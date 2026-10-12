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Ο ΟΦΗ συμμετέχει στη League Phase του Europa League και μάλιστα στην πρεμιέρα του στη διοργάνωση έκανε και σημαντική νίκη με 2-0 επί της Χόφενχαϊμ.

Η ομάδα της Κρήτης δημοσίευσε στο κανάλι της στο youtube ένα βίντεο δέκα λεπτών το οποίο δημιούργησε η UEFA. Στο συγκεκριμένο βίντεο υπάρχουν πλάνα από την πρεμιέρα του ΟΦΗ στη διοργάνωση και τη νίκη επί των Γερμανών, αλλά και από άλλες σημαντικές στιγμές που έχει ζήσει το κλαμπ τα τελευταία χρόνια.

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Περιέχει ακόμα δηλώσεις του Γιώργου Κανελλόπουλου για το ματς με τη Γερμανία και του Ανδρέα Μπουχαλάκη.