονσάλες (62′ Γιάρεμτσουκ)



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Γιαγκελόνια: Αμπράμοβιτς, Κωνσταντόπουλος, Βιτάλ, Μοντόλα, Βόιτουτσεκ, Ρόμαντσουκ (46′ Κοζλόβσκι), Κλίνγκε (63′ Φίντελ), Κονσεϊσάο, Σμιτ, Ιμάζ (63′ Σίλα), Πρέλετς (75′ Λοζάνο)